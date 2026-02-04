Η SE 4001 Limited Edition συμβάλλει στον βαθύ καθαρισμό των ινών σε υφασμάτινες επιφάνειες, όπως χαλιά, ταπετσαρίες/επικαλυμμένα έπιπλα, σκάλες με υφασμάτινα καλύμματα δαπέδου, στρώματα, ταπισερί και καθίσματα αυτοκινήτων. Καθαρό νερό της βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται με πίεση βαθιά στις υφασμάτινες επιφάνειες και στη συνέχεια αναρροφούνται μαζί με τους χαλαρωμένους ρύπους. Το μηχάνημα ψεκασμού-αναρρόφησης είναι ιδανικό, π.χ. για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία ακροφυσίων, οι καθαρισμένες επιφάνειες είναι ξανά βατές 50% πιο γρήγορα. Η μεγάλη, αποσπώμενη δεξαμενή καθαρού νερού 4 λίτρων είναι ανθεκτική στις κρούσεις και διαφανής, διευκολύνοντας το γέμισμα και το άδειασμα. Το βρώμικο νερό συλλέγεται στο δοχείο. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 επιτρέπει την άνετη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και το άδειασμα του δοχείου. Ο ανθεκτικός πλαστικός κάδος προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης του καλωδίου και των εξαρτημάτων με τάξη. Χάρη στα εκτεταμένα εξαρτήματα, η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλήρης πολυχρηστική σκούπα.