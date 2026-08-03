Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 M
Συγκρότημα αντλίας HD 7/17 M St με ισχυρή και ανθεκτική αξονική αντλία 3 εμβόλων από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα, τριφασικό μοτέρ και βάση επιτοίχιας εγκατάστασης για στατική χρήση.
Με ρυθμό ροής περίπου 700 λίτρων ανά ώρα και πίεση λειτουργίας έως και 170 bar, το ισχυρό συγκρότημα μοτέρ/αντλίας HD 7/17 M PU της Kärcher με τριφασικό μοτέρ και διάταξη ελέγχου διακόπτη πίεσης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό υπό δύσκολες συνθήκες καθημερινής χρήσης. Η προσφάτως ανεπτυγμένη τεχνολογία αντλίας που βασίζεται σε αξονική αντλία 3 εμβόλων από σκληρυμένο χάλυβα και κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και αυξάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την απόδοση καθαρισμού κατά τουλάχιστον 20%. Το μηχάνημα προορίζεται για στατική χρήση και μπορεί να τοποθετηθεί και να τεθεί σε λειτουργία τόσο σε οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη θέση. Ένα υποστήριγμα 3 σημείων στο πίσω μέρος επιτρέπει την κάθετη και οριζόντια τοποθέτησή του. Η πρόσβαση στην αντλία υψηλής πίεσης και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι εύκολη, γεγονός που διευκολύνει τις εργασίες συντήρησης. Η ίδια η αντλία προστατεύεται αποτελεσματικά από τυχόν διείσδυση ρύπων στο ανακυκλούμενο νερό μέσω ενός λεπτού φίλτρου νερού μεγάλης επιφάνειας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΑυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ισχυρός, διπολικός, αερόψυκτος ηλεκτρικός κινητήρας. Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Ευέλικτη λειτουργίαΣχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
Σχεδιασμένη για στατική λειτουργίαΑπλό και ανθεκτικό εξάρτημα 3 σημείων για στερέωση στον τοίχο στο πίσω μέρος της μονάδας. Εξοικονόμηση χώρου, συμπαγής σχεδιασμός. Ανθεκτικό πλαστικό σασί που προστατεύει αξιόπιστα την αντλία από τις ζημιές και τους ρύπους.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|700
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|170 / 17
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|23,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|25,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία