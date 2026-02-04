Το πιο ισχυρό τριφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού στην compact κατηγορία: το HDS 8/18-4 C με eco!efficiency και ψεκασμό ατμού εντυπωσιάζει με την εργονομία και την φιλικότητα προς τον χρήστη. Ο ισχυρός 4-πολικός κινητήρας του ψύχεται με νερό. Μια στιβαρή αξονική αντλία με τρία κεραμικά έμβολα δημιουργεί υψηλή πίεση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced με σερβοέλεγχο για εύκολη ρύθμιση της πίεσης και της ροής νερού, πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων και ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, εξασφαλίζουν εργονομική εργασία. Το σύστημα Soft Damping System (SDS) μειώνει τους κραδασμούς. Η τεχνολογία ζεστού νερού διασπά αποτελεσματικά ακόμη και λιπαντικά και μειώνει τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία δοσολογούνται με ακρίβεια από μια δεξαμενή 15,5 λίτρων. Το HDS 8/18-4 C, με εύκολη συντήρηση, έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή αφαλάτωσης, ένα φίλτρο νερού και μια βαλβίδα ασφαλείας προστατεύουν το μηχάνημα. Ένα στιβαρό πλαίσιο προστατεύει από χτυπήματα, ενώ οι μεγάλοι τροχοί και ένας τροχός διεύθυνσης/στροφής προσφέρουν υψηλή ευελιξία. Υπάρχουν ενσωματωμένες δυνατότητες αποθήκευσης για αξεσουάρ.