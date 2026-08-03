Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 CX Plus
Πρακτικό, φορητό, ευέλικτο: Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/15 CX Plus για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Με χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων, κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και αυτόματη αποσυμπίεση.
Το συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/15 CX Plus προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα και είναι κατάλληλο τόσο για κάθετη όσο και για οριζόντια λειτουργία. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με εξελιγμένη αποθήκευση εξαρτημάτων, ενώ η κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και η αυτόματη αποσυμπίεση εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με καινοτομίες που αυξάνουν μακροπρόθεσμα την ευκολία εργασίας για τον χειριστή, εξασφαλίζοντας αβίαστη λειτουργία και γρήγορη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί την δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης στο μηδέν, ενώ οι συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock καθιστούν το χειρισμό πέντε φορές ταχύτερο σε σύγκριση με τις συμβατικές βιδωτές συνδέσεις, χωρίς να υποβαθμίζουν την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής. Συνολικά, ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, με υψηλό επίπεδο άνεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το πιο ισχυρό στην κατηγορία HD compactΓια επαγγελματική χρήση και μακροχρόνιες περιόδους λειτουργίας. Για την εύκολη απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Ενσωματωμένη ανέμη για το σωλήνα υψ. πίεσηςΜέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη. Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.
Αποθήκευση εξαρτημάτωνΒιδωτή σύνδεση (Μ 18x1,5) για αποθήκευση ενός εξαρτήματος καθαρισμού τοίχων & δαπέδων πάνω στο μηχάνημα. Αποθηκευτικός χώρος Αξεσουάρ: - Χώροι για το τριπλό και το τούρμπο μπεκ. Λαστιχένια λωρίδα για το δέσιμο της μάνικας ΥΠ.
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
- Επιτέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Ποιότητα
- Αυτόματος μηχανισμός ανακούφισης της πίεσης που προστατεύει τα εξαρτήματα και το χρόνο ζωής του μηχανήματος
- Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Ευελιξία
- Κάθετη και οριζόντια λειτουργία.
- Στην οριζόντια θέση οι ρόδες δεν είναι πάνω στο μηχάνημα έτσι ώστε να υπάρχει μέγιστη σταθερότητα.
- Ξεχωριστές θέσεις πάρκινγκ και μεταφοράς για τη μονάδα του ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|560
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/mbar)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|3
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|33
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|27,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|30,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Τούρμπο μπεκ
Εξοπλισμός
- Ανέμη
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους