Καροτσάκι καθαρισμού, καροτσάκι μεταφοράς & κινητά συστήματα κάδου

Ο διαφορετικός βασικός εξοπλισμός, η αρθρωτή και εργονομική κατασκευή, καθώς και η ανθεκτικότητα των καροτσιών καθαρισμού μας καθιστούν εφικτό τον αποτελεσματικό και οικονομικό καθαρισμό συντήρησης.

Kärcher Καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate

Καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate

Το εργονομικό καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate εξασφαλίζει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες καθαρισμού. Η αρθρωτή δομή του ικανοποιεί ποικίλες απαιτήσεις των πελατών και μειώνει τη σωματική επιβαρύνση.

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Kärcher Καροτσάκι καθαρισμού Classic

Καροτσάκι καθαρισμού Classic

Τα στιβαρά καροτσάκια καθαρισμού μας είναι συμπαγή, ευέλικτα και μπορούν να επεκταθούν με πρόσθετα στοιχεία. Παρέχουν μια εξατομικευμένη λύση για κάθε απαίτηση στον καθαρισμό αντικειμένων.

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Kärcher Καροτσάκι ξενοδοχείου

Καροτσάκι ξενοδοχείου

Τα καροτσάκια ξενοδοχείων της Kärcher ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του ξενοδοχειακού τομέα χάρη στον τέλειο συνδυασμό αισθητικής και λειτουργικότητας. Προσφέρουν επαρκή χώρο για πετσέτες, ρολά τουαλέτας, σακούλες απορριμμάτων κ.λπ. Οι ευκίνητοι τροχοί καθιστούν το καροτσάκι κινητό και επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο.

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Kärcher Καροτσάκι μονών και διπλών κάδων

Καροτσάκι μονών και διπλών κάδων

Η ολοκληρωμένη γκάμα καροτσιών με μονό και διπλό κάδο προσφέρει την ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή. Ο απλός και πρακτικός χειρισμός εγγυάται απόδοση καθαρισμού στο υψηλότερο επίπεδο.

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