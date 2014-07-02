Πιστοποιημένο σύστημα προσωπικής ασφάλειας, που συμμορφώνεται με τα πρότυπα, για ασφαλή εργασία πάνω σε στέγες. Η προστασία από πτώση περιλαμβάνει απορροφητήρα κραδασμών και 15 μ. σκοινί kernmantle, ιμάντα, σκοινί πρόσδεσης για τη στερέωση της προστασίας και μια πρακτική θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς από φύλλο χάλυβα.