Το σετ στρογγυλής βούρτσας περιλαμβάνει δύο μαύρες και δύο κίτρινες στρογγυλές βούρτσες. Ιδανικό για χρήση σε διάφορους χώρους. Για παράδειγμα, το ένα χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθαρισμού στο μπάνιο και το άλλο στην κουζίνα. Οι εύκαμπτες τρίχες της βούρτσας ατμού φέρνουν εις πέρας αξιόπιστα και ξεκούραστα σχεδόν όλες τις εργασίες.