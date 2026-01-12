Με τη λειτουργία eco!ogic το πότισμα μπορεί να αναβληθεί από 1 έως 7 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται νερό και ενισχύεται η ανάπτυξη των ριζών.

Αν η ρύθμιση έχει οριστεί στο [ -d ], η λειτουργία απενεργοποιείται και το πότισμα ξεκινά όταν το επίπεδο υγρασίας στο έδαφος πέσει κάτω από το όριο έναρξης του ποτίσματος.

Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το πότισμα θα αναβληθεί για τον καθορισμένο χρόνο.

Παράδειγμα αναβολής δύο ημερών:

ας υποθέσουμε ότι το πότισμα είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα, στις 8 π.μ. Αν όμως το επίπεδο υγρασίας πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο υγρασίας, αν δεν έχει βρέξει και έχει προγραμματιστεί αναβολή δύο ημερών, το πότισμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη, στις 8 π.μ. Αν εν τω μεταξύ βρέξει και το έδαφος φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο υγρασίας, τότε, το πότισμα θα ξεκινήσει κατά την επόμενη καθορισμένη ώρα (αν υποθέσουμε και πάλι ότι το επίπεδο υγρασίας του εδάφους πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο υγρασίας). Και αυτήν τη φορά, θα υπάρξει αναβολή δύο ημερών.