Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 7/16 C
Ισχυρό τριφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 7/16 C στην compact κατηγορία με λειτουργία eco!efficiency, εύκολο χειρισμό με ένα κουμπί και πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced.
Ισχυρό τριφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού στην compact κατηγορία: το HDS 7/16 C με ισχυρό αερόψυκτο κινητήρα με λειτουργία eco!efficiency. Μια στιβαρή αξονική αντλία με τρία κεραμικά έμβολα δημιουργεί υψηλή πίεση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων και ταχυσυνδέσμους EASY!Lock εξασφαλίζουν εργονομική εργασία. Το σύστημα Soft Damping System (SDS) μειώνει τους κραδασμούς. Η τεχνολογία ζεστού νερού διασπά αποτελεσματικά ακόμη και λιπαντικά και μειώνει τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία δοσολογούνται με ακρίβεια από μια δεξαμενή 15,5 λίτρων. Η πίεση και η ροή νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με την εργασία. Το HDS 7/16 C, με εύκολη συντήρηση, έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή αφαλάτωσης, ένα φίλτρο νερού και μια βαλβίδα ασφαλείας προστατεύουν τη μηχανή. Ένα στιβαρό πλαίσιο προστατεύει από χτυπήματα, ενώ οι μεγάλοι τροχοί και ένας τροχός διεύθυνσης/στροφής προσφέρουν υψηλή ευελιξία. Υπάρχουν ενσωματωμένες δυνατότητες αποθήκευσης για αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή απόδοση
- Λειτουργία eco!efficiency – οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ κατά 20%.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
- EASY!Force Advanced για εργασία χωρίς κόπωση χωρίς δύναμη συγκράτησης.
- Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
- Η πατενταρισμένη κεφαλή ισχύος Kärcher μπορεί να προσφέρει έως και 40% περισσότερη δύναμη κρούσης από τις συμβατικές κεφαλές.
Λειτουργική αξιοπιστία
- Το εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων στο νερό.
- Οι βαλβίδες ασφαλείας, η προστασία από έλλειψη νερού και καυσίμου διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
Αξιοπιστία
- Σύστημα μαλακώματος νερού για την προστασία του θερμαντικού πηνίου από βλάβες λόγω ασβεστοποίησης.
- Το σύστημα ήπιας απόσβεσης (SDS) απορροφά τις δονήσεις και τις διακυμάνσεις της πίεσης στο σύστημα υψ. πίεσης.
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημα
- Άγκιστρα αποθήκευσης για το καλώδιο τροφοδοσίας
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος ακροφυσίων.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο κάνης για εύκολη μεταφορά.
Δοσολογία καθαριστικού
- Ακριβής δοσολογία χημικού καθαριστικού με λειτουργία ξεβγάλματος με καθαρό νερό.
- Μεγάλο άνοιγμα δοχείου με αγωγό πλήρωσης
Μεγάλη κινητικότητα
- Σχεδιασμός "jogger" με μεγάλους ελαστικούς τροχούς και περιστρεφόμενους τροχίσκους.
- Ενσωματωμένο σύστημα κλίσης για αντιμετώπιση εμποδίων όπως σκάλες και άνισες επιφάνειες.
- Λαβές ώθησης για εύκολη μεταφορά και ευελιξία.
Εύχρηστα χειριστήρια
- Εύκολη λειτουργία με έναν μονό διακόπτη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|310 - 660
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Μέγ. πίεση (bar)
|220
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ισχύς παροχής (kW)
|4,4
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|3,6
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (g/h)
|2,9
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|025
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|15
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|111,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|120
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Σύστημα SDS
- Διακοπή πίεσης
- Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου και απορρυπαντικού
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής