Υγιεινός καθαρισμός με ατμοκαθαριστή

Οι τετράποδοι φίλοι μας μπορεί να έρθουν σε επαφή με υπολείμματα απορρυπαντικού στα δάπεδα και σε άλλες επιφάνειες όταν τρώνε ή παίζουν. Πολλά κατοικίδια είναι ευαίσθητα σε αυτά. Μια εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσεις τον ατμοκαθαριστή για τον τακτικό καθαρισμό δαπέδων όπως παρκέ, laminate, πέτρα ή κεραμικά πλακάκια, για τα οποία δεν χρειάζονται καθόλου χημικά καθαριστικά. Ο ζεστός ατμός και η φυσική δράση από τα πανιά και τα εξαρτήματα βούρτσας εξασφαλίζουν καθαριότητα σε βάθος ινών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γύρω από τις περιοχές τροφοδοσίας.