Η ασύρματη σκούπα VC 6 Cordless ourFamily Pet εντυπωσιάζει με τα εξαιρετικά αποτελέσματα, τον άνετο χειρισμό και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων με διάρκεια λειτουργίας έως και 50 λεπτά. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC 250 Watt εξασφαλίζει εύκολο σκούπισμα και βαθύ καθαρισμό, ακόμη και όταν πρέπει να αφαιρεθούν τρίχες κατοικίδιων ζώων και νεκρά κύτταρα του δέρματος. Διαθέτει επίσης λειτουργία boost για επιπλέον ισχύ όταν χρειάζεται. Το μηχανοκίνητο ακροφύσιο δαπέδου με LED φωτισμό καθαρίζει τόσο σκληρά δάπεδα όσο και χαλιά. Υπάρχει επίσης μια μηχανοκίνητη μίνι τούρμπο βούρτσα για υφασμάτινα έπιπλα και στρώματα. Για επιπλέον ευκολία, διαθέτει λειτουργία 1 κλικ για την εκκένωση του κάδου σκόνης, εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη πρόσβαση κάτω από τα έπιπλα και ένδειξη μπαταρίας τριών επιπέδων. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η αθόρυβη λειτουργία, η οποία δεν τρομάζει τα κατοικίδια. Το κουμπί κλειδώματος εξαλείφει την ανάγκη να κρατάς πατημένο το κουμπί λειτουργίας συνεχώς. Λόγω της συμπαγής κατασκευής του μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φορητή σκούπα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό επίπλων. Το περιεχόμενο της συσκευασίας περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο για σχισμές, μια μαλακή βούρτσα επίπλων 2 σε 1, ένα εργαλείο καθαρισμού φίλτρου, καθώς και ένα δεύτερο ανταλλακτικό φίλτρο και μια βάση τοίχου με λειτουργία φόρτισης.