Το συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/15 C προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα και είναι κατάλληλο τόσο για κάθετη όσο και για οριζόντια λειτουργία. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με εξελιγμένο χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων, ενώ η κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και η αυτόματη ανακούφιση πίεσης εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με καινοτομίες που αυξάνουν τη λειτουργική ευκολία για τον χειριστή μακροπρόθεσμα, εξασφαλίζοντας εύκολη λειτουργία και γρήγορη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί την δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης στο μηδέν, ενώ οι συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock καθιστούν το χειρισμό πέντε φορές ταχύτερο σε σύγκριση με τις συμβατικές βιδωτές συνδέσεις, χωρίς να υποβαθμίζουν την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής. Συνολικά, ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, με υψηλό επίπεδο άνεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.