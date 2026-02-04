Σετ Άρδευσης Premium

Ποτίστε τον κήπο σας σύμφωνα με τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους και μόνο όποτε πραγματικά χρειάζεται: Tο Premium σετ άρδευσης περιλαμβάνει SensoTimer ST6 eco!ogic (περιλαμβάνει 1 αισθητήρα), σύνδεσμο βρύσης G1 με σύνδεσμο μείωσης της πίεσης G3/4, 2 συνδέσεις, 1 φίλτρο, 2 λάστιχα Kärcher Rain System™ (1χ15μ, 1χ10μ), λάστιχο διαποτισμού, 10μ, 4 ρυθμιζόμεους συνδέσμους Τ, 4 συνδέσμους Ι, 15 δακτύλιους σταγόνας, 10 δακτύλιους ψεκασμού (2χ 360°, 4χ180° 4χ90°), 10 δακτύλιους στεγανοποίησης για τις τρύπες στο λάστιχο, 5 τάπες, και 10 καρφιά εδάφους για σταθεροποίηση των λάστιχων. Όλα αυτά μπορούν να συναρμολογηθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων! Υπάρχουν 5 διαφορετικές ρυθμίσεις επιπέδου υγρασίας. Ο αισθητήρας μετράει την υγρασία του εδάφους και το μεταδίδει ασύρματα στο SensoTimer. Αν τα επίπεδα υγρασίας πέσουν κάτω από το προεπιλεγμένο επίπεδο τότε το πότισμα αρχίζει αυτόματα στην επόμενη προκαθορισμένη ώρα. Το λάστιχο διαποτισμού στάζει συνεχώς ομοιόμορφα σε όλο το μήκος του. Το σύστημα λειτουργεί με μέγιστη πίεση 4 bar και μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε κήπο.