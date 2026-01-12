SensoTimer ST6 eco!ogic
Ο έξυπνος προγραμματιστής ποτίσματος Senso Timer ST6 eco!ogic είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί και να ποτίζει μετρώντας την υγρασία του εδάφους μέσω αισθητήρα.
Ο Senso Timer ST6 eco!ogic ποτίζει ελέγχοντας την υγρασία του εδάφους και σύμφωνα με τις ανάγκες. Ο αισθητήρας που περιλαμβάνεται στην συσκευασία μετράει την υγρασία στο έδαφος και μεταδίδει τα αποτελέσματα στο Senso Timer. Η επιθυμητή υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 επίπεδα. Εάν η υγρασία πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο το πότισμα ξεκινά αυτόματα σε προκαθορισμένο χρόνο. Το αφαιρούμενο πάνελ και τα 5 κουμπιά λειτουργίας καθιστούν τον προγραμματισμό πολύ εύκολο. Μπορούν να προγραμματιστούν έως και 2 ποτίσματα την ημέρα (μέγιστη διάρκεια ποτίσματος: 90λεπτά). Χάρη στη λειτουργία eco!ogic το πότισμα μπορεί να καθυστερήσει από 1 έως 7 ημέρες. Χειροκίνητο πότισμα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Ο προγραμματισμός ποτίσματος μπορεί να διακοπεί για τις επόμενες 24 ώρες με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο σύνδεσμος βρύσης και το προ- φίλτρο περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Χρειάζεταιμπαταρία 9 -volt η οποία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πότισμα ανάλογα με την υγρασία του εδάφουςΑποδοτικό, εξοικονομεί νερό και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών πότισμα
Ρύθμιση συχνότητας της άρδευσηςΠότισμα σύμφωνα με τις ανάγκες
Αυτόματη εκκίνηση/ τερματισμός λειτουργίαςΣτοχευμένο πότισμα.
Αποσπώμενη οθόνη
- Άνετος προγραμματισμός
Κουμπί για κλείσιμο του ποτίσματος για 24 ώρες
- Διακοπή ποτίσματος για 24 ώρες
Χειροκίνητο πότισμα
- Σύντομη διακοπή νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G3/4 + G1
|Μέγ. πίεση (bar)
|10
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|96 x 137 x 153
Για τη σύνδεση αυτών των προϊόντων στο δίκτυο πόσιμου νερού, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του EN 1717. Εάν είναι απαραίτητο, ρωτήστε τον αρμόδιο υγιεινολόγο. Περιέχει νανοϋλικά.
Πεδίο προμήθειας
- Αισθητήρας Υγρασίας: 1 Τεμάχιο(α)
- Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται: Όχι
Εξοπλισμός
- Έξοδος νερού με προγραμματισμό: 1 Τεμάχιο(α)
- Χρειάζονται μπαταρίες
- Αριθμός μπαταριών: 2 x 9 V Block