Ποιότητα, εργονομία και φιλικότητα προς τον χρήστη: το HDS 6/15 C είναι ένα ισχυρό, μονοφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού στην compact κατηγορία με αερόψυκτο κινητήρα, οικονομική λειτουργία eco!efficiency και εύκολο χειρισμό με ένα κουμπί. Μια στιβαρή αξονική αντλία με τρία κεραμικά έμβολα δημιουργεί την απαραίτητη πίεση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων και χαλύβδινη κάνη μήκους άνω του 1 μέτρου, καθώς και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock, εξασφαλίζουν εργονομική εργασία. Το σύστημα Soft Damping System (SDS) μειώνει τους κραδασμούς για εργασία χωρίς κόπωση. Η τεχνολογία ζεστού νερού διασπά αποτελεσματικά ακόμη και λιπαντικά και μειώνει τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία δοσολογούνται με ακρίβεια από μια δεξαμενή 15,5 λίτρων. Η πίεση και η ροή νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με την εργασία. Το HDS 6/15 C, με εύκολη συντήρηση, έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή αφαλάτωσης, ένα φίλτρο νερού και μια βαλβίδα ασφαλείας προστατεύουν τη μηχανή. Ένα στιβαρό πλαίσιο προστατεύει από χτυπήματα, ενώ οι μεγάλοι τροχοί και ένας τροχός διεύθυνσης/στροφής προσφέρουν υψηλή ευελιξία. Υπάρχουν δυνατότητες αποθήκευσης για αξεσουάρ.