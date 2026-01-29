Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 6/14 C
Μονοφασικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό HDS 6/14 C με λειτουργία eco!efficiency, πιστόλι EASY!Force και διαισθητικό χειρισμό με ένα μόνο κουμπί.
Ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης της κατηγορίας HDS compact της Kärcher: με τη μοναδική λειτουργία eco!efficiency, το HDS 6/14 C συνδυάζει την οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία με την εξαιρετική άνεση για τον χρήστη. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί την δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης στο μηδέν, ενώ οι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock επιτρέπουν χειρισμό πέντε φορές ταχύτερο από τις συμβατικές βιδωτές συνδέσεις, χωρίς να θυσιάζεται η ανθεκτικότητα ή η διάρκεια ζωής. Η λειτουργία είναι επίσης εύκολη, καθώς η μηχανή διαθέτει διαισθητικό χειρισμό με ένα μόνο κουμπί. Οι μεγάλοι τροχοί και ο τροχός/ροδάκι στροφής εξασφαλίζουν ομαλή κινητικότητα, ενώ το ανθεκτικό σασί με ενσωματωμένα δοχεία για καύσιμα και καθαριστικό αντέχει χωρίς πρόβλημα ακόμα και στις πιο δύσκολες εφαρμογές. Οι πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι για αξεσουάρ, ακροφύσια κ.λπ. συμπληρώνουν το έξυπνο σχεδιασμό του μονοφασικού μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οικονομική αποδοτικότηταΛειτουργία eco!efficiency – οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ κατά 20%. Ακριβής δοσολογία χημικού καθαριστικού με λειτουργία ξεβγάλματος με καθαρό νερό.
Φιλικότητα προς τον χρήστηΕύκολη λειτουργία με έναν μονό διακόπτη. Μεγάλο άνοιγμα δοχείου με αγωγό πλήρωσης Το μπουκάλι φροντίδας του συστήματος μπορεί να αντικατασταθεί από έξω για μεγαλύτερη ευκολία.
ΑποθήκευσηΧώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: ακροφυσίων, εργαλείων, κλπ. με σύστημα κλειδώματος. Άγκιστρα αποθήκευσης για το καλώδιο τροφοδοσίας Ενσωματωμένο άγκιστρο κάνης για εύκολη μεταφορά.
Αξιοπιστία
- Το σύστημα ήπιας απόσβεσης (SDS) απορροφά τις δονήσεις και τις διακυμάνσεις της πίεσης στο σύστημα υψ. πίεσης.
- Το μεγάλο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από βλάβες.
- Σύστημα μαλακώματος νερού για την προστασία του θερμαντικού πηνίου από βλάβες λόγω ασβεστοποίησης.
Δυνατότητα μεταφοράς
- Σχεδιασμός "jogger" με μεγάλους τροχούς.
- Μεγάλες ενσωματωμένες χειρολαβές στο κάτω πλαίσιο.
- Ενσωματωμένο σύστημα κλίσης για αντιμετώπιση εμποδίων όπως σκάλες και άνισες επιφάνειες.
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
- Επιτέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|240 - 560
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,6
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|3,5
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|2,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|15
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|100
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|108,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1060 x 650 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 250 bar
- Σύστημα SDS
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου και απορρυπαντικού
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής