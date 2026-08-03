Καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate
Αναβαθμίστε το προσωπικό σας! Το επαγγελματικό καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate εξασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία καθαρισμού. Το ευέλικτο και αρθρωτό καροτσάκι είναι κατάλληλο για ολοκληρωμένες εργασίες καθαρισμού καθώς και για ποικίλες απαιτήσεις πελατών. Με την εργονομική δομή και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή του μειώνει τη σωματική προσπάθεια και ανακουφίζει τους ώμους και τους καρπούς.
Καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate Swift
Το Swift είναι η βασική έκδοση του Flexomate. Αυτό το καροτσάκι καθαρισμού είναι ιδανικό για εγκαταστάσεις με περίπου 35 γραφεία - και είναι ιδιαίτερα ισχυρό σε μικρούς χώρους.
Καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate Expert
Αρκετός χώρος για τα πιο σημαντικά προϊόντα καθαρισμού και ακόμα παραπάνω. Επιλέξτε το FlexoMate Expert για εγκαταστάσεις με περίπου 10 χώρους υγιεινής και 10-15 γραφεία.
Καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate ExpertPro
Ιδανικό για εγκαταστάσεις με 15-20 χώρους υγιεινής, 2-3 κουζίνες και περίπου 15-20 γραφεία: Μπορείτε να εξοπλίσετε το FlexoMate ExpertPro με όλα όσα χρειάζεστε για απαιτητικές εργασίες.