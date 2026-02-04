Ισχυρό τριφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού στην compact κατηγορία: το HDS 7/16 C με ισχυρό αερόψυκτο κινητήρα με λειτουργία eco!efficiency. Μια στιβαρή αξονική αντλία με τρία κεραμικά έμβολα δημιουργεί υψηλή πίεση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων και ταχυσυνδέσμους EASY!Lock εξασφαλίζουν εργονομική εργασία. Το σύστημα Soft Damping System (SDS) μειώνει τους κραδασμούς. Η τεχνολογία ζεστού νερού διασπά αποτελεσματικά ακόμη και λιπαντικά και μειώνει τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία δοσολογούνται με ακρίβεια από μια δεξαμενή 15,5 λίτρων. Η πίεση και η ροή νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με την εργασία. Το HDS 7/16 C, με εύκολη συντήρηση, έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή αφαλάτωσης, ένα φίλτρο νερού και μια βαλβίδα ασφαλείας προστατεύουν τη μηχανή. Ένα στιβαρό πλαίσιο προστατεύει από χτυπήματα, ενώ οι μεγάλοι τροχοί και ένας τροχός διεύθυνσης/στροφής προσφέρουν υψηλή ευελιξία. Υπάρχουν ενσωματωμένες δυνατότητες αποθήκευσης για αξεσουάρ.