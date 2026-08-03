Η υδροκίνητη δισκοειδής κεφαλή της βούρτσας iSolar 400 σχεδιάστηκε για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό παροχής νερού 700-1.000 l/h. Η βούρτσα διαθέτει πλάτος εργασίας 400 mm και είναι κατάλληλη ειδικά για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους. Χάρη στο μικρό βάρος και τον εύκολο χειρισμό, μπορεί να καθαρίσει επαρκώς ακόμη και υπερυψωμένα συστήματα.