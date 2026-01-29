Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 5/11 U
HDS 5/11 U: Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία.
HDS 5/11 U: Tο βασικό πλεονέκτημα της κατηγορίας "όρθιου τύπου" των μηχανημάτων υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού είναι το concept του οριζόντιου σχεδιασμού, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται μικρό βάρος, compact διαστάσεις και ευκολία φόρτωσης και μεταφοράς. Επίσης, χωρούν εύκολα σε κάθετη θέση σε οχήματα station wagon για μεταφορά από τη μία τοποθεσία στην άλλη. Χάρη στο compact μέγεθός τους, αυτά τα μηχανήματα καταλαμβάνουν λίγο χώρο αποθήκευσης. Άριστο καθαριστικό αποτέλεσμα εξασφαλίζεται χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίου, τον φυσητήρα turbo και την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα της αντλίας. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, χρησιμοποιείται η δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock η σύνδεση γίνεται πέντε φορές ταχύτερη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις καιείναι πιο άνετη στη χρήση. Επιλογές εύκολης λειτουργίας και αποθήκευσης για το λάστιχο και την κάνη προσφέρονται σε αυτό το μηχάνημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος "όρθιου τύπου" σχεδιασμόςΕύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια ή σκάλες. Μεγάλοι τροχοί για άνισες επιφάνειες.
Λεπτό φίλτρο νερούΠροστατεύει αποτελεσματικά την αντλία υψηλής πίεσης από μικροβιακές μολύνσεις. Εύκολη αφαίρεση από το εξωτερικό μέρος.
Συμπαγής σχεδιασμόςΑποθήκευση και μεταφορά με εξοικονόμηση χώρου. Ανθεκτική αντλία και δεξαμενή καυσίμου για οριζόντια μεταφορά. Ιδανικό και για μικρότερα οχήματα εξυπηρέτησης.
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
- Επιτέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|450
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|110 / 11
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 80
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,2
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|2,4
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|6,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|68,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|77,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής