Τα καροτσάκια ξενοδοχείων της Kärcher ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του ξενοδοχειακού τομέα χάρη στον τέλειο συνδυασμό αισθητικής και λειτουργικότητας. Προσφέρουν επαρκή χώρο για πετσέτες, ρολά τουαλέτας, σακούλες απορριμμάτων κ.λπ. Οι ευκίνητοι τροχοί καθιστούν το καροτσάκι κινητό και επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο.