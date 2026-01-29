Ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης της κατηγορίας HDS compact της Kärcher: με τη μοναδική λειτουργία eco!efficiency, το HDS 6/14 C συνδυάζει την οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία με την εξαιρετική άνεση για τον χρήστη. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί την δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης στο μηδέν, ενώ οι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock επιτρέπουν χειρισμό πέντε φορές ταχύτερο από τις συμβατικές βιδωτές συνδέσεις, χωρίς να θυσιάζεται η ανθεκτικότητα ή η διάρκεια ζωής. Η λειτουργία είναι επίσης εύκολη, καθώς η μηχανή διαθέτει διαισθητικό χειρισμό με ένα μόνο κουμπί. Οι μεγάλοι τροχοί και ο τροχός/ροδάκι στροφής εξασφαλίζουν ομαλή κινητικότητα, ενώ το ανθεκτικό σασί με ενσωματωμένα δοχεία για καύσιμα και καθαριστικό αντέχει χωρίς πρόβλημα ακόμα και στις πιο δύσκολες εφαρμογές. Οι πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι για αξεσουάρ, ακροφύσια κ.λπ. συμπληρώνουν το έξυπνο σχεδιασμό του μονοφασικού μηχανήματος.