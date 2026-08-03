Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
Εργονομικά σχεδιασμένα προϊόντα για τον χειρωνακτικό υγρό καθαρισμό επιφανειών. Χαρακτηρίζονται από κορυφαία ποιότητα για εξαιρετική απορρόφηση ρύπων. Εγγυώνται αξιόπιστη καθαριότητα.
Καθαρισμός επιφανειών
Κάθε άλλο παρά πρόχειρο: Τα τέλεια συντονισμένα πανάκια μας αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση στον καθαρισμό επιφανειών και εξασφαλίζουν αξιόπιστο καθαρισμό των μολυσμένων περιοχών.
Καθαρισμός τζαμιών
Κρυστάλλινα καθαρά: Η ολοκληρωμένη γκάμα μας για τον υγρό καθαρισμό γυάλινων επιφανειών παρέχει πάντα τη βέλτιστη λύση για όλους τους τομείς εφαρμογής στο γυαλί.
Σύνδεση με άγκιστρο και βρόχο
Για βέλτιστο κράτημα: Τα κατάλληλα μηχανήματα καθαρισμού για τον υγρό καθαρισμό επιφανειών είναι καθοριστικά για εξαιρετικά καθαρές περιοχές. Ο εργονομικός σχεδιασμός και η παραγωγικότητα έχουν εδώ απόλυτη προτεραιότητα.