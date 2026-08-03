Ηλιόλουστες προοπτικές! Η υδροκίνητη κεφαλή της βούρτσας iSolar 800 με πλάτος εργασίας 800 mm είναι κατάλληλη για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό παροχής νερού 700-1.000 l/h. Το iSolar 800 διαθέτει δύο αντίθετα περιστρεφόμενες δισκοειδείς βούρτσες και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων Οι αντίθετα περιστρεφόμενες βούρτσες εξισορροπούν τυχόν εγκάρσιες δυνάμεις, εξασφαλίζοντας βέλτιστο χειρισμό. Και η ελαστική γωνία στο σύνδεσμο της κεφαλής της βούρτσας διευκολύνει την εργασία. Διασφαλίζει ότι οι λεπτές τρίχες βρίσκονται σε οριζόντια θέση, επιφέροντας σταθερά ομοιόμορφα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κεφαλή της βούρτσας είναι σχεδιασμένη για ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση επιφάνειας - είναι ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων συστημάτων, για παράδειγμα σε σκεπές.