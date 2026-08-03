Το εύχρηστο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης HD 10/21-4 M Classic από την σειρά Classic της Kärcher προσφέρει εντυπωσιακά στιβαρή κατασκευή, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά εξαρτήματα και μεγάλη ευελιξία. Το μηχάνημα μεσαίας κατηγορίας είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού, όπως καθαρισμός οχημάτων, εγκαταστάσεων παραγωγής, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και καθαρισμός προσόψεων και στον δημοτικό τομέα. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και λειτουργία αναρρόφησης επιτρέπει την εργασία με θερμοκρασίες νερού έως 60 °C και προσφέρει επίσης επιλογές ρύθμισης για την ποσότητα νερού και την πίεση λειτουργίας. Η μειωμένη ταχύτητα του 4-πολικού κινητήρα χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζει επίσης λιγότερη φθορά στην αντλία, η οποία προστατεύεται επίσης από ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα με λίγα μόνο βήματα χάρη στην απλή συντήρηση. Η έξυπνη φιλοσοφία του HD 10/21-4 M Classic ολοκληρώνεται με προσεκτικά σχεδιασμένη αποθήκευση αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ.