Σκούπα μπαταρίας VC 6 Cordless ourFamily Pet
Η ασύρματη σκούπα χωρίς σακούλα VC 6 Cordless ourFamily Pet διαθέτει υψηλή ισχύ αναρρόφησης και τα κατάλληλα εξαρτήματα για να συλλέγει σχεδόν όλες τις τρίχες κατοικίδιων ζώων και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος.
Η ασύρματη σκούπα VC 6 Cordless ourFamily Pet εντυπωσιάζει με τα εξαιρετικά αποτελέσματα, τον άνετο χειρισμό και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων με διάρκεια λειτουργίας έως και 50 λεπτά. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC 250 Watt εξασφαλίζει εύκολο σκούπισμα και βαθύ καθαρισμό, ακόμη και όταν πρέπει να αφαιρεθούν τρίχες κατοικίδιων ζώων και νεκρά κύτταρα του δέρματος. Διαθέτει επίσης λειτουργία boost για επιπλέον ισχύ όταν χρειάζεται. Το μηχανοκίνητο ακροφύσιο δαπέδου με LED φωτισμό καθαρίζει τόσο σκληρά δάπεδα όσο και χαλιά. Υπάρχει επίσης μια μηχανοκίνητη μίνι τούρμπο βούρτσα για υφασμάτινα έπιπλα και στρώματα. Για επιπλέον ευκολία, διαθέτει λειτουργία 1 κλικ για την εκκένωση του κάδου σκόνης, εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη πρόσβαση κάτω από τα έπιπλα και ένδειξη μπαταρίας τριών επιπέδων. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η αθόρυβη λειτουργία, η οποία δεν τρομάζει τα κατοικίδια. Το κουμπί κλειδώματος εξαλείφει την ανάγκη να κρατάς πατημένο το κουμπί λειτουργίας συνεχώς. Λόγω της συμπαγής κατασκευής του μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φορητή σκούπα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό επίπλων. Το περιεχόμενο της συσκευασίας περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο για σχισμές, μια μαλακή βούρτσα επίπλων 2 σε 1, ένα εργαλείο καθαρισμού φίλτρου, καθώς και ένα δεύτερο ανταλλακτικό φίλτρο και μια βάση τοίχου με λειτουργία φόρτισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βελτιωμένη τεχνολογίαΙσχυρή μπαταρία 25,2 V, τέλεια συνδυασμένη με ενεργό ακροφύσιο δαπέδου. Βελτιστοποιημένος χρόνος λειτουργίας 50 λεπτών σε κανονική λειτουργία. Κινητήρας 250 W, ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, Power Lock & σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα 3 σταδίων.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρωνΣύστημα φίλτρου 3 σταδίων με κυκλωνικά, φίλτρα εισόδου αέρα και φίλτρα υγιεινής HEPA. Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ.
Πρόσθετα αξεσουάρ ειδικά για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώωνΗ μηχανοκίνητη μίνι τούρμπο βούρτσα αφαιρεί με ευκολία σχεδόν όλες τις πεσμένες τρίχες κατοικίδιων ζώων από τα επικαλυμμένα έπιπλα. Εύκολος καθαρισμός του φίλτρου - σημαντικός για χώρους με υψηλή συγκέντρωση ρύπων σε νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα, όταν το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται συχνότερα.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
- Βέλτιστη συλλογή ρύπων με μηχανοκίνητο ρόλερ.
- Η εξαιρετική ευελιξία καθιστά πολύ εύκολη τη μετακίνηση κάτω από έπιπλα.
- Εξασφαλίζει αξιόπιστο καθαρισμό των επιφανειών.
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίων
- Μεγάλος χρόνος λειτουργίας για τον καθαρισμό μεγαλύτερων νοικοκυριών.
- Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης.
Στήριγμα τοίχου με δυνατότητα φόρτισης
- Χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοίχου, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
- Βολική φόρτιση απλά κρεμώντας την ηλεκτρική σκούπα.
Οθόνη προβολής σχολίων και φόρτισης
- Ανατροφοδότηση και μηνύματα σφάλματος μέσω ευανάγνωστης οθόνης LED.
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.
Ευκολία στη χρήση
- Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.
- Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης.
- Περιλαμβάνει Power Lock για ευκολία στη λειτουργία.
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Επιλογή για επιπλέον εργαλεία για τον ιδανικό καθαρισμό σε κάθε σημείο του σπιτιού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|800
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|25,2
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / περίπου 50 Λειτουργία boost: / περίπου 11
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|235
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: 25.2 V / 2.5 Ah battery (1 μονάδα)
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα: 2 Τεμάχιο(α)
- Εργαλείο καθαρισμού φίλτρου
- Μεγάλο Universal ακροφύσιο δαπέδου με LED
- Mini turbo βούρτσα
- Ακροφύσιο σχισμών
- 2-σε-1 ακροφύσιο επίπλων
- Σωλήνας αναρρόφησης: Μέταλλο
- Μεγάλο στήριγμα τοίχου με μονάδα φόρτισης
Εξοπλισμός
- Μαλακή χειρολαβή
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
- Έλεγχος ισχύος: Με 2 επίπεδα απόδοσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Χαλιά
- Τρίχες κατοικίδιων