HBX 2.10 Compact ανέμη λάστιχου

Η αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 2.10 είναι η ιδανική λύση για το πότισμα φυτών σε μπαλκόνια, ταράτσες και μικρούς κήπους ή για χρήση σε εκδρομές και κατασκηνώσεις. Η ανέμη λάστιχου διατίθεται έτοιμη προς χρήση, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το λάστιχο μπορεί να τυλιχτεί γρήγορα και χωρίς κόπο με τη βοήθεια της πτυσσόμενης μανιβέλας. Επιπλέον, χάρη στο αξιόπιστο σύστημα αντισταγόνου με δύο συνδετήρες Aqua Stop, η αποσύνδεση είναι απλή και χωρίς πιτσιλίσματα. Αυτό, σε συνδυασμό με τον έξυπνο σχεδιασμό αποθήκευσης των εξαρτημάτων και των ακρών του σωλήνα, εξασφαλίζει ότι τα σημάδια από το νερό στα χαλιά ή τα παρκέ θα είναι πλέον παρελθόν. Οι συμπαγείς διαστάσεις του κουτιού επιτρέπουν την αποθήκευσή του σε πολύ μικρούς χώρους, για παράδειγμα στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Εναλλακτικά, το κουτί μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο. Η αυτόματη ανέμη λάστιχου είναι επίσης κατάλληλη ως σωλήνας τροφοδοσίας για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης K 2 – K 4 της Kärcher.