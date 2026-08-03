iSolar 400 Advanced
Βούρτσα iSolar 400 για ρυθμό παροχής νερού 400–700-1.000 l/h: Η υδροκίνητη δισκοειδής βούρτσα με πλάτος εργασίας 400 mm καθαρίζει φωτοβολταϊκά συστήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Είναι επίσης ιδανική για χρήση σε υπερυψωμένα συστήματα.
Η υδροκίνητη δισκοειδής κεφαλή της βούρτσας iSolar 400 σχεδιάστηκε για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό παροχής νερού 700-1.000 l/h. Η βούρτσα διαθέτει πλάτος εργασίας 400 mm και είναι κατάλληλη ειδικά για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους. Χάρη στο μικρό βάρος και τον εύκολο χειρισμό, μπορεί να καθαρίσει επαρκώς ακόμη και υπερυψωμένα συστήματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|700 / 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Διάμετρος (mm)
|400
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,6
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός συστημάτων ηλιακών πάνελ