ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ένα καθαρό όχημα σου δίνει μια καλή αίσθηση – και μια καθαρή συνείδηση.
Οι επιχειρήσεις πλυσίματος οχημάτων είναι κάτι περισσότερο από το να προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Αυτό έχει να κάνει με τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των συστημάτων μας προς το συμφέρον των χειριστών και των πελατών. Στόχος μας: μια προσέγγιση χαμηλής κατανάλωσης όσον αφορά το νερό, την ενέργεια και τα χημικά καθαριστικά.
Μείωση κατανάλωσης χωρίς μείωση απόδοσης
Όλοι μιλούν για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Τα συστήματα πλύσης μας για τον επαγγελματικό καθαρισμό οχημάτων χρησιμοποιούν έναν από τους πιο πολυτιμότερους πόρους στον κόσμο: το νερό.
Ως κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικών συστημάτων καθαρισμού, γνωρίζουμε την ευθύνη που συνεπάγεται και τον ρόλο μας στο φυσικό οικοσύστημα. Στην επιδίωξη ενός βιώσιμου κύκλου πόρων, έχουμε θέσει ως στόχο μας να συνεχίσουμε να βελτιστοποιούμε την κατανάλωση στα συστήματά μας και να αναπτύσσουμε νέες λύσεις. Με τα συστήματά μας, μπορείς να βασίζεσαι:
- εξαιρετική επεξεργασία νερού
- ελάχιστη κατανάλωση καθαρού νερού (έως 98% εξοικονόμηση νερού ανάλογα με το σύστημα ανακύκλωσης)
- πολύ οικολογική χρήση ενέργειας και χημικών καθαριστικών
Όλα αυτά σε συνδυασμό πάντα με τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού που θα περίμενες από την Kärcher. Για καθαρό όχημα και καθαρή συνείδηση.
ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑΝΕ
Συστήματα πλυσίματος αυτοκινήτων rollover: βιωσιμότητα με το πάτημα ενός κουμπιού
Η ενσωματωμένη λειτουργία εξοικονόμησης νερού, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το WRB Bio, εξοικονομεί περίπου 120 λίτρα καθαρού νερού ανά πλύσιμο οχήματος.
Στη διαδικασία πλύσης χρησιμοποιείται μόνο ανακυκλωμένο νερό. Το καθαρό φρέσκο νερό χρησιμοποιείται μόνο για το τελικό ξέβγαλμα.
Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων: μεγάλη πλύση, μεγάλη ευθύνη
- Η χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας εξοικονόμησης νερού εξοικονομεί περίπου. 400 λίτρα φρέσκου νερού για κάθε πλυμένο επαγγελματικό όχημα ή περίπου. 300 λίτρα φρέσκου νερού για κάθε λεωφορείο που πλένεται.
Συστήματα πλυσίματος αυτοεξυπηρέτησης: η σωστή δόση για μεγάλη οικονομία
Το δοσομετρικό μας σύστημα μπορεί να δοσομετρήσει με ακρίβεια την ιδανική ποσότητα χημικού καθαριστικού για να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση νερού. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι κάθε αντλία έχει το δικό της σύστημα δοσομέτρησης. Η εμπειρία δεκαετιών μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το πιο αποτελεσματικό σύστημα δοσολογίας στην αγορά.
Αποτελεσματική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: κάθε πρόγραμμα μπορεί εναλλακτικά να εκτελεστεί με κρύο νερό εάν επιλεγεί. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει το λειτουργικό κόστος. Σε ένα σύστημα 4 θέσεων, αυτό αντιπροσωπεύει μια πιθανή εξοικονόμηση τουλάχιστον 55%. Επομένως, κάθε πελάτης μπορεί να αποφασίσει μόνος του πόση ενέργεια θα εξοικονομήσει κατά το πλύσιμο.
Οι αντλίες μας είναι ισχυρές και αξιόπιστες. Είναι επίσης περίπου 60% πιο ενεργειακά αποδοτικά από άλλα διαθέσιμα στο εμπόριο.
Η χρήση ξηρού αφρού μειώνει τη χρήση νερού και χημικών κατά 90 τοις εκατό και εξοικονομεί επιπλέον 75% σε ενέργεια.
Συστήματα ανάκτησης νερού: όλες οι δράσεις, όχι μόνο λόγια
Το σύστημα ανάκτησης νερού WRB Bio σε συνεργασία με την aquadetox προσφέρει τον καλύτερο βιολογικό καθαρισμό λυμάτων. Εφαρμόζοντας φυσικές και βιολογικές διεργασίες, τα λύματα καθαρίζονται και επεξεργάζονται στο σύστημα χωρίς τη χρήση χημικών. Οικολογικό και βιώσιμο. Το σύστημα μετατρέπει τα βρώμικα λύματα σε πρόσφατα επεξεργασμένο νερό ανάκτησης που είναι διαφανές και άοσμο και στη συνέχεια το τροφοδοτεί ξανά στον κύκλο. Το νερό επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας BioCubes με μικροοργανισμούς. Το WRB Bio παράγει την καλύτερη ποιότητα νερού ανάκτησης, το οποίο με τη σειρά του διευκολύνει την εξοικονόμηση καθαρού νερού έως και 98%και την εξοικονόμηση πόσιμου νερού έως και 100%. Χάρη στην υψηλή απόδοση της διαδικασίας και την ικανότητα αποικοδόμησης των βακτηρίων, σχεδόν όλο το νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί – για ελάχιστη κατανάλωση πόρων και μέγιστη αποδοτικότητα κόστους. Η επεξεργασία του νερού διευκολύνει στα παρακάτω:
- φειδωλή χρήση πολύτιμων πόρων
- οικονομικά αποδοτική λειτουργία του συστήματος πλύσης
- εξαιρετική σχέση κόστους/οφέλους
- μια μακροπρόθεσμη επένδυση για αυξημένο κέρδος
- μια απλή μετατροπή –ακόμη και σε στενούς χώρους– χωρίς την ανάγκη για εργασίες εδάφους υψηλής έντασης εργασίας
Kärcher Clean Park Eco: ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτούμε
Σου παρουσιάζουμε το αυτόνομο Kärcher Clean Park μας. Το πλήρως ανεξάρτητο σύστημα μπορεί να παρέχει τη δική του ενέργεια και διευκολύνει έναν 100% βιώσιμο κύκλο νερού – μέχρι την τελευταία σταγόνα. Το πρώτο έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί με τη μορφή του Kärcher Clean Park Dettenhausen στη Γερμανία. Το σύστημα έχει:
- ένα αυτόνομο σύστημα νερού με λειτουργία ουδέτερη από άνθρακα
- ένα ολοκληρωμένο φωτοβολταϊκό σύστημα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
- ηλιακή θερμική ενέργεια για θέρμανση νερού
- ένα βιολογικό σύστημα επεξεργασίας νερού που χρησιμοποιεί επίσης το νερό της βροχής, εξοικονομώντας έως και 100% σε πόσιμο νερό
Χημικά καθαριστικά: αληθινή βιωσιμότητα από την αρχή
Η χρήση των υψηλά συμπυκνωμένων καθαριστικών μας Klear!Line είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των συστημάτων καθαρισμού των οχημάτων μας και ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη λειτουργία των συστημάτων πλύσης. Κατασκευασμένα εσωτερικά, τα καθαριστικά μας προσφέρουν την απόλυτη καθαριστική ισχύ με την καλύτερη ποιότητα Kärcher. Παράγονται με τα υψηλότερα πρότυπα χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες τοπικής προέλευσης. Όχι μόνο προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθαρισμού, αλλά ελαχιστοποιούν επίσης την κατανάλωση πόρων – για πραγματική βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και πέρα από αυτήν. Καλό για την επιχείρησή σου, καλό για το περιβάλλον. Τα υψηλά συμπυκνώματα μας παρουσιάζουν τα ακόλουθα οφέλη:
- λιγότερο προϊόν στον κύκλο του νερού όταν δοσομετρηθεί σωστά
- λιγότερες παραγγελίες χάρη στην υψηλή παραγωγικότητα
- μειωμένη συχνότητα παραδόσεων
- λιγότερο συχνές αλλαγές συσκευασιών
- λιγότερος χειρισμός χάρη στα πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά
Και δεν τελειώνει εκεί. Για πελάτες με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, υπάρχει η σειρά βιώσιμων καθαριστικών VehiclePro eco!perform με πιστοποίηση Nordic Swan. Το οικολογικό σήμα Nordic Swan είναι ένα καθιερωμένο Σκανδιναβικό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για 200 διαφορετικούς τύπους προϊόντων, το οποίο συμβολίζει τη γνήσια βιωσιμότητα. Η σφραγίδα εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που πληρούν τα αυστηρά κριτήριά της, όπως η περιβαλλοντική συμβατότητα, οι υγειονομικές πτυχές, η αποτελεσματικότητα, η ανακυκλώσιμη συσκευασία και η βιοαποδομησιμότητα των πρώτων υλών.