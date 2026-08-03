Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 C
Πρακτικό, φορητό, ευέλικτο: Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/15 C για κάθετη και οριζόντια λειτουργία. Με χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων, κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και αυτόματη αποσυμπίεση.
Το συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 6/15 C προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα και είναι κατάλληλο τόσο για κάθετη όσο και για οριζόντια λειτουργία. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με εξελιγμένο χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων, ενώ η κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και η αυτόματη ανακούφιση πίεσης εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με καινοτομίες που αυξάνουν τη λειτουργική ευκολία για τον χειριστή μακροπρόθεσμα, εξασφαλίζοντας εύκολη λειτουργία και γρήγορη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί την δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης στο μηδέν, ενώ οι συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock καθιστούν το χειρισμό πέντε φορές ταχύτερο σε σύγκριση με τις συμβατικές βιδωτές συνδέσεις, χωρίς να υποβαθμίζουν την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής. Συνολικά, ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, με υψηλό επίπεδο άνεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το πιο ισχυρό στην κατηγορία HD compactΓια επαγγελματική χρήση και μακροχρόνιες περιόδους λειτουργίας. Για την εύκολη απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Δυνατότητα μεταφοράςΚάθετη και οριζόντια λειτουργία. Στην οριζόντια θέση οι ρόδες δεν είναι πάνω στο μηχάνημα έτσι ώστε να υπάρχει μέγιστη σταθερότητα. Ξεχωριστές θέσεις πάρκινγκ και μεταφοράς για τη μονάδα του ψεκασμού.
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-releaseΕπιτέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αποθήκευση εξαρτημάτων
- Βιδωτή σύνδεση (Μ 18x1,5) για αποθήκευση ενός εξαρτήματος καθαρισμού τοίχων & δαπέδων πάνω στο μηχάνημα.
- Αποθηκευτικός χώρος Αξεσουάρ: - Χώροι για το τριπλό και το τούρμπο μπεκ.
- Λαστιχένια λωρίδα για το δέσιμο της μάνικας ΥΠ.
Ποιότητα
- Αυτόματος μηχανισμός ανακούφισης της πίεσης που προστατεύει τα εξαρτήματα και το χρόνο ζωής του μηχανήματος
- Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|560
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|3
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|33
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|25,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|28
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικός για κατασκευαστικές, εμπορικές εταιρείες, παρόχους οικοδομικών υπηρεσιών και δήμους