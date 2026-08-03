Ξεσκόνισμα δαπέδου

Κανένα σωματίδιο σκόνης δεν παραμένει στο δάπεδο με τα εργαλεία χειρωνακτικού καθαρισμού μας. Ο καθαρισμός των δαπέδων γίνεται εύκολα χάρη στον χρήσιμο βοηθό - εκτεταμένος και μακράς διάρκειας.

Kärcher Πανιά δέσμευσης σκόνης

Πανιά δέσμευσης σκόνης

Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη απορρόφηση σκόνης. Εμποτισμένα πανιά, τα οποία επιδεικνύουν εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και καλή συμπεριφορά ολίσθησης.

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Kärcher Σφουγγαρίστρες που πλένονται

Σφουγγαρίστρες που πλένονται

Σφουγγαρίστρες που πλένονται για γρήγορη απομάκρυνση των ρύπων.

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Kärcher Frames for single-use textiles

Frames for single-use textiles

Επαγγελματική απομάκρυνση της σκόνης με την υγιεινή και εύκαμπτη υποδοχή πανέτας σκόνης.

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Kärcher Frames for durable textiles

Frames for durable textiles

Υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο υποδοχή για επαγγελματική απορρόφηση σκόνης.

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Kärcher