Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/18-4 M Classic
Στιβαρό, ευέλικτο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ατσάλινο πλαίσιο, 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας, αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς βλάβες και χαμηλή προσπάθεια συντήρησης.
Το εύχρηστο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης HD 7/18-4 M Classic από την σειρά Classic της Kärcher προσφέρει εντυπωσιακά στιβαρή κατασκευή, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά εξαρτήματα και μεγάλη ευελιξία. Η μηχανή μεσαίας κατηγορίας είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού, όπως καθαρισμός οχημάτων, εγκαταστάσεων παραγωγής, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και καθαρισμός προσόψεων και στον δημοτικό τομέα. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και λειτουργία αναρρόφησης επιτρέπει την εργασία με θερμοκρασίες νερού έως 60 °C και προσφέρει επίσης επιλογές ρύθμισης για την ποσότητα νερού και την πίεση λειτουργίας. Η μειωμένη ταχύτητα του 4-πολικού κινητήρα χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζει επίσης λιγότερη φθορά στην αντλία, η οποία προστατεύεται επίσης από ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα με λίγα μόνο βήματα χάρη στην απλή συντήρηση. Η έξυπνη φιλοσοφία της HD 7/18-4 M Classic ολοκληρώνεται με προσεκτικά σχεδιασμένη αποθήκευση αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτηταςΜειωμένη ταχύτητα κινητήρα για λιγότερη φθορά της αντλίας. Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Μόνο πολύ χαμηλοί κραδασμοί του κινητήρα.
Ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλήΜεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Η πίεση και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν στην ίδια την αντλία. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Απλή συντήρησηΌλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι προσβάσιμα με λίγα εύκολα βήματα. Η στάθμη πλήρωσης και η ποιότητα του λαδιού διαβάζονται εύκολα χάρη στο γυαλί ελέγχου. Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς κανένα εργαλείο.
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Με πρακτικό αποθηκευτικό χώρο για ακροφύσια και μικροϋλικά.
- Επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Με ενσωματωμένο άγκιστρο αξεσουάρ για το καλώδιο τροφοδοσίας.
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock
- Στιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ.
- Γρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ.
- Εύκολο και διαισθητικό στη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|376 / 424
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|70 - 180
|Μέγ. πίεση (bar)
|220
|Ισχύς παροχής (kW)
|5,5
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|038
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|49,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|62,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Διακοπή πίεσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων με υψηλή πίεση
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό προσόψεων
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όπως δημόσιες πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων