Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και με αποκλειστικά εξαρτήματα, είναι ένα συμπαγές, ισχυρό μηχάνημα υψηλής πίεσης με τετραπολικό, αργόστροφο τριφασικό κινητήρα. Ο βιώσιμος σχεδιασμός, που χρησιμοποιεί 30% ανακυκλωμένα υλικά, πληροί τα υψηλότερα οικολογικά πρότυπα και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους. Η φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία χωρίς EPS – κατασκευασμένη από κυματοειδές χαρτόνι με κυψελωτή δομή – προσφέρει ισχυρή προστασία και, χάρη στην επίστρωση από άμυλο μπιζελιού, προστατεύει από γρατσουνιές. Η αυτόματη ανέμη σωλήνα απλοποιεί το χειρισμό, εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης και αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας. Η αναδιπλούμενη λαβή ώθησης και οι ενσωματωμένες δυνατότητες αποθήκευσης εξασφαλίζουν υψηλή φορητότητα και συμπαγή αποθήκευση. Η ισχυρή αξονική αντλία 3 εμβόλων με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο και αυτόματη ανακούφιση πίεσης εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν 1 λίτρο RM 82N με ακροφύσιο αφρού, φως ακροφυσίου LED και το eco! booster. Η ενσωματωμένη βάση EASY!Lock TR20 παρέχει χώρο για εξαρτήματα. Η άμεση πρόσβαση στην αντλία και στο ηλεκτρικό κουτί απλοποιεί τη συντήρηση και το σέρβις.