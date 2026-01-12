SensoTimer ST6 eco!ogic

Ο έξυπνος προγραμματιστής ποτίσματος Senso Timer ST6 eco!ogic είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί και να ποτίζει μετρώντας την υγρασία του εδάφους μέσω αισθητήρα.

Ο Senso Timer ST6 eco!ogic ποτίζει ελέγχοντας την υγρασία του εδάφους και σύμφωνα με τις ανάγκες. Ο αισθητήρας που περιλαμβάνεται στην συσκευασία μετράει την υγρασία στο έδαφος και μεταδίδει τα αποτελέσματα στο Senso Timer. Η επιθυμητή υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 επίπεδα. Εάν η υγρασία πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο το πότισμα ξεκινά αυτόματα σε προκαθορισμένο χρόνο. Το αφαιρούμενο πάνελ και τα 5 κουμπιά λειτουργίας καθιστούν τον προγραμματισμό πολύ εύκολο. Μπορούν να προγραμματιστούν έως και 2 ποτίσματα την ημέρα (μέγιστη διάρκεια ποτίσματος: 90λεπτά). Χάρη στη λειτουργία eco!ogic το πότισμα μπορεί να καθυστερήσει από 1 έως 7 ημέρες. Χειροκίνητο πότισμα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Ο προγραμματισμός ποτίσματος μπορεί να διακοπεί για τις επόμενες 24 ώρες με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο σύνδεσμος βρύσης και το προ- φίλτρο περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Χρειάζεταιμπαταρία 9 -volt η οποία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Αποσπώμενη οθόνη
  • Άνετος προγραμματισμός
Κουμπί για κλείσιμο του ποτίσματος για 24 ώρες
  • Διακοπή ποτίσματος για 24 ώρες
Χειροκίνητο πότισμα
  • Σύντομη διακοπή νερού
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα G3/4 + G1
Μέγ. πίεση (bar) 10
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 96 x 137 x 153

Για τη σύνδεση αυτών των προϊόντων στο δίκτυο πόσιμου νερού, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του EN 1717. Εάν είναι απαραίτητο, ρωτήστε τον αρμόδιο υγιεινολόγο. Περιέχει νανοϋλικά.

Πεδίο προμήθειας

  • Αισθητήρας Υγρασίας: 1 Τεμάχιο(α)
  • Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται: Όχι

Εξοπλισμός

  • Έξοδος νερού με προγραμματισμό: 1 Τεμάχιο(α)
  • Χρειάζονται μπαταρίες
  • Αριθμός μπαταριών: 2 x 9 V Block
Ερωτήσεις σχετικά με το SensoTimer ST6 eco!ogic

Γενικές Πληροφορίες

Το SensoTimer ST6 eco!ogic διαθέτει μόνο μία έξοδο νερού και επομένως, μόνο έναν αισθητήρα ενώ το ST6 Duo eco!ogic από δύο. Ωστόσο, και τα δύο μοντέλα διαθέτουν την ίδια οθόνη. Αν δεν ενσωματωθεί από την αρχή ο δεύτερος αισθητήρας, τότε δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη. Αυτό θα ισχύει μέχρι να επαναρυθμιστεί το SensoTimer.

Υπάρχουν δύο είδη σύνδεσης για το SensoTimer:
α) εγκατάσταση της βαλβίδας κατευθείαν στη βρύση.
β) εγκατάσταση της βαλβίδας σε τοίχο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδέσετε μια γραμμή παροχής μέσω του σωλήνα από τη βρύση έως το σημείο που επιθυμείτε, π.χ. έναν τοίχο του σπιτιού. Οι εσοχές στο πίσω μέρος της βαλβίδας επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση. Για παράδειγμα, στη βρύση μπορεί να εγκατασταθεί ένας διανομέας πολλαπλών συνδέσεων, δημιουργώντας μια ελεύθερη σύνδεση για χειροκίνητο πότισμα.

Ναι, το SensoTimer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία υπόγειου συστήματος ποτίσματος με υψηλή ροή.

Στις συσκευές περιλαμβάνονται:
α) τετράγωνο ψεκαστικό
β) περιστροφικό ψεκαστικό
γ) σωλήνας εμβύθισης
δ) Kärcher Rain System®

Αισθητήρας

Η καλύτερη θέση για τον αισθητήρα είναι μέσα στην περιοχή ποτίσματος.

Αν δεν υπάρχουν εμπόδια, ο αισθητήρας και η κονσόλα ελέγχου μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση έως 100 μέτρων.

Όχι. Κάθε αισθητήρας είναι συνδεδεμένος με την κονσόλα ελέγχου με μια μοναδική διεύθυνση και έχει συσχετιστεί με μια συγκεκριμένη έξοδο νερού. Για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία, είναι απαραίτητο να μάθετε πώς λειτουργεί το μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε.

Την πρώτη ώρα από τότε που ο αισθητήρας τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά αποστέλλει τις τιμές στην κονσόλα ελέγχου ανά λεπτό. Στη συνέχεια, κάθε 30 λεπτά.

Αφού εισαγάγετε όλες τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία στάζοντας λίγο νερό πάνω στη λευκή επένδυση του αισθητήρα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, οι σταγόνες θα εμφανιστούν στην οθόνη της κονσόλας ελέγχου. Ο αριθμός των σταγόνων κανονικά θα ανέλθει σε πέντε καθώς η επένδυση είναι πολύ ευαίσθητη.

Λειτουργίες

Αρχικά επαρκούν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε φυτού, προσδιορίζοντας ειδικότερα το όριο έναρξης του ποτίσματος. Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις εφόσον χρειάζεται.

Ο αισθητήρας μεταδίδει τη μέτρηση της υγρασίας στην κονσόλα ελέγχου ανά 30 λεπτά.

Το πόσο υγρό είναι το έδαφος εξαρτάται από τον τύπο του. Για παράδειγμα, το χώμα για μεταφύτευση απορροφά το νερό σαν σφουγγάρι και στεγνώνει σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, το SensoTimer θα συνεχίσει να δείχνει 5 σταγόνες στην οθόνη αφού το πραγματικό επίπεδο υγρασίας του χώματος για μεταφύτευση είναι υψηλότερο απ’ όσο φαίνεται.

Ο αισθητήρας αποστέλλει δεδομένα ανά 30 λεπτά. Το πότισμα θα μπορούσε να συνεχιστεί το ανώτερο για 29 λεπτά προτού ο αισθητήρας μεταδώσει το σήμα τερματίζοντας έτσι το πότισμα. Επίσης, το πότισμα θα σταματήσει μόλις το νερό έρθει σε επαφή με την επένδυση του αισθητήρα. Καταρχάς, το νερό κατανέμεται ομοιόμορφα στο έδαφος.

Με τη λειτουργία eco!ogic το πότισμα μπορεί να αναβληθεί από 1 έως 7 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται νερό και ενισχύεται η ανάπτυξη των ριζών.
Αν η ρύθμιση έχει οριστεί στο [ -d ], η λειτουργία απενεργοποιείται και το πότισμα ξεκινά όταν το επίπεδο υγρασίας στο έδαφος πέσει κάτω από το όριο έναρξης του ποτίσματος.
Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το πότισμα θα αναβληθεί για τον καθορισμένο χρόνο.

Παράδειγμα αναβολής δύο ημερών:
ας υποθέσουμε ότι το πότισμα είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα, στις 8 π.μ. Αν όμως το επίπεδο υγρασίας πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο υγρασίας, αν δεν έχει βρέξει και έχει προγραμματιστεί αναβολή δύο ημερών, το πότισμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη, στις 8 π.μ. Αν εν τω μεταξύ βρέξει και το έδαφος φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο υγρασίας, τότε, το πότισμα θα ξεκινήσει κατά την επόμενη καθορισμένη ώρα (αν υποθέσουμε και πάλι ότι το επίπεδο υγρασίας του εδάφους πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο υγρασίας). Και αυτήν τη φορά, θα υπάρξει αναβολή δύο ημερών.

Ναι. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τους αισθητήρες και την κονσόλα ελέγχου για λίγο και μετά, τοποθετήστε τις ξανά. Όταν επανεκκινήσετε την κονσόλα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [OK] μέχρι να εμφανιστούν όλα τα σύμβολα στην οθόνη και να αρχίσει να αναβοσβήνει το ρολόι. Αφού εισαγάγετε την ώρα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και μπορεί να ενσωματωθεί ο αισθητήρας 1. Τηρήστε την ορθή αλληλουχία εγκατάστασης κατά την εισαγωγή της μπαταρίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ERR" σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη βαλβίδα. Ίσως η βαλβίδα έχει φράξει από κάποιο ξένο αντικείμενο. Για να επανεκκινήσετε το SensoTimer, πρέπει να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε ξανά την μπαταρία. Αφαιρέστε τον αντάπτορα βρύσης της βαλβίδας και ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα. Δοκιμάστε να ανοίξετε τη βαλβίδα μέσα από τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος για να διώξετε το ξένο αντικείμενο.

Το σύμβολο του πομπού αναβοσβήνει όταν η κονσόλα ελέγχου αναζητά το σήμα του πομπού του αισθητήρα. Αν η κονσόλα ελέγχου δεν λάβει σήμα για μία ώρα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Off". Το σήμα μπορεί να επανεκκινηθεί πατώντας το πλήκτρο [ok].

Το σύμβολο του πομπού αναβοσβήνει όταν ...
α) η απόσταση ανάμεσα στον αισθητήρα και την κονσόλα ελέγχου είναι πολύ μεγάλη ή αν παρεμβάλλονται άλλα αντικείμενα.
Συμβουλή: Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στον αισθητήρα και την κονσόλα ελέγχου.
β) η κονσόλα ελέγχου επανεκκινείται.
Το σήμα θα εντοπιστεί αυτόματα μέσα σε μισή ώρα.
Συμβουλή: Αν αφαιρέσετε και τοποθετήσετε ξανά την μπαταρία του αισθητήρα, το σήμα θα εντοπιστεί σε ένα λεπτό.
γ) υπάρχουν παρεμβολές στο σήμα του πομπού και η κονσόλα ελέγχου δεν μπορεί να εντοπίσει τον αισθητήρα.
Συμβουλή: Όταν το άλλο σήμα σταματήσει να προκαλεί παρεμβολές, ο αισθητήρας θα εντοπιστεί αυτόματα σε 30 λεπτά.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OFF", υπάρχουν δύο πιθανές αιτίες:
α) Η μπαταρία είναι άδεια.
Όταν η μπαταρία είναι άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OFF". Το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη επίσης θα φαίνεται άδειο. Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.
β) Δεν εντοπίστηκε το σήμα του αισθητήρα.
Όταν η κονσόλα ελέγχου χάσει το σήμα του αισθητήρα θα αρχίσει να το αναζητά και το σύμβολο του πομπού θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αν μετά από μία ώρα η κονσόλα ελέγχου δεν έχει εντοπίσει το σήμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OFF". Σε αυτή την περίπτωση, το σύμβολο της μπαταρίας δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας και το σύμβολο του πομπού θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση πατώντας το πλήκτρο [ok].

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ακουμπάει στο έδαφος. Μελετήστε τις πληροφορίες στην ενότητα «Αισθητήρες φυτών» των οδηγιών χρήσης.

Αποθήκευση κατά το χειμώνα

Ξεβιδώστε τη βαλβίδα από τη βρύση και αδειάστε το SensoTimer ανοίγοντας τις βαλβίδες στη χειροκίνητη λειτουργία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την κονσόλα ελέγχου και τον αισθητήρα και αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα μέχρι την άνοιξη σε μέρος προστατευμένο από τον παγετό. Η Kärcher συνιστά να χρησιμοποιείτε καινούριες μπαταρίες στην έναρξη κάθε σεζόν ποτίσματος.

Ανταλλακτικά

Ναι, μπορείτε να αντικαταστήσετε το SensoTimer και να χρησιμοποιήσετε κάποιον καινούριο αισθητήρα. Οι αισθητήρες διατίθενται και ως ανταλλακτικά
(αριθμός ανταλλακτικού: 4.645-499.0).

Η επένδυση του αισθητήρα πρέπει να αντικαθίσταται ετησίως στην έναρξη κάθε σεζόν ποτίσματος για να διασφαλιστεί η σωστή μέτρηση. Η επένδυση του αισθητήρα διατίθεται με αριθμό ανταλλακτικού 2.645-242.0.