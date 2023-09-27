ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Η συμβίωση με τους τετράποδους φίλους σου γεμίζει το σπίτι χαρά, αλλά φέρνει μαζί της και προκλήσεις: τρίχες σε κάθε γωνιά, πατημασιές στο πάτωμα και οσμές στα υφάσματα. Με τις εξειδικευμένες λύσεις της Kärcher, μπορείς να απολαμβάνεις ένα υγιεινό περιβάλλον χωρίς να σπαταλάς όλη σου τη μέρα στο καθάρισμα.
Δάπεδα που λάμπουν κάθε στιγμή
Για τις τρίχες που συσσωρεύονται καθημερινά στο πάτωμα, δεν χρειάζεται να βγάζεις τη μεγάλη σκούπα συνέχεια. Μια σκούπα Stick της Kärcher, και ειδικά η έκδοση Pet, σου λύνει τα χέρια με την ευελιξία της. Χάρη στα ειδικά εξαρτήματα που διαθέτει, αιχμαλωτίζει τις τρίχες από κάθε γωνία χωρίς αυτές να μπερδεύονται στη βούρτσα, κάνοντας το καθημερινό πέρασμα γρήγορο και ξεκούραστο.
Υφασμάτινες επιφάνειες χωρίς λεκέδες και οσμές
Οι καναπέδες και τα χαλιά σου είναι τα σημεία που "φιλοξενούν" τις περισσότερες οσμές και τους δύσκολους λεκέδες από τα κατοικίδια. Με τις σκούπες SE, μπορείς να καθαρίσεις σε βάθος τις ίνες των υφασμάτων, απομακρύνοντας οριστικά τη βρωμιά και τις μυρωδιές. Για μικρές επιφάνειες και επιτόπιο καθαρισμό επίλεξε την σκούπα SE 2 Spot Care, ενώ για μεγαλύτερες επιφάνειες όπως είναι τα χαλιά μία SE 4 ή SE 5.
Η απόλυτη δύναμη αναρρόφησης για τα δύσκολα
Όταν οι τρίχες εισχωρούν βαθιά στα χαλιά ή η βρωμιά από τις λασπωμένες πατούσες επιμένει, χρειάζεσαι μέγιστη ισχύ. Η σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD σε συνδυασμό με το τούρμπο ακροφύσιο προσφέρει την πιο αποτελεσματική αναρρόφηση που είχες ποτέ. Είναι το εργαλείο που θα εμπιστευτείς για τον πιο απαιτητικό καθαρισμό, διασφαλίζοντας ότι τίποτα δεν θα μείνει πίσω, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία του σπιτιού.
Υγιεινός καθαρισμός με ατμοκαθαριστή
Οι τετράποδοι φίλοι μας μπορεί να έρθουν σε επαφή με υπολείμματα απορρυπαντικού στα δάπεδα και σε άλλες επιφάνειες όταν τρώνε ή παίζουν. Πολλά κατοικίδια είναι ευαίσθητα σε αυτά. Μια εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσεις τον ατμοκαθαριστή για τον τακτικό καθαρισμό δαπέδων όπως παρκέ, laminate, πέτρα ή κεραμικά πλακάκια, για τα οποία δεν χρειάζονται καθόλου χημικά καθαριστικά. Ο ζεστός ατμός και η φυσική δράση από τα πανιά και τα εξαρτήματα βούρτσας εξασφαλίζουν καθαριότητα σε βάθος ινών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γύρω από τις περιοχές τροφοδοσίας.
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε ένα πέρασμα
Αν θέλεις να γλιτώσεις χρόνο από τη διπλή δουλειά του σκουπίσματος και του σφουγγαρίσματος, οι σκούπες-σφουγγαρίστρες FCV είναι η ιδανική επιλογή. Σκουπίζουν τις τρίχες και τους ρύπους ενώ ταυτόχρονα σφουγγαρίζουν το δάπεδο με καθαρό νερό. Έτσι, το πάτωμά σου στεγνώνει σε ελάχιστο χρόνο και παραμένει πεντακάθαρο, χωρίς την ταλαιπωρία του κουβά και της παραδοσιακής σφουγγαρίστρας.