Μηχανήματα καθαρισμού υπερ- υψηλής πίεσης

Μηχανήματα υπερ-υψηλής πίεσης Τα μηχανήματα υπερ-υψηλής πίεσης της Kärcher είναι στη διάθεσή σας όταν η καθαριστική απόδοση των συμβατικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης δεν αρκεί. Με κρύο ή ζεστό νερό σε πίεση 600-2.500 bar, ακόμα και οι πιο επίμονοι ρύποι και επικαλύψεις αφαιρούνται αξιόπιστα χωρίς την προσθήκη χημικών καθαριστικών.