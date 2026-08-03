HD Trailer HD trailer
Ανεξάρτητο, κινητό και με αξιόπιστο πετρελαιοκινητήρα Yanmar (EU STAGE V): Το HD Trailer HD 9/23 De Tr1 προορίζεται για μεγάλης διάρκειας εφαρμογές καθαρισμού με υψηλή πίεση σε εργοτάξια και δήμους. Με δεξαμενή νερού 1000 λίτρων.
Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον (EU STAGE V) πετρελαιοκινητήρα Yanmar και δεξαμενή νερού 1000 λίτρων, το κινητό τρέιλερ κρύου νερού HD 9/23 De Tr1 λειτουργεί με απόλυτη ανεξαρτησία. Μπορείς να φέρεις εις πέρας χωρίς καμία δυσκολία σύνθετες εφαρμογές καθαρισμού υψηλής πίεσης, όπως αυτές που συναντώνται συχνά σε δήμους ή στον κατασκευαστικό τομέα. Με πίεση εργασίας 230 bar και παροχή νερού έως και 930 λίτρα ανά ώρα, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας περιορισμός στις απαιτήσεις σου. Το HD Trailer είναι εξοπλισμένο στον βασικό του εξοπλισμό με το εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, καθώς και με πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης. Το στιβαρό αυτό μηχάνημα είναι επίσης εύκολο στον χειρισμό και διαθέσιμο σε άλλες διαμορφώσιμες εκδόσεις – για παράδειγμα, με ανέμη εύκαμπτου σωλήνα στο πίσω μέρος ή σε έκδοση cab.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανεξάρτητο από εξωτερική παροχή ρεύματος ή νερούΚινητήρες ντίζελ Yanmar ή βενζίνης Honda (και οι δύο EU STAGE V) για ανεξάρτητη εργασία. Δεξαμενή νερού 1000 λίτρων για τουλάχιστον μία ώρα εργασίας σε πλήρη ισχύ. Ενσωματωμένη σχεδίαση ρυμουλκούμενου για υψηλή κινητικότητα και μέγιστη ανεξαρτησία.
Εύκολη και βολική λειτουργίαΠολύ απλή λειτουργία, σχεδιασμένη για χρήση σε πάρκα ενοικίασης. Βολικός εξοπλισμός με ηλεκτροκίνητη εκκίνηση κινητήρα και προαιρετικό καρούλι σωλήνα. Χώρος αποθήκευσης στο πίσω τμήμα για τη φύλαξη δοχείου καυσίμου και αξεσουάρ.
Στιβαρή σχεδίαση για σκληρές συνθήκες εργασίαςΑξιόπιστη, δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνολογία υψηλής πίεσης Kärcher με μεγάλη διάρκεια ζωής. Προστατευτική μπάρα και πίσω μουσαμά για την προστασία του μηχανήματος διαθέσιμα ως προαιρετικός εξοπλισμός. Το ενσωματωμένο σύστημα αντιψυκτικού επιτρέπει εργασίες όλο το χρόνο.
Δυνατότητα πολλαπλών διαμορφώσεων
- Ευέλικτες, εξατομικευμένες διαμορφώσεις για τις ατομικές απαιτήσεις των πελατών.
- Προαιρετική έκδοση καμπίνας για χρήση σε πλατφόρμες ή εγκατάσταση σε οχήματα.
- Κατόπιν αιτήματος, οι δεξαμενές μπορούν επίσης να σχεδιαστούν σε προσαρμοσμένα χρώματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|400 - 930
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Τύπος κινητήρα
|L 100 V
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|600
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κινητός καθαρισμός υψηλής πίεσης στον κατασκευαστικό κλάδο, π.χ. κατασκευαστικών μηχανημάτων και οχημάτων
- Για ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης για διάφορες εφαρμογές καθαρισμού
- Ιδανικό για παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού, π.χ. για την αφαίρεση γκράφιτι
- Κινητός καθαρισμός υψηλής πίεσης σε δημοτικό περιβάλλον, π.χ. σε πάρκα