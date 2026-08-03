Το μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 13/20 με βάση ρυμουλκούμενου προσφέρει πίεση 200 bar και διαθέτει εξαιρετική κινητικότητα και ανεξάρτητη λειτουργικότητα. Η μηχανή χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ευκολία συντήρησης, ενώ παράλληλα είναι απλή και βολική στη χρήση. Το HDS 13/20 μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και είναι επομένως εξαιρετικά ευέλικτο. Η μηχανή είναι ιδανική για τις πιο ποικίλες εφαρμογές, για παράδειγμα στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας ή στον δημοτικό τομέα.