ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ BBQ: ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΣΩΣΤΑ!
Για πολλούς ανθρώπους το μπάρμπεκιου με την οικογένεια και τους φίλους τους στον κήπο ή στην αυλή είναι το αποκορύφωμα της καλοκαιρινής περιόδου. Ανεξάρτητα από το αν μια ψησταριά χρησιμοποιείται μόνο τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια ή όλο το χρόνο, οι ηλεκτρικές ψησταριές, οι ψησταριές με κάρβουνα και οι ψησταριές αερίου πρέπει να φροντίζονται ώστε να παραμένουν αξιόπιστες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καθαρισμός της ψησταριάς γίνεται γρήγορα και εύκολα με αυτές τις πρακτικές συμβουλές.
Γιατί είναι σημαντικός ο τακτικός καθαρισμός της ψησταριάς;
Για να μπορείς να ψήνεις με ασφάλεια και άνεση όποτε θέλεις, η ψησταριά πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός είναι πάντα έτοιμος για χρήση, ενώ ο τακτικός καθαρισμός και η φροντίδα εξασφαλίζουν ότι τα φαγητά που ψήνονται στη σχάρα μπορούν να μαγειρευτούν τέλεια. Το πόσο συχνά καθαρίζεται η ψησταριά εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης. Ωστόσο, ένας απλός καθαρισμός μεσαίου επιπέδου θα πρέπει να γίνεται τακτικά. Ένας ενδελεχής καθαρισμός, για παράδειγμα με ατμοκαθαριστή, είναι χρονοβόρος, αλλά συνήθως απαιτείται μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο - ιδανικά μία φορά πριν και μία φορά μετά την περίοδο του μπάρμπεκιου.
Συμβουλή
Πριν χρησιμοποιήσεις για πρώτη φορά μια καινούργια ψησταριά, θα πρέπει να τη ζεστάνεις σε υψηλή θερμοκρασία για περίπου 30 λεπτά. Αυτό επιτρέπει την εξάτμιση των υπολειμμάτων κατασκευής και λαδιού.
Πώς να καθαρίσεις μια ψησταριά: πριν και μετά τη χρήση
Ένα τακτικό μέτρο καθαρισμού πριν από κάθε χρήση μπορεί να περιλαμβάνει θέρμανση της ψησταριάς σε υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά και, στη συνέχεια, καθαρισμό της σχάρας με μια βούρτσα καθαρισμού σχάρας. Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν υπολείμματα φαγητού ή σκουριάς που έχουν μείνει πίσω μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Αυτή η διαδικασία σκοτώνει επίσης τα βακτήρια. Πριν τοποθετήσεις φαγητό στη ψησταριά, ψέκασε τη σχάρα με λίγο αντικολλητικό σπρέι, αυτό εμποδίζει το φαγητό να κολλήσει στη ψησταριά και να παραμείνει εκεί.
Υπάρχουν επίσης μερικά κόλπα για να διατηρήσεις στο ελάχιστο το λίπος και τα υπολείμματα κατά το ψήσιμο στο μπάρμπεκιου. Χρησιμοποίησε με φειδώ μαρινάδες και άλλες σάλτσες για να διασφαλίσεις ότι δεν θα στάξουν. Χάρη στους δίσκους αλουμινίου, το λίπος και άλλα υγρά μπορούν να συλλεχθούν, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στη σχάρα, στο κάτω μέρος της ψησταριάς ή στα στενά κενά. Η χονδροειδής βρωμιά σε ένα μπάρμπεκιου μπορεί να αποφευχθεί με τυς δίσκους αλουμινίου, ειδικά με τις ψησταριές με κάρβουνα. Για να γίνει αυτό, τοποθέτησε έναν δίσκο αλουμινίου στο κέντρο του κάτω επιπέδου μιας ψησταριάς και τα κάρβουνα στοιβάζονται αριστερά και δεξιά του δίσκου. Τα υπολείμματα μαγειρέματος μπορούν να συλλέγονται με ελεγχόμενο τρόπο.
Μετά τη χρήση, θέρμανε τη ψησταριά σε υψηλή ρύθμιση, κατά προτίμηση με κλειστό καπάκι, ώστε να καούν τα περισσότερα υπολείμματα στο εσωτερικό. Μια συρμάτινη βούρτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των κενών - η βούρτσα θα είναι ιδανικά μονής, διπλής ή τριπλής όψης ανάλογα με το σχεδιασμό της σχάρας. Άδειασε τους δίσκους μετά τη χρήση ή πέταξέ τους στην ανακύκλωση.
Καθαρισμός BBQ με ατμοκαθαριστή
Για να καθαρίσεις σχολαστικά τις επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι, συμπεριλαμβανομένου του απορροφητήρα σχάρας, των πλαϊνών πάνελ και των χειριστηρίων, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν ατμοκαθαριστή. Αρχικά, εφάρμοσε ατμό χρησιμοποιώντας τη βούρτσα του ατμοκαθαριστή. Επαναλάβε τη διαδικασία με ένα πανί μικροϊνών, καθαρίζοντας όλες τις επιφάνειες με τη δύναμη του ατμού. Τα λίπη και τα υπολείμματα τροφών μπορούν να διαλυθούν από τον ατμό και να απορροφηθούν από το πανί μικροϊνών.
Τα ελαφρά υπολείμματα λίπους στο ανοξείδωτο ατσάλι μπορούν επίσης να καθαριστούν με χλιαρό νερό, υγρό πλύσης και ένα πανί μικροϊνών. Εναλλακτικά, τα ειδικά καθαριστικά που διαλύουν το λίπος από εξειδικευμένα καταστήματα λειτουργούν επίσης καλά.
Για πιο δύσκολες ακαθαρσίες σε δύσκολα σημεία, όπως σε μια χυτοσίδερη πλάκα σχάρας ή σε ένα ράφι ψησταριάς από ανοξείδωτο χάλυβα, ο ατμοκαθαριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια μικρή ορειχάλκινη βούρτσα. Στην περίπτωση μιας εμαγιέ σχάρας, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις ένα σετ πλαστικών βουρτσών. Τρίψε τους επίμονους ρύπους χρησιμοποιώντας τη βούρτσα ενώ προσθέτεις ατμό. Σκούπισε τη βρωμιά που έχει χαλαρώσει με ένα παλιό πανί. Εάν η σχάρα είναι ενσωματωμένη σε μια εξωτερική κουζίνα, ο ατμοκαθαριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού από επιφάνειες όπως ο πάγκος εργασίας.
Συμβουλή
Όταν καθαρίζεις μια ψησταριά με ατμοκαθαριστή, οι σταγόνες νερού μπορεί να αφήσουν λεκέδες στο δάπεδο, στα πέτρινα πλακόστρωτα ή στο ξύλινο κατάστρωμα. Επομένως, συνιστάται να προστατεύεις την περιοχή κάτω από τη σχάρα με αλουμινόχαρτο ή εφημερίδα πριν καθαρίσεις την ίδια τη ψησταριά. Εναλλακτικά, υπάρχουν ειδικά, επαναχρησιμοποιήσιμα πατάκια για την προστασία των επιφανειών κάτω από τη ψησταριά από το λίπος, τα τρόφιμα και τις καιρικές συνθήκες. Αν κάτι πάει στραβά, οι πλάκες της βεράντας θα είναι γρήγορα και πάλι καθαρές με αυτές τις συμβουλές.
Καθαρισμός ψησταριάς με κάρβουνα με ηλεκτρική σκούπα στάχτης
Σε μια ψησταριά με κάρβουνα, το εξατμιζόμενο λίπος συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου στο καζάνι και στο καπάκι. Αυτό μπορεί να αφαιρεθεί με ατμοκαθαριστή ή καθαριστικό που διαλύει το λίπος, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Ωστόσο, το ψήσιμο με κάρβουνα δεν αφήνει μόνο μια κρούστα στη σχάρα της ψησταριάς και λιπαρές επιφάνειες, αλλά και στάχτη στο δίσκο αλουμινίου. Αφού σβήσεις τα κάρβουνα, άφησέ τα να κρυώνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας (για περίπου 12 ώρες). Την επόμενη ημέρα, ό,τι έχει απομείνει μπορεί απλά να καθαριστεί με μια ηλεκτρική σκούπα στάχτης και να απορριφθεί με τη βοήθεια ενός κάδου ακαθαρσιών, και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά.
Συμβουλή: Σωστή αποθήκευση
Αφού κρυώσει και καθαριστεί η ψησταριά, είναι σημαντική η σωστή αποθήκευση. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, οι κουκούλες κάλυψης είναι μια καλή ιδέα. Προστατεύουν τη ψησταριά από τη σκόνη, την υγρασία και τις γρατζουνιές. Οι ανοξείδωτες ψησταριές μπορούν να παραμείνουν έξω όλο το χρόνο χωρίς πρόβλημα, αν χρησιμοποιείς κουκούλα.
Πληροφορίες ασφαλείας για ηλεκτρικές ψησταριές, ψησταριές με κάρβουνα και ψησταριές αερίου.
Μπάρμπεκιου με αέριο
- Βάζετε σε λειτουργία πάντα με ανοιχτό καπάκι.
- Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά τους δίσκους λίπους.
- Κλείνετε πάντα το αέριο στην ίδια τη ψησταριά και μόνο στη συνέχεια κλείνετε τη φιάλη αερίου.
- Ελέγχετε τακτικά τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου για διαρροές - ειδικά μετά από μεγάλα διαστήματα.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε φιάλες αερίου σε κλειστούς χώρους.
Μπάρμπεκιου με κάρβουνα
- Για να ανάψετε κάρβουνα, χρησιμοποιήστε κύβους ανάφλεξης αντί για αναπτήρες, καθώς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε μια καμινάδα κάρβουνου στη σχάρα της ψησταριάς, ποτέ στο πάτωμα.
Μετά το ψήσιμο, σβήστε τα κάρβουνα κλείνοντας τους αεραγωγούς και τον ανεμιστήρα.
- Αφήνετε πάντα τα κάρβουνα να κρυώσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά το ψήσιμο και τα πετάτε μόνο μετά από 12 ώρες.
Μπάρμπεκιου με ηλεκτρική σχάρα
- Συνδέετε πάντα τη ψησταριά μόνο σε πρίζες με ξεχωριστή ασφάλεια και μην χρησιμοποιείτε πολλαπλά βύσματα.
- Προστατεύετε τις συνδέσεις από την υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική ψησταριά σε εσωτερικούς χώρους - είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.