Σετ στρογγυλής βούρτσας
Πρακτικό σετ στρογγυλής βούρτσας με δύο μαύρες και δύο κίτρινες βούρτσες – ιδανικό για χρήση σε διάφορους χώρους.
Το σετ στρογγυλής βούρτσας περιλαμβάνει δύο μαύρες και δύο κίτρινες στρογγυλές βούρτσες. Ιδανικό για χρήση σε διάφορους χώρους. Για παράδειγμα, το ένα χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθαρισμού στο μπάνιο και το άλλο στην κουζίνα. Οι εύκαμπτες τρίχες της βούρτσας ατμού φέρνουν εις πέρας αξιόπιστα και ξεκούραστα σχεδόν όλες τις εργασίες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο διαφορετικά χρώματα (μαύρο και κίτρινο)
- Εργασίες υγιεινής σε πολλούς χώρους (χώροι υγιεινής, κουζίνα, ενώσεις κ.λπ.).
Υψηλής ποιότητας υλικό των τριχών
- Απομακρύνετε εύκολα τους επίμονους ρύπους.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς οι τρίχες φθείρονται πιο αργά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|40 x 26 x 26
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Καθαρισμός αποχετεύσεων
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Βρύσες
- WC
- Μπάνιο