HDS 5/15 U: Tο βασικό πλεονέκτημα της κατηγορίας "όρθιου τύπου" των μηχανημάτων υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού είναι το concept του οριζόντιου σχεδιασμού, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται μικρό βάρος, compact διαστάσεις και ευκολία φόρτωσης και μεταφοράς. Επίσης, χωρούν εύκολα σε κάθετη θέση σε οχήματα station wagon για μεταφορά από τη μία τοποθεσία στην άλλη. Χάρη στο compact μέγεθός τους, αυτά τα μηχανήματα καταλαμβάνουν λίγο χώρο αποθήκευσης. Άριστο καθαριστικό αποτέλεσμα εξασφαλίζεται χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίου, τον φυσητήρα turbo και την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα της αντλίας. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, χρησιμοποιείται η δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock η σύνδεση γίνεται πέντε φορές ταχύτερη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις καιείναι πιο άνετη στη χρήση. Επιλογές εύκολης λειτουργίας και αποθήκευσης για τολάστιχο και την κάνη προσφέρονται σε αυτό το μηχάνημα