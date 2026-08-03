Με ρυθμό ροής περίπου 700 λίτρων ανά ώρα και πίεση λειτουργίας έως και 170 bar, το ισχυρό συγκρότημα μοτέρ/αντλίας HD 7/17 M PU της Kärcher με τριφασικό μοτέρ και διάταξη ελέγχου διακόπτη πίεσης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό υπό δύσκολες συνθήκες καθημερινής χρήσης. Η προσφάτως ανεπτυγμένη τεχνολογία αντλίας που βασίζεται σε αξονική αντλία 3 εμβόλων από σκληρυμένο χάλυβα και κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και αυξάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την απόδοση καθαρισμού κατά τουλάχιστον 20%. Το μηχάνημα προορίζεται για στατική χρήση και μπορεί να τοποθετηθεί και να τεθεί σε λειτουργία τόσο σε οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη θέση. Ένα υποστήριγμα 3 σημείων στο πίσω μέρος επιτρέπει την κάθετη και οριζόντια τοποθέτησή του. Η πρόσβαση στην αντλία υψηλής πίεσης και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι εύκολη, γεγονός που διευκολύνει τις εργασίες συντήρησης. Η ίδια η αντλία προστατεύεται αποτελεσματικά από τυχόν διείσδυση ρύπων στο ανακυκλούμενο νερό μέσω ενός λεπτού φίλτρου νερού μεγάλης επιφάνειας.