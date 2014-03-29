Kärcher iSolar. Η λύση συστήματος για το καθάρισμα ηλιακού συλλέκτη.
Τα υπολείμματα σκόνης, κάπνας και γύρης μειώνουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των συλλεκτών ηλιακής θερμικής ενέργειας έως και 20%. Η φυσική δύναμη της βροχής, η υγροποίηση και ο άνεμος δεν επαρκούν επ’ ουδενί για να καθαρίσουν τους συλλέκτες αποτελεσματικά. Γι’ αυτό η Kärcher παρέχει πλέον νέα αξεσουάρ για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης που καθαρίζουν ενδελεχώς τους ηλιακούς συλλέκτες: με το iSolar, ένα σύστημα με περιστρεφόμενες βούρτσες που συνδέονται με ένα τηλεσκοπικό κοντάρι, μπορείτε να καθαρίσετε οικονομικά έως και 1.500 m² συλλεκτών, αναλόγως με το σχεδιασμό τους. Το iSolar έχει πιστοποίηση από τον DLG (Γερμανικός Αγροτικός Οργανισμός).
Καθαροί συλλέκτες – ασφαλείς αποδόσεις
Το πρώτο σύστημα καθαρισμού με πιστοποίηση DLG για φωτοβολταϊκά συστήματα! Οι έξυπνες λύσεις καθαρισμού της Kärcher διασφαλίζουν τον καθαρισμό των ηλιακών συλλεκτών χωρίς συμβιβασμούς - και έως
20% υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με πολύ βρώμικους συλλέκτες.
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση του iSolar. Οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων – γεωργικός, εμπορικός, βιομηχανικός ή οικιακός τομέας – το iSolar μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με έντονη ρύπανση. Στη γεωργία, τα κύρια προβλήματα είναι η σκόνη από τα γειτονικά χωράφια και τα καυσαέρια από τους στάβλους. Το Kärcher iSolar αποτελεί μια οικονομική επιλογή τόσο για τους χειριστές του συστήματος όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού.
Τι προτείνουμε για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 10/20-4 Μ ή το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 10/23-4 S συνδυαστικά με το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού Kärcher και τα αξεσουάρ iSolar. Απαιτείται δισκοειδής βούρτσα και τηλεσκοπικό κοντάρι.
Ήπιο αλλά ισχυρό: το iSolar 800/400
Οι βούρτσες iSolar 400 και iSolar 800 τροφοδοτούνται από τη ροή νερού του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης, το οποίο βοηθά επίσης στην απομάκρυνση της βρωμιάς. Ωστόσο, το αποτέλεσμα καθαρισμού επιτυγχάνεται από τη μηχανική δράση των τριχών. Οι τρίχες είναι από νάιλον εξασφαλίζοντας έτσι τον καθαρισμό της επιφάνειας του ηλιακού συλλέκτη χωρίς να αφήνουν γρατζουνιές. Τα iSolar 800/400 λειτουργούν με χαμηλή πίεση, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στους συλλέκτες. Οι περιστρεφόμενες βούρτσες είναι εξοπλισμένες με ισχυρά σφαιρικά ρουλεμάν, ώστε να εγγυώνται εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.
iSolar 400
Η υδροκίνητη δισκοειδής βούρτσα iSolar 400 διαθέτει πλάτος εργασίας 400 mm και είναι κατάλληλη ειδικά για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους. Χάρη στο μικρό βάρος και τον εύκολο χειρισμό, μπορεί να καθαρίσει επαρκώς ακόμη και υπερυψωμένα συστήματα.
- Μικρών διαστάσεων βασικό μοντέλο για μικρότερες επιφάνειες
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για υπερυψωμένα συστήματα
- Υδροκίνητη δισκοειδής βούρτσα με ρουλεμάν
- Σύνδεση M 18 × 1,5, συμβατότητα με τα βασικά μηχανήματα HD/HDS
- Προ-έκπλυση συνεχόμενων συλλεκτών
Περισσότερες πληροφορίες για τη δισκοειδή βούρτσα iSolar 400
iSolar 800
Η υδροκίνητη κεφαλή της βούρτσας iSolar 800 με πλάτος εργασίας 800 mm λειτουργεί με δύο αντίθετα περιστρεφόμενες δισκοειδείς βούρτσες και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων
. Οι αντίθετα περιστρεφόμενες δισκοειδείς βούρτσες εξισορροπούν τυχόν
εγκάρσιες δυνάμεις, εξασφαλίζοντας βέλτιστο χειρισμό. Και η ευέλικτη γωνία στο σύνδεσμο της κεφαλής της βούρτσας διευκολύνει την εργασία. Διασφαλίζει ότι οι λεπτές τρίχες βρίσκονται σε οριζόντια θέση, επιφέροντας ομοιόμορφα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κεφαλή της βούρτσας είναι σχεδιασμένη για ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση επιφάνειας - είναι ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων συστημάτων, για παράδειγμα σε σκεπές.
- Πολύ υψηλή απόδοση καθαρισμού και απόδοση σε επιφάνειες
- Βέλτιστος χειρισμός μέσω της εξισορρόπησης εγκάρσιων δυνάμεων
- Αντίθετα περιστρεφόμενες δισκοειδείς βούρτσες με ρουλεμάν
- Στιβαρός ορειχάλκινος αρθρωτός σύνδεσμος για ευέλικτη γωνία εργασίας
- Σύνδεση M 18 × 1,5, συμβατότητα με τα βασικά μηχανήματα HD/HDS
- Προ-έκπλυση συνεχόμενων συλλεκτών
Περισσότερες πληροφορίες για τη δισκοειδή βούρτσα iSolar 800
Προστασία πτώσης της iSolar για ασφαλή εργασία σε σκεπές.
- Πιστοποιημένο, συμβατό με τα πρότυπα σύστημα ασφαλείας
- Καθοδηγούμενο σύστημα αποτροπής πτώσης με απορρόφηση κραδασμών
- Στιβαρό μεταλλικό κουτί αποθήκευσης και μεταφοράς
- περιλαμβάνει οδηγό σχοινί 12 m
- Ζώνη στερέωσης
- Ιμάντας ασφαλείας με συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης
Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία πτώσης της iSolar
Άλατα και επίμονη βρωμιά: διαλύονται εύκολα.
Το σκληρό νερό μπορεί να δημιουργήσει υπολείμματα αλάτων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της απόδοσης του συλλέκτη. Οι φορητοί αποσκληρυντές νερού της Kärcher και το Solar Cleaner RM 99 προσφέρουν αξιόπιστη προστασία ενάντια στα σημάδια από τα άλατα. Στον αποσκληρυντή νερού, μια ρητίνη ανταλλαγής ιόντων αφαιρεί τα διαλυμένα άλατα από το νερό και μειώνει το βαθμό σκληρότητας σε 0–1 °dH. Αν δεν αρκεί ο καθαρισμός με σκέτο νερό, γα παράδειγμα όταν πρόκειται για έντονη βρωμιά και λίπη, το Solar Cleaner RM 99 αφαιρεί τη βρωμιά και παγιδεύει τα διαλυμένα άλατα ώστε να μην εμφανιστούν σημάδια από τα άλατα.
RM 99 Solar Cleaner: ήπιο και αποτελεσματικό
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ήπια απομάκρυνση ακόμη και της πιο επίμονης βρωμιάς
- Προστατεύει από τα υπολείμματα αλάτων
- για όλα τα επίπεδα σκληρότητας του νερού
- Βιοδιασπάται εύκολα
Περισσότερες πληροφορίες για τους καθαριστές ηλιακού συλλέκτη
Φορητή μονάδα κατά των αλάτων
Το σκληρό νερό αφήνει υπολείμματα αλάτων. Οι φορητοί αποσκληρυντές νερού της Kärcher WS 50, συνδυαστικά με το Solar Cleaner RM 99 προσφέρουν αξιόπιστη προστασία ενάντια στα υπολείμματα αλάτων. Στο εσωτερικό του αποσκληρυντή νερού, υπάρχει μια ρητίνη ανταλλαγής ιόντων που αφαιρεί τα διαλυμένα άλατα από το νερό και μειώνει το βαθμό σκληρότητας σε 0–1 °dH. Στεγνώνει χωρίς να αφήνει υπολείμματα μετά τον καθαρισμό.
- Εξαιρετική κινητικότητα και εύκολη μεταφορά
- Σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα επικαλυμμένο με σκόνη και λάστιχα πεπιεσμένου αέρα