Φύλλο περιβλήματος από χάλυβα
Πιστοποιημένο σύστημα προσωπικής προστασίας για εργασία σε οροφές. Περιεχόμενο: Συσκευή προστασίας από τις πτώσεις με απορροφητήρα κραδασμών και 15 μ. σκοινί kernmantle, ιμάντα, σκοινί πρόσδεσης και θήκη από φύλλο χάλυβα.
Πιστοποιημένο σύστημα προσωπικής ασφάλειας, που συμμορφώνεται με τα πρότυπα, για ασφαλή εργασία πάνω σε στέγες. Η προστασία από πτώση περιλαμβάνει απορροφητήρα κραδασμών και 15 μ. σκοινί kernmantle, ιμάντα, σκοινί πρόσδεσης για τη στερέωση της προστασίας και μια πρακτική θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς από φύλλο χάλυβα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,4
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