Ξεσκόνισμα δαπέδου
Κανένα σωματίδιο σκόνης δεν παραμένει στο δάπεδο με τα εργαλεία χειρωνακτικού καθαρισμού μας. Ο καθαρισμός των δαπέδων γίνεται εύκολα χάρη στον χρήσιμο βοηθό - εκτεταμένος και μακράς διάρκειας.
Πανιά δέσμευσης σκόνης
Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη απορρόφηση σκόνης. Εμποτισμένα πανιά, τα οποία επιδεικνύουν εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και καλή συμπεριφορά ολίσθησης.
Σφουγγαρίστρες που πλένονται
Σφουγγαρίστρες που πλένονται για γρήγορη απομάκρυνση των ρύπων.
Frames for single-use textiles
Επαγγελματική απομάκρυνση της σκόνης με την υγιεινή και εύκαμπτη υποδοχή πανέτας σκόνης.
Frames for durable textiles
Υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο υποδοχή για επαγγελματική απορρόφηση σκόνης.