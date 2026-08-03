Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/18-4 M ST Classic
Σταθερό, ανθεκτικο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ατσάλινο πλαίσιο, ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα και 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας για αξιόπιστη λειτουργία και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
Το Kärcher HD 9/18-4 M ST Classic είναι ένα σταθερό μηχάνημα υψηλής πίεσης που χαρακτηρίζεται από τον στιβαρό σχεδιασμό και τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας. Ευέλικτο στη χρήση, αυτό το μηχάνημα μεσαίας κατηγορίας είναι ιδανικό για τον καθαρισμό οχημάτων, εγκαταστάσεων παραγωγής και γεωργικών μηχανημάτων. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο και λειτουργία αναρρόφησης αντέχει σε θερμοκρασίες νερού έως 60 °C και επιτρέπει τη ρύθμιση του όγκου του νερού και της πίεσης λειτουργίας. Ο τετραπολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας μειώνει τη φθορά της αντλίας, η οποία προστατεύεται επιπλέον από ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό, ο οποίος απλοποιεί τη συντήρηση. Ο καλά μελετημένος σχεδιασμός συμπληρώνεται από συνδέσεις EASY!Lock για γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων και έξυπνες δυνατότητες αποθήκευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό, σταθερό πλαίσιο
- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές.
- Ανθεκτικό χαλύβδινο πλαίσιο προστατεύει όλα τα εξαρτήματα.
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αξεσουάρ.
Ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
- Υψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.
- Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας
- Μειωμένη ταχύτητα κινητήρα για λιγότερη φθορά της αντλίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
- Μόνο πολύ χαμηλοί κραδασμοί του κινητήρα.
Μεγάλο ενσωματωμένο φίλτρο νερού
- Το εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων στο νερό.
- Προστατεύει αποτελεσματικά την αντλία από ρύπανση.
- Εύκολο στη χρήση, εύκολο στον καθαρισμό
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock
- Στιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ.
- Γρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ.
- Εύκολο και διαισθητικό στη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|380 - 415
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 900
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|35 - 180
|Μέγ. πίεση (bar)
|240
|Ισχύς παροχής (kW)
|6,5
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|047
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|61
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|69,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|698 x 410 x 498
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων με υψηλή πίεση
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας