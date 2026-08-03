Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός

Εργονομικά σχεδιασμένα προϊόντα για τον χειρωνακτικό υγρό καθαρισμό επιφανειών. Χαρακτηρίζονται από κορυφαία ποιότητα για εξαιρετική απορρόφηση ρύπων. Εγγυώνται αξιόπιστη καθαριότητα.

Kärcher Καθαρισμός επιφανειών

Καθαρισμός επιφανειών

Κάθε άλλο παρά πρόχειρο: Τα τέλεια συντονισμένα πανάκια μας αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση στον καθαρισμό επιφανειών και εξασφαλίζουν αξιόπιστο καθαρισμό των μολυσμένων περιοχών.

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Kärcher Καθαρισμός τζαμιών

Καθαρισμός τζαμιών

Κρυστάλλινα καθαρά: Η ολοκληρωμένη γκάμα μας για τον υγρό καθαρισμό γυάλινων επιφανειών παρέχει πάντα τη βέλτιστη λύση για όλους τους τομείς εφαρμογής στο γυαλί.

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Kärcher Σύνδεση με άγκιστρο και βρόχο

Σύνδεση με άγκιστρο και βρόχο

Για βέλτιστο κράτημα: Τα κατάλληλα μηχανήματα καθαρισμού για τον υγρό καθαρισμό επιφανειών είναι καθοριστικά για εξαιρετικά καθαρές περιοχές. Ο εργονομικός σχεδιασμός και η παραγωγικότητα έχουν εδώ απόλυτη προτεραιότητα.

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