Το εύχρηστο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/11-4 M Classic από τη σειρά Classic της Kärcher προσφέρει εντυπωσιακή, στιβαρή κατασκευή, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά εξαρτήματα και μεγάλη ευελιξία. Το μηχάνημα μεσαίας κατηγορίας είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού, όπως ο καθαρισμός οχημάτων, παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και ο καθαρισμός προσόψεων και στον δημοτικό τομέα. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο και λειτουργία αναρρόφησης επιτρέπει την εργασία με θερμοκρασίες νερού έως 60 °C και προσφέρει επίσης επιλογές ρύθμισης για την ποσότητα νερού και την πίεση εργασίας. Η μειωμένη ταχύτητα του 4-πολικού κινητήρα χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζει επίσης μικρότερη φθορά της αντλίας, η οποία προστατεύεται επίσης από ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα με λίγα μόνο βήματα χάρη στην απλή συντήρηση. Η έξυπνη ιδέα του HD 7/11-4 M Classic ολοκληρώνεται με την έξυπνα σχεδιασμένη αποθήκευση εξαρτημάτων με συνδέσεις EASY!Lock για γρήγορη και διαισθητική αντικατάσταση εξαρτημάτων.