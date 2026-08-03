Εργαλεία καθαρισμού

Περισσότερος χρόνος για τα σημαντικά πράγματα: τέλεια συντονισμένα εργαλεία καθαρισμού για χειρωνακτικό καθαρισμό. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.

Kärcher Εξοπλισμός ασφαλείας

Εξοπλισμός ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι πάντα πρωταρχικής σημασίας. Οι προειδοποιήσεις αυξάνουν την προσοχή και προειδοποιούν εγκαίρως για πιθανούς κινδύνους και εμπόδια.

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Kärcher Ατομική προστασία

Ατομική προστασία

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Kärcher Θήκες

Θήκες

Πάντα διαθέσιμα, πάντα κοντά σας. Με αυτές τις εύχρηστες θήκες, τα καθαριστικά και τα εργαλεία για χειρωνακτικό καθαρισμό είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα.

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Kärcher Pads & holders

Pads & holders

Για κάθε εφαρμογή: Η μεγάλη μας ποικιλία διαφορετικών τσοχών και εργαλείων για επαγγελματίες καθαριστές σε όλους τους τομείς. Πρακτική λειτουργία για απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες καθαρισμού.

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Kärcher Σφουγγάρια

Σφουγγάρια

Χωρίς παρεξηγήσεις! Η ολοκληρωμένη γκάμα σφουγγαριών μας προσφέρει την τέλεια λύση για κάθε απαίτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντος για αξιόπιστο αποτέλεσμα καθαρισμού.

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Kärcher Σκεύη τουαλέτας

Σκεύη τουαλέτας

Πραγματικοί επαγγελματίες στον τομέα τους. Τα υψηλής ποιότητας εργαλεία μας για τον υγιεινό καθαρισμό των τουαλετών και των χώρων υγιεινής.

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Kärcher Κάδοι απορριμμάτων

Κάδοι απορριμμάτων

Για όλους όσους ασχολούνται με τα απορριμάτων. Οι υψηλής ποιότητας κάδοι απορριμμάτων μας σε διάφορα μεγέθη και σχέδια είναι κατάλληλοι για την αξιόπιστη συλλογή και απόρριψη όλων των απορριμμάτων.

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Kärcher