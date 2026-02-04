Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 4001 Plus Limited Edition
H SE 4001 Limited Edition καθαρίζει σε βάθος τις υφασμάτινες επιφάνειες. Αυτή η μηχανή ψεκασμού και αναρρόφησης καθαρίζει σε βάθος τις ίνες και είναι κατάλληλη για άτομα με αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια.
Η SE 4001 Limited Edition συμβάλλει στον βαθύ καθαρισμό των ινών σε υφασμάτινες επιφάνειες, όπως χαλιά, ταπετσαρίες/επικαλυμμένα έπιπλα, σκάλες με υφασμάτινα καλύμματα δαπέδου, στρώματα, ταπισερί και καθίσματα αυτοκινήτων. Καθαρό νερό της βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται με πίεση βαθιά στις υφασμάτινες επιφάνειες και στη συνέχεια αναρροφούνται μαζί με τους χαλαρωμένους ρύπους. Το μηχάνημα ψεκασμού-αναρρόφησης είναι ιδανικό, π.χ. για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία ακροφυσίων, οι καθαρισμένες επιφάνειες είναι ξανά βατές 50% πιο γρήγορα. Η μεγάλη, αποσπώμενη δεξαμενή καθαρού νερού 4 λίτρων είναι ανθεκτική στις κρούσεις και διαφανής, διευκολύνοντας το γέμισμα και το άδειασμα. Το βρώμικο νερό συλλέγεται στο δοχείο. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 επιτρέπει την άνετη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και το άδειασμα του δοχείου. Ο ανθεκτικός πλαστικός κάδος προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης του καλωδίου και των εξαρτημάτων με τάξη. Χάρη στα εκτεταμένα εξαρτήματα, η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλήρης πολυχρηστική σκούπα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία ακροφυσίου KärcherΟι καθαρισμένες επιφάνειες στεγνώνουν κατά 50% γρηγορότερα.
Αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού νερούΕύκολη πλήρωση και άδειασμα χωρίς να χρειαστεί να ανοιχτεί το μηχάνημα. Αντικραδασμικό και διαφανές δοχείο Εύκολη τοποθέτηση του κάδου καθαρού νερού στο μηχάνημα.
Λαβή μεταφοράς 3 σε 1Άνετη μεταφορά, άνετο άνοιγμα, κλείσιμο και άδειασμα του δοχείου.
Άγκιστρο καλωδίου
- Πρακτική αποθήκευση καλωδίου.
Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στο μηχάνημα
- Πρακτική αποθήκευση για όλα τα εξαρτήματα.
Στιβαρός πλαστικός κάδος και αντικραδασμικό δοχείο καθαρού νερού
- Κατασκευασμένο για να αντέξει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|70
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|210 / 21
|Ισχύς αντλίας (W)
|max. 40
|Στρόβιλο ισχύος εισόδου / αντλία (W)
|max. 1400 / max. 40
|Πλάτος εργασίας (mm)
|230
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|4
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|4
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|1
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|7,5
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|441 x 386 x 480
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
Πεδίο προμήθειας
- Σωλήνες ψεκασμού - αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m, Πλαστικό
- Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες: 230 mm
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 110 mm
- Ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Φίλτρο αφρού
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 1 l
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα
- Υφάσματα επίπλων
- Στρώματα
- Υφασμάτινες επιφάνειες
- Καθίσματα αυτοκινήτων