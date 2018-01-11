3. Την ίδια περιποίηση όμως θα χρειαστούν και τα δάπεδα. Χάρη στην ηλεκτρική σκούπα DS 6 με φίλτρο νερού, η βρωμιά που αναρροφάται διέρχεται μέσω του στροβιλιζόμενου νερού και φιλτράρεται αξιόπιστα από τον αέρα και συνδυάζεται με το νερό. Το αποτέλεσμα; O εξερχόμενος αέρας είναι ιδιαίτερα καθαρός και φρέσκος. Έτσι καθώς εσύ σκουπίζεις, δεν επηρεάζεται ο νεοφερμένος αέρας της νέας χρονιάς.

4. Η περίοδος αυτή είναι ιδανική για να ξεφορτωθείς ότι παλιό δεν χρειάζεσαι. Από ρούχα μέχρι αντικείμενα αλλά και παιδικά παιχνίδια μέχρι έπιπλα. Μάζεψε όλα αυτά που δεν χρειάζεσαι και χάρισέ τα σε κάποιον που τα έχει ανάγκη.

4+1. Και επειδή η νέα χρονιά δεν σηκώνει δικαιολογίες, τώρα μπορείτε να κάνεις μαζί σφουγγάρισμα και σκούπισμα, 2 σε 1! Η λειτουργία 2 σε 1 της μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 5 σου επιτρέπει να σκουπίζεις και να σφουγγαρίζεις σε ένα μόνο βήμα. Δεν υπάρχει πια ούτε η ανάγκη να σκουπίζεις εκ των προτέρων αλλά και θα κάνεις το σφουγγάρισμα σου ευκολότερο, γρηγορότερο και πιο βαθύ!

Καλή "καθαρή" χρονιά σε όλους!