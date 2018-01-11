Καθαρισμα μετα απο Παρτυ
Πάρτι! Επισκέψεις! Δώρα! Οι γιορτές των Χριστουγέννων τελείωσαν και άφησαν πίσω τους τα αποτυπώματά τους. Από την άλλη μεριά η νέα χρονιά ξεκινά με νέους στόχους και πλάνα. Το ίδιο όμως καθαρό και λαμπερό θα πρέπει να είναι και το σπίτι για να υποδεχθεί με την ίδια λαμπρότητα το νέο χρόνο που κατέφθασε.
4+1 συμβουλές από τους ειδικούς μας που θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις ένα καθαρό και τακτοποιημένο σπίτι σε χρόνο μηδέν!
1. Για να μπορέσεις να καθαρίσεις το χώρο, θα πρέπει για αρχή να αδειάσει! Πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι να μαζέψεις όλα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και φυσικά το δέντρο. Όσο καλύτερα τα τακτοποιήσουμε τόσο πιο εύκολα θα τα βρούμε του χρόνου. Διαχώρισετα στολίδια του δέντρου από τα υπόλοιπα διακοσμητικά που υπάρχουν στο χώρο. Στη συνέχεια, τύλιξε τα λαμπάκια του δέντρου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπλεχτούν. Τοποθέτησέ τα σε χάρτινες κούτες και γράψε απέξω τι περιέχει η καθεμιά.
2. Καθάρισε με προσοχή τους λεκέδες που μπορεί να υπάρχουν σε καναπέδες και χαλιά. Όσο το γρηγορότερο καθαρίσεις έναν λεκέ τόσο πιο εύκολο θα αφαιρεθεί. Οι μηχανές καθαρισμού πλύσης - απόπλυσης Kärcher εξασφαλίζουν σχολαστική καθαριότητα των ινών των χαλιών. Το χημικό καθαριστικό ψεκάζεται σε βάθος στο χαλί με πίεση και ξεβγάζεται μαζί με τη διαλυμένη βρωμιά.
3. Την ίδια περιποίηση όμως θα χρειαστούν και τα δάπεδα. Χάρη στην ηλεκτρική σκούπα DS 6 με φίλτρο νερού, η βρωμιά που αναρροφάται διέρχεται μέσω του στροβιλιζόμενου νερού και φιλτράρεται αξιόπιστα από τον αέρα και συνδυάζεται με το νερό. Το αποτέλεσμα; O εξερχόμενος αέρας είναι ιδιαίτερα καθαρός και φρέσκος. Έτσι καθώς εσύ σκουπίζεις, δεν επηρεάζεται ο νεοφερμένος αέρας της νέας χρονιάς.
4. Η περίοδος αυτή είναι ιδανική για να ξεφορτωθείς ότι παλιό δεν χρειάζεσαι. Από ρούχα μέχρι αντικείμενα αλλά και παιδικά παιχνίδια μέχρι έπιπλα. Μάζεψε όλα αυτά που δεν χρειάζεσαι και χάρισέ τα σε κάποιον που τα έχει ανάγκη.
4+1. Και επειδή η νέα χρονιά δεν σηκώνει δικαιολογίες, τώρα μπορείτε να κάνεις μαζί σφουγγάρισμα και σκούπισμα, 2 σε 1! Η λειτουργία 2 σε 1 της μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 5 σου επιτρέπει να σκουπίζεις και να σφουγγαρίζεις σε ένα μόνο βήμα. Δεν υπάρχει πια ούτε η ανάγκη να σκουπίζεις εκ των προτέρων αλλά και θα κάνεις το σφουγγάρισμα σου ευκολότερο, γρηγορότερο και πιο βαθύ!
Καλή "καθαρή" χρονιά σε όλους!