Σύνδεσμοι/ προσαρμογείς βρύσης

Συστήματα σύνδεσης λάστιχου για ευελιξία. Σύνδεση, αποσύνδεση και επισκευή: η Kärcher παρέχει τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης για όλα τα διαθέσιμα συστήματα click και τα λάστιχα standard διαμέτρου – 1/2", 5/8" ή 3/4": οι σύνδεσμοι λάστιχου ultra-watertight της Kärcher προσαρμόζονται πάντα τέλεια - εγγυημένα. Οι σύνδεσμοι λάστιχου γενικής χρήσης είναι μέγιστης αντοχής και δύναμης. Οι σύνδεσμοι είναι διαθέσιμοι με ή χωρίς σύστημα aqua stop. Ο σύνδεσμος γενικής χρήσης premium διαθέτει αλουμινένια σύνδεση και μαλακές λαβές για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία. Όλα τα συστήματα σύνδεσης της Kärcher είναι συμβατά με τα standard συστήματα click της αγοράς.