Χημικά καθαριστικά: αληθινή βιωσιμότητα από την αρχή

Η χρήση των υψηλά συμπυκνωμένων καθαριστικών μας Klear!Line είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των συστημάτων καθαρισμού των οχημάτων μας και ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη λειτουργία των συστημάτων πλύσης. Κατασκευασμένα εσωτερικά, τα καθαριστικά μας προσφέρουν την απόλυτη καθαριστική ισχύ με την καλύτερη ποιότητα Kärcher. Παράγονται με τα υψηλότερα πρότυπα χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες τοπικής προέλευσης. Όχι μόνο προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθαρισμού, αλλά ελαχιστοποιούν επίσης την κατανάλωση πόρων – για πραγματική βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και πέρα ​​από αυτήν. Καλό για την επιχείρησή σου, καλό για το περιβάλλον. Τα υψηλά συμπυκνώματα μας παρουσιάζουν τα ακόλουθα οφέλη:

λιγότερο προϊόν στον κύκλο του νερού όταν δοσομετρηθεί σωστά

λιγότερες παραγγελίες χάρη στην υψηλή παραγωγικότητα

μειωμένη συχνότητα παραδόσεων

λιγότερο συχνές αλλαγές συσκευασιών

λιγότερος χειρισμός χάρη στα πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά



Και δεν τελειώνει εκεί. Για πελάτες με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, υπάρχει η σειρά βιώσιμων καθαριστικών VehiclePro eco!perform με πιστοποίηση Nordic Swan. Το οικολογικό σήμα Nordic Swan είναι ένα καθιερωμένο Σκανδιναβικό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για 200 διαφορετικούς τύπους προϊόντων, το οποίο συμβολίζει τη γνήσια βιωσιμότητα. Η σφραγίδα εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που πληρούν τα αυστηρά κριτήριά της, όπως η περιβαλλοντική συμβατότητα, οι υγειονομικές πτυχές, η αποτελεσματικότητα, η ανακυκλώσιμη συσκευασία και η βιοαποδομησιμότητα των πρώτων υλών.