Μηχανήματα καθαρισμού υπερ- υψηλής πίεσης
Μηχανήματα υπερ-υψηλής πίεσης Τα μηχανήματα υπερ-υψηλής πίεσης της Kärcher είναι στη διάθεσή σας όταν η καθαριστική απόδοση των συμβατικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης δεν αρκεί. Με κρύο ή ζεστό νερό σε πίεση 600-2.500 bar, ακόμα και οι πιο επίμονοι ρύποι και επικαλύψεις αφαιρούνται αξιόπιστα χωρίς την προσθήκη χημικών καθαριστικών.
UHP Compact class
Τα μηχανήματα υπερ-υψηλής πίεσης της κατηγορίας Compact αποτελούν τη βασική έκδοση των μηχανημάτων υπερ-υψηλής πίεσης (UHP). Η υψηλή ισχύς και ο συμπαγής σχεδιασμός παρέχουν μέγιστη ευελιξία για διάφορους τομείς εφαρμογών.