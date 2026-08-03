Η συμπαγής, κινητή, μη θερμαινόμενη μηχανή υψηλής πίεσης HD 8/18-4 MXA Plus με 4-πολικό κινητήρα τριών φάσεων χαμηλής ταχύτητας εντυπωσιάζει με μια μεγάλη γκάμα εξοπλισμού, σχεδιασμό φιλικό προς την συντήρηση και υψηλή ευελιξία χρήσης. Μία ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα κάνει τον χειρισμό του σωλήνα υψηλής πίεσης απείρως ευκολότερο και η νέα, στιβαρή, 3-πιστονιών αξονική αντλία με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή αυξάνει την απόδοση καθαρισμού και την ενεργειακή απόδοση κατά 20%, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα προστατεύονται από μια αυτόματη λειτουργία αποσυμπίεσης και ένα μεγάλο φίλτρο νερού. Οι καινοτόμες λύσεις διασφαλίζουν ότι μπορείτε να εργάζεστε χωρίς να κουράζεστε και να εξοικονομείτε χρόνο τοποθέτησης και αφαίρεσης: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί την δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει την δύναμη συγκράτησης στο μηδέν, ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν χειρισμό πέντε φορές πιο γρήγορο από τις συμβατικές συνδέσεις με βίδες, χωρίς να διακυβεύεται η στιβαρότητα ή η μακροζωία. Χάρη σε έξυπνες λύσεις, τα αξεσουάρ, μέχρι και το προαιρετικό ακροφύσιο αφρού, μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη μηχανή για ασφαλή μεταφορά.