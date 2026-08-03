Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον (EU STAGE V) πετρελαιοκινητήρα Yanmar και δεξαμενή νερού 1000 λίτρων, το κινητό τρέιλερ κρύου νερού HD 9/23 De Tr1 λειτουργεί με απόλυτη ανεξαρτησία. Μπορείς να φέρεις εις πέρας χωρίς καμία δυσκολία σύνθετες εφαρμογές καθαρισμού υψηλής πίεσης, όπως αυτές που συναντώνται συχνά σε δήμους ή στον κατασκευαστικό τομέα. Με πίεση εργασίας 230 bar και παροχή νερού έως και 930 λίτρα ανά ώρα, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας περιορισμός στις απαιτήσεις σου. Το HD Trailer είναι εξοπλισμένο στον βασικό του εξοπλισμό με το εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, καθώς και με πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης. Το στιβαρό αυτό μηχάνημα είναι επίσης εύκολο στον χειρισμό και διαθέσιμο σε άλλες διαμορφώσιμες εκδόσεις – για παράδειγμα, με ανέμη εύκαμπτου σωλήνα στο πίσω μέρος ή σε έκδοση cab.