Καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate

Αναβαθμίστε το προσωπικό σας! Το επαγγελματικό καροτσάκι καθαρισμού FlexoMate εξασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία καθαρισμού. Το ευέλικτο και αρθρωτό καροτσάκι είναι κατάλληλο για ολοκληρωμένες εργασίες καθαρισμού καθώς και για ποικίλες απαιτήσεις πελατών. Με την εργονομική δομή και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή του μειώνει τη σωματική προσπάθεια και ανακουφίζει τους ώμους και τους καρπούς.