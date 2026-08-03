HDS Trailer HDS 13/20 De Tr1
Το HDS 13/20 λειτουργεί με πίεση 200 bar και είναι η τέλεια λύση για κινητό, αυτόνομο καθαρισμό υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Ιδανικό όχι μόνο για τον καθημερινό καθαρισμό στον δημοτικό τομέα, αλλά και για τη βιομηχανία και τις κατασκευές.
Το μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 13/20 με βάση ρυμουλκούμενου προσφέρει πίεση 200 bar και διαθέτει εξαιρετική κινητικότητα και ανεξάρτητη λειτουργικότητα. Η μηχανή χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ευκολία συντήρησης, ενώ παράλληλα είναι απλή και βολική στη χρήση. Το HDS 13/20 μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και είναι επομένως εξαιρετικά ευέλικτο. Η μηχανή είναι ιδανική για τις πιο ποικίλες εφαρμογές, για παράδειγμα στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας ή στον δημοτικό τομέα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΥψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα. Ανάκτηση θερμότητας μέσω της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας από τον κινητήρα. Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στη λειτουργία eco!efficiency της Kärcher.
Εύκολη λειτουργίαΤο μηχάνημα λειτουργεί εύκολα με έναν κεντρικό διακόπτη Εύκολο στη συναρμολόγηση και στην αποσυναρμολόγηση, χάρη σε δυο προαιρετικές ανέμες λάστιχου στην περιοχή ελέγχου. Ασφαλείς και άφθονες επιλογές αποθήκευσης για προστατευτικό εξοπλισμό, εξαρτήματα και απορρυπαντικά.
Αυτάρκης εφαρμογήΜεγάλη δεξαμενή νερού 500 l για εφαρμογές καθαρισμού έως 30 λεπτά με πλήρη απόδοση νερού. Με δεξαμενή ντίζελ 100 l – ιδανικό για μακροχρόνιες εργασίες. Οι ισχυροί κινητήρες ντίζελ Yanmar επιτρέπουν τη χρήση του μηχανήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πηγή ισχύος.
Μεγάλη ευελιξία
- Χάρη στη δυνατότητα παραμετροποίησης, κάθε τρέιλερ μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες.
- Διατίθεται στην Skid ή Cab παραλλαγή για την κινητή εφαρμογή ή ως ένα τρέιλερ ή ως ένα στατικό λύση.
- Ένα μεγάλο κάλυμμα επιτρέπει στο προσωπικό του service να έχει εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος πιο εύκολα
Εύκολο service
- Εξελιγμένο λογισμικό παροχής υπηρεσιών για την ταχεία διάγνωση βλαβών κατά τη συντήρηση.
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Περιλαμβνάνει: Σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού για την προστασία της θέρμανσης του πηνίου κατά την ασβεστοποίηση.
Αξιοπιστία
- Πολλές λειτουργίες ασφαλείας για προστασία του τρέιλερ HDS έναντι ζημιών στην περίπτωση σφάλματος.
- Ολοκληρωμένη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας για να προστατεύσουν όλα τα συστατικά σε κρύο εξωτερικές θερμοκρασίες.
- Υψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|19 / 26
|Παροχή (l/h)
|900 - 1300
|Πίεση (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|8,2
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|945
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Σωλήνας υψηλής πίεσης: 30 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
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Πεδία εφαρμογής
- Δημοτικό (καθαρισμού δημόσιων χώρων, οδοί κυκλοφορίας, αφαίρεση γκράφιτι και τσίχλες)
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)
- Βιομηχανικός καθαρισμός (αφαίρεση χρωμάτων και επιχρισμάτων, μηχανήματα καθαρισμού, εξαρτημάτων και εξοπλισμού)