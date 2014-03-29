Καθαροί συλλέκτες – ασφαλείς αποδόσεις

Το πρώτο σύστημα καθαρισμού με πιστοποίηση DLG για φωτοβολταϊκά συστήματα! Οι έξυπνες λύσεις καθαρισμού της Kärcher διασφαλίζουν τον καθαρισμό των ηλιακών συλλεκτών χωρίς συμβιβασμούς - και έως

20% υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με πολύ βρώμικους συλλέκτες.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση του iSolar. Οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων – γεωργικός, εμπορικός, βιομηχανικός ή οικιακός τομέας – το iSolar μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με έντονη ρύπανση. Στη γεωργία, τα κύρια προβλήματα είναι η σκόνη από τα γειτονικά χωράφια και τα καυσαέρια από τους στάβλους. Το Kärcher iSolar αποτελεί μια οικονομική επιλογή τόσο για τους χειριστές του συστήματος όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού.

Τι προτείνουμε για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 10/20-4 Μ ή το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/23-4 S συνδυαστικά με το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού Kärcher και τα αξεσουάρ iSolar. Απαιτείται δισκοειδής βούρτσα και τηλεσκοπικό κοντάρι.