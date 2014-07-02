Σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης

Σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης – μία βάση, πολλές περιοχές εφαρμογής. Οι σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher είναι κατάλληλες όπου απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση που εξοικονομεί χώρο.

Ζεστό νερό

Ζεστό νερό

Οι σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού που θερμαίνονται με πετρέλαιο ή αέριο προσφέρουν υψηλή απόδοση καθαρισμού και μέγιστη απόδοση.

Κρύο νερό

Κρύο νερό

Οι σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού είναι εξαιρετικά ευέλικτες για κάθε εφαρμογή, με θερμοκρασία νερού εισόδου έως 85 °C και προαιρετική λειτουργία πολλαπλών χειριστών.

Παραγωγή ζεστού νερού

Παραγωγή ζεστού νερού

Εάν δεν υπάρχει παροχή ζεστού νερού από τη βρύση και δεν μπορούν να εγκατασταθούν θερμαντήρες πετρελαίου ή αερίου, χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί παραγωγοί ζεστού νερού.

