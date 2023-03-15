Πώς να καθαρίσεις μια ψησταριά: πριν και μετά τη χρήση

Ένα τακτικό μέτρο καθαρισμού πριν από κάθε χρήση μπορεί να περιλαμβάνει θέρμανση της ψησταριάς σε υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά και, στη συνέχεια, καθαρισμό της σχάρας με μια βούρτσα καθαρισμού σχάρας. Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν υπολείμματα φαγητού ή σκουριάς που έχουν μείνει πίσω μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Αυτή η διαδικασία σκοτώνει επίσης τα βακτήρια. Πριν τοποθετήσεις φαγητό στη ψησταριά, ψέκασε τη σχάρα με λίγο αντικολλητικό σπρέι, αυτό εμποδίζει το φαγητό να κολλήσει στη ψησταριά και να παραμείνει εκεί.

Υπάρχουν επίσης μερικά κόλπα για να διατηρήσεις στο ελάχιστο το λίπος και τα υπολείμματα κατά το ψήσιμο στο μπάρμπεκιου. Χρησιμοποίησε με φειδώ μαρινάδες και άλλες σάλτσες για να διασφαλίσεις ότι δεν θα στάξουν. Χάρη στους δίσκους αλουμινίου, το λίπος και άλλα υγρά μπορούν να συλλεχθούν, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στη σχάρα, στο κάτω μέρος της ψησταριάς ή στα στενά κενά. Η χονδροειδής βρωμιά σε ένα μπάρμπεκιου μπορεί να αποφευχθεί με τυς δίσκους αλουμινίου, ειδικά με τις ψησταριές με κάρβουνα. Για να γίνει αυτό, τοποθέτησε έναν δίσκο αλουμινίου στο κέντρο του κάτω επιπέδου μιας ψησταριάς και τα κάρβουνα στοιβάζονται αριστερά και δεξιά του δίσκου. Τα υπολείμματα μαγειρέματος μπορούν να συλλέγονται με ελεγχόμενο τρόπο.

Μετά τη χρήση, θέρμανε τη ψησταριά σε υψηλή ρύθμιση, κατά προτίμηση με κλειστό καπάκι, ώστε να καούν τα περισσότερα υπολείμματα στο εσωτερικό. Μια συρμάτινη βούρτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των κενών - η βούρτσα θα είναι ιδανικά μονής, διπλής ή τριπλής όψης ανάλογα με το σχεδιασμό της σχάρας. Άδειασε τους δίσκους μετά τη χρήση ή πέταξέ τους στην ανακύκλωση.