ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
Αποθηκευμένα και εύκολα προσβάσιμα. Τα προϊόντα αποθήκευσης σωλήνων της Kärcher, όπως αυτόματες ανέμη λάστιχου, καρότσια λάστιχου, ανέμη λάστιχου και βάσεις λάστιχου, προσφέρουν στα λάστιχα ένα ασφαλές και καθαρό μέρος αποθήκευσης. Έτσι, αποφεύγονται περιττοί κίνδυνοι πτώσης και δεν χρειάζεται πλέον να τραβάς και να σπρώχνεις τα λάστιχα.
Ο ΚΗΠΟΣ ΣΟΥ. ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΟΥ.
Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η έμπνευση. Αλλά με την αποθήκευση λάστιχων Kärcher, έχεις τα εργαλεία στη διάθεσή σου για να φτιάξεις το λουλουδάτο αριστούργημά σου. Σε αισθητικό σχεδιασμό, χωρίς να κλέβει την παράσταση από το μικρό σου κομμάτι παραδείσου. Ανθεκτική και διαχρονική, για να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου. Αποθήκευση λάστιχων Kärcher. Για περισσότερη δημιουργικότητα στον κήπο και λιγότερο χάος κατά το πότισμα.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
HBX 5.35 Αυτόματη ανέμη λάστιχου
Πάντα τέλεια αποθηκευμένος: η κομψή αυτόματη ανέμη λάστιχου είναι τοποθετημένη στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου και συνδέεται με τη βρύση με ένα σωλήνα σύνδεσης. Χάρη στη βάση στήριξης, η αυτόματη ανέμη λάστιχου μπορεί να περιστραφεί κατά περισσότερο από 180° και έτσι φτάνει εύκολα σε κάθε γωνιά του κήπου. Το λάστιχο κήπου μπορεί να εκτείνεται εύκολα στο μέγιστο μήκος του. Υπάρχουν αντίστοιχα στάδια ασφάλισης και το λάστιχο ασφαλίζει αυτόματα σε μικρά διαστήματα. Τραβώντας απαλά το άκρο του λάστιχου, ο μηχανισμός ασφάλισης απελευθερώνεται, ώστε το λάστιχο να συρθεί αυτόματα και με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς να στρίβεται ή να μπερδεύεται. Η αυτόματη ανέμη λάστιχου ξεχωρίζει επίσης με το FlexChange, ένα καινοτόμο σύστημα στήριξης για εύκολη εναλλαγή της αυτόματης ανέμης λάστιχου μεταξύ της βάσης στήριξης στον τοίχο και του προαιρετικά διαθέσιμου στήριγματος λάστιχου. Η βάση στήριξης στον τοίχο είναι επίσης αφαιρούμενη και διαθέτει υποδοχές για ακροφύσια και αξεσουάρ ποτίσματος. Η αυτόματη ανέμη λάστιχου είναι επίσης ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και στον παγετό και μπορεί επομένως να τοποθετηθεί στον τοίχο του σπιτιού σου όλο το χρόνο.
Hose spike? για αυτόματες ανέμεις λάστιχου HBX
Το καρφί λάστιχου μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε. Βιδώνεται απλά στο έδαφος και εξασφαλίζει εξαιρετικά σταθερή συγκράτηση χάρη στο ανθεκτικό μεταλλικό καρφί. Χάρη στο ενσωματωμένο αλφάδι στο καρφί λάστιχου, μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος. Με την καινοτόμο τεχνολογία FlexChange, η αυτόματη ανέμη λάστιχου μπορεί να τοποθετηθεί στο καρφί λάστιχου εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείων. Χάρη στην ακτίνα περιστροφής 360°, είναι επίσης δυνατό να φτάσει το λάστιχο σε κάθε γωνία του κήπου, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το πότισμα.
HBX 2.10 Compact ανέμη λάστιχου
Η αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 2.10 είναι η ιδανική λύση για το πότισμα φυτών σε μπαλκόνια, ταράτσες και μικρούς κήπους ή για χρήση σε εκδρομές και κατασκηνώσεις. Η ανέμη λάστιχου διατίθεται έτοιμη προς χρήση, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το λάστιχο μπορεί να τυλιχτεί γρήγορα και χωρίς κόπο με τη βοήθεια της πτυσσόμενης μανιβέλας. Επιπλέον, χάρη στο αξιόπιστο σύστημα αντισταγόνου με δύο συνδετήρες Aqua Stop, η αποσύνδεση είναι απλή και χωρίς πιτσιλίσματα. Αυτό, σε συνδυασμό με τον έξυπνο σχεδιασμό αποθήκευσης των εξαρτημάτων και των ακρών του σωλήνα, εξασφαλίζει ότι τα σημάδια από το νερό στα χαλιά ή τα παρκέ θα είναι πλέον παρελθόν. Οι συμπαγείς διαστάσεις του κουτιού επιτρέπουν την αποθήκευσή του σε πολύ μικρούς χώρους, για παράδειγμα στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Εναλλακτικά, το κουτί μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο. Η αυτόματη ανέμη λάστιχου είναι επίσης κατάλληλη ως σωλήνας τροφοδοσίας για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης K 2 – K 4 της Kärcher.
ΚΑΡΟΤΣΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
Μεταλλικό καρότσι λάστιχου HT 6 M
Το HT 6 M διαθέτει όλα όσα θέλεις σε ένα καλό καρότσι λάστιχου. Έχει μεταλλικό ανέμη λάστιχου, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και μπορεί να μετακινηθεί εύκολα όπου χρειάζεται. Με τους έξυπνους μοχλούς γρήγορης απελευθέρωσης, μπορείς να μετακινήσεις γρήγορα τη λαβή από τη θέση συμπαγούς αποθήκευσης σε ένα άνετο ύψος για έλξη. Η ευρεία βάση του καροτσιού λάστιχου εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα, ενώ ο σταθερός οδηγός λάστιχου και η εύχρηστη μανιβέλα εξασφαλίζουν εύκολη και αξιόπιστη επανατύλιξη του λάστιχου. Και δεν είναι μόνο αυτό: το καρότσι λάστιχου διαθέτει χαρακτηριστικά άνεσης, όπως σύστημα drip stop, πρακτική θήκη ακροφυσίων και πτυσσόμενη μανιβέλα για αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
ΑΝΕΜΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
Μεταλλικό καρότσι λάστιχου HR 4.30 Σετ
Είτε στον τοίχο είτε στη μέση της πράσινης όασης σου, το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 κάνει πάντα καλή εντύπωση. Για το πότισμα, ο κύλινδρος μπορεί να παραμείνει στερεωμένος στον τοίχο ή να καταστεί κινητός για φορητή χρήση. Το τριγωνικό σχήμα με χαμηλό κέντρο βάρους καθιστά την ανέμη λάστιχου εξαιρετικά σταθερή, ακόμη και στη μέση του κήπου, ενώ η εύχρηστη μανιβέλα με ελεύθερη κίνηση καθιστά το τύλιγμα του σωλήνα παιχνιδάκι.
ΒΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
Βάση λάστιχου Plus
Η ανθεκτική και κομψή βάση σωλήνα Kärcher Hose hanger Plus είναι ιδανική για εύκολη τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους. Η πρακτική βάση σωλήνα εξοικονομεί χώρο και προσφέρει δυνατότητα αποθήκευσης ακροφυσίων και κεφαλών ψεκασμού. Η θήκη σωλήνα είναι κατάλληλη για όλους τους συνηθισμένους σωλήνες κήπου. Έτσι, τίποτα δεν μπορεί πλέον να σας εμποδίσει να κάνετε τις εργασίες σας στον κήπο. Τα καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης σωλήνων Kärcher θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργία, το σχεδιασμό και την ποιότητα. Ιδανικά για γρήγορο τύλιγμα και ξετύλιγμα του σωλήνα – με ελάχιστες απαιτήσεις χώρου. Kärcher: η σοφή επιλογή για τις ανάγκες του ποτίσματος.