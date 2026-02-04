Σετ Άρδευσης Premium
To Σετ περιλαμβάνει φίλτρο, δακτύλιους ψεκασμού και σταγόνας, συνδέσμους και λάστιχα. Ιδανικό για το αποδοτικό και ελεγχόμενο πότισμα σύμφωνα με τα επίπεδα υγρασίας του κήπου σας.
Ποτίστε τον κήπο σας σύμφωνα με τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους και μόνο όποτε πραγματικά χρειάζεται: Tο Premium σετ άρδευσης περιλαμβάνει SensoTimer ST6 eco!ogic (περιλαμβάνει 1 αισθητήρα), σύνδεσμο βρύσης G1 με σύνδεσμο μείωσης της πίεσης G3/4, 2 συνδέσεις, 1 φίλτρο, 2 λάστιχα Kärcher Rain System™ (1χ15μ, 1χ10μ), λάστιχο διαποτισμού, 10μ, 4 ρυθμιζόμεους συνδέσμους Τ, 4 συνδέσμους Ι, 15 δακτύλιους σταγόνας, 10 δακτύλιους ψεκασμού (2χ 360°, 4χ180° 4χ90°), 10 δακτύλιους στεγανοποίησης για τις τρύπες στο λάστιχο, 5 τάπες, και 10 καρφιά εδάφους για σταθεροποίηση των λάστιχων. Όλα αυτά μπορούν να συναρμολογηθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων! Υπάρχουν 5 διαφορετικές ρυθμίσεις επιπέδου υγρασίας. Ο αισθητήρας μετράει την υγρασία του εδάφους και το μεταδίδει ασύρματα στο SensoTimer. Αν τα επίπεδα υγρασίας πέσουν κάτω από το προεπιλεγμένο επίπεδο τότε το πότισμα αρχίζει αυτόματα στην επόμενη προκαθορισμένη ώρα. Το λάστιχο διαποτισμού στάζει συνεχώς ομοιόμορφα σε όλο το μήκος του. Το σύστημα λειτουργεί με μέγιστη πίεση 4 bar και μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ολοκληρωμένο κιτ
- Ολοκληρωμένο αρχικό κιτ Kärcher Rain System™
- Έτοιμο για χρήση: όλα τα εξαρτήματα του συστήματος περιλαμβάνονται στο κιτ
Πότισμα ανάλογα με την υγρασία του εδάφους
- Αποδοτικό, εξοικονομεί νερό και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών πότισμα
Ρύθμιση συχνότητας της άρδευσης
- Πότισμα σύμφωνα με τις ανάγκες
Δακτύλιος σταγόνας με ρύθμιση ποσότητας νερού
- Στοχευμένο και σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών πότισμα
Τοποθέτηση στο λάστιχο Kärcher Rain System™
- Ευέλικτη και ακριβής τοποθέτηση
Δακτύλιος σταγόνας με ενσωματωμένη βελόνα
- Εγκατάσταση χωρίς τη χρήση εργαλείων
Επανασφραγιζόμενος δακτύλιος σταγόνας
- Οι δακτύλιοι μπορούν να εφαρμοστούν και να αφαιρεθούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Εύχρηστος αριθμός εξαρτημάτων
- Δεν απαιτείται περίπλοκος προγραμματισμός
Ενσωματωμένο λάστιχο Kärcher Rain System™
- Ευλύγιστο
Σύνδεσμος Τ με ρύθμιση ποσότητας νερού
- Ρύθμιση ιδανικής ποσότητας νερού για το λάστιχο σταγόνας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|4
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|385 x 291 x 112
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρα
- Σύνδεσμος T με ρύθμιση: 4 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος I: 4 Τεμάχιο(α)
- Στοπ λάστιχου, μεγάλο: 5 Τεμάχιο(α)
- Κολάρα drip: 15 Τεμάχιο(α)
- Δακτύλιος στεγανοποίησης: 10 Τεμάχιο(α)
- Καρφιά στερέωσης: 10 Τεμάχιο(α)
- Spray nozzles 360°: 2 Τεμάχιο(α)
- Spray nozzles 180°: 4 Τεμάχιο(α)
- Spray nozzles 90°: 4 Τεμάχιο(α)
- Λάστιχο ποτίσματος: 10 m
- Λάστιχο Kärcher Rain System™: 1/2″, 1 x 15 m, 1 x 10 m
- Connector: 2 Τεμάχιο(α)
- Αντάπτορας βρύσης με μειωτήρα, G1, G3/4: 1 Τεμάχιο(α)
- SensoTimer ST 6 eco!ogic
- Αισθητήρας Υγρασίας: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί
- Χρειάζονται μπαταρίες
- Αριθμός μπαταριών: 2 x 9 V Block
- Έξοδος νερού με προγραμματισμό: 1 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Παρτέρια, λαχανόκηποι
- Φράχτες, θάμνοι
- Φυτά σε σειρά