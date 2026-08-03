Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Τα εξαιρετικά δεδομένα απόδοσης (ωριαία παροχή νερού 760 l στα 180 bar πίεση λειτουργίας) και μία βολική ανέμη εύκαμπτου σωλήνα είναι αυτά που κάνουν το HD 8/18-4 MXA Plus να ξεχωρίζει στην καθημερινή εμπορική χρήση.
Η συμπαγής, κινητή, μη θερμαινόμενη μηχανή υψηλής πίεσης HD 8/18-4 MXA Plus με 4-πολικό κινητήρα τριών φάσεων χαμηλής ταχύτητας εντυπωσιάζει με μια μεγάλη γκάμα εξοπλισμού, σχεδιασμό φιλικό προς την συντήρηση και υψηλή ευελιξία χρήσης. Μία ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα κάνει τον χειρισμό του σωλήνα υψηλής πίεσης απείρως ευκολότερο και η νέα, στιβαρή, 3-πιστονιών αξονική αντλία με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή αυξάνει την απόδοση καθαρισμού και την ενεργειακή απόδοση κατά 20%, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα προστατεύονται από μια αυτόματη λειτουργία αποσυμπίεσης και ένα μεγάλο φίλτρο νερού. Οι καινοτόμες λύσεις διασφαλίζουν ότι μπορείτε να εργάζεστε χωρίς να κουράζεστε και να εξοικονομείτε χρόνο τοποθέτησης και αφαίρεσης: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί την δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει την δύναμη συγκράτησης στο μηδέν, ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν χειρισμό πέντε φορές πιο γρήγορο από τις συμβατικές συνδέσεις με βίδες, χωρίς να διακυβεύεται η στιβαρότητα ή η μακροζωία. Χάρη σε έξυπνες λύσεις, τα αξεσουάρ, μέχρι και το προαιρετικό ακροφύσιο αφρού, μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη μηχανή για ασφαλή μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με μηχανισμό με ελατήριοΜέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη. Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.
Πρόσθετο στήριγμαΔιεύρυνση της επιφάνειας στήριξης του μηχανήματος. Αύξηση της σταθερότητας της κλίσης κατά τη λειτουργία σε όρθια θέση.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΑυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ισχυρός τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας ομαλής εκκίνησης. Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Κορυφαία κινητικότητα
- Η λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Ευέλικτη λειτουργία
- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|380 - 760
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|270 / 27
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,6
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|45,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|49,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Flex
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- ANTI!Twist
- Διακοπή πίεσης
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία