Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Το HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further είναι ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σε περιορισμένη μαύρη έκδοση, κατασκευασμένο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα: eco!Booster.
Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και με αποκλειστικά εξαρτήματα, είναι ένα συμπαγές, ισχυρό μηχάνημα υψηλής πίεσης με τετραπολικό, αργόστροφο τριφασικό κινητήρα. Ο βιώσιμος σχεδιασμός, που χρησιμοποιεί 30% ανακυκλωμένα υλικά, πληροί τα υψηλότερα οικολογικά πρότυπα και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους. Η φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία χωρίς EPS – κατασκευασμένη από κυματοειδές χαρτόνι με κυψελωτή δομή – προσφέρει ισχυρή προστασία και, χάρη στην επίστρωση από άμυλο μπιζελιού, προστατεύει από γρατσουνιές. Η αυτόματη ανέμη σωλήνα απλοποιεί το χειρισμό, εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης και αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας. Η αναδιπλούμενη λαβή ώθησης και οι ενσωματωμένες δυνατότητες αποθήκευσης εξασφαλίζουν υψηλή φορητότητα και συμπαγή αποθήκευση. Η ισχυρή αξονική αντλία 3 εμβόλων με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο και αυτόματη ανακούφιση πίεσης εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν 1 λίτρο RM 82N με ακροφύσιο αφρού, φως ακροφυσίου LED και το eco! booster. Η ενσωματωμένη βάση EASY!Lock TR20 παρέχει χώρο για εξαρτήματα. Η άμεση πρόσβαση στην αντλία και στο ηλεκτρικό κουτί απλοποιεί τη συντήρηση και το σέρβις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματη, ελατηριωτή ανέμη σωλήναΜέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη. Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.
Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας1 λίτρο καθαριστικού RM 82N και ακροφύσιο αφρού. eco!Booster για γρήγορο και απαλό καθαρισμό. Ακροφύσιο με φωτισμό για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Συσκευασία χωρίς EPS: παρέχει ισχυρή, φιλική προς το περιβάλλον προστασία χάρη στο κυματοειδές χαρτόνι με κυψελωτή δομή και προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες χάρη στην ανθεκτική στις γρατσουνιές επίστρωση από άμυλο μπιζελιού. Το eco!Booster αυξάνει την απόδοση καθαρισμού, ενώ εξοικονομεί νερό και ενέργεια.
Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Άμεση και φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση στην αντλία.
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
Κορυφαία κινητικότητα
- Συμπαγής μηχανή με μειωμένες απαιτήσεις χώρου χάρη στη λαβή ώθησης που μπορεί να ανασυρθεί με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Εύκολη αποθήκευση σε οχήματα σέρβις.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|380 - 760
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,6
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|49,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|53,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- eco!Booster
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
- Ταχυσύνδεσμος
- Κάνη αφρού
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Flex
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- ANTI!Twist
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία