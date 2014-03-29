Το ζεστο νερο κανει τη διαφορα
Αποτελεσματικός καθαρισμός υψηλής πίεσης. Ακόμη καλύτερα αποτελέσματα με ζεστό νερό. Συγκριτικά με τις μεθόδους καθαρισμού χωρίς πίεση, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher προσφέρουν εντυπωσιακά πλεονεκτήματα, σε επίπεδο οικονομίας, καθαριστικού αποτελέσματος και περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS ενισχύουν σημαντικά αυτά τα πλεονεκτήματα στον καθαρισμό της επίμονης βρωμιάς. Τα μηχανήματα HDS της Kärcher αποτελούν την καλύτερη λύση για λάδια, λίπη και πρωτεΐνες – και ειδικά όταν έχουν στερεοποιηθεί.
Καθαρό πλεονέκτημα με το ζεστό νερό.
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού αυξάνουν τη θερμοκρασία του νερού από τους 12°C μέχρι τους 155°C περίπου. Έτσι, μειώνεται η πίεση εργασίας, ο απαιτούμενος χρόνος καθαρισμού και η ποσότητα καθαριστικού που χρειάζεται. Επομένως, το καθάρισμα με ζεστό νερό προσφέρει πολλές επιλογές βελτίωσης της διαδικασίας καθαρισμού, καθώς και εντυπωσιακά πλεονεκτήματα.
Καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού
Το ζεστό νερό μαλακώνει το τηγμένο λάδι και τα λίπη, ενώ βελτιώνει σημαντικά τη γαλακτωματοποίηση, διευκολύνοντας στο έπακρο την αφαίρεσή τους. Στη βιομηχανία τροφίμων, οι πρωτεΐνες και τα λίπη μπορούν να διαλυθούν πολύ αποτελεσματικά με το ζεστό νερό.
Μειωμένη κατανάλωση χημικών προϊόντων καθαρισμού
Λίπη, λάδι, ρητίνη, κλπ. συνήθως μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με ζεστό νερό, έτσι μειώνεται σημαντικά η χρήση του καθαριστικού προϊόντος, η οποία μπορεί να αποφευχθεί και εντελώς. Εκτός από τη μείωση του κόστους, προστατεύεται και το περιβάλλον και διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.
Λιγότερος χρόνος στέγνωσης
Οι επιφάνειες που καθαρίζονται με ζεστό νερό στεγνώνουν πιο γρήγορα χάρη στη θερμότητα, κι έτσι είναι γρηγορότερα έτοιμες για τις μετέπειτα διεργασίες ή για χρήση.
Βελτιωμένη υγιεινή
Τα μικρόβια μειώνονται σημαντικά μετά τον καθαρισμό με ζεστό νερό. Αυτή η μέθοδος μείωσης των μικροβίων χωρίς τη χρήση απολυμαντικών καλύπτει απολύτως πολλές απαιτήσεις υγιεινής.
Μικρότερος χρόνος λειτουργίας
Το ζεστό νερό βοηθά στη γρηγορότερη διάλυση της βρωμιάς και έτσι σημειώνεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, μέχρι και 35%. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο εύρος εργασιών καθαρισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και οικονομικά.
Σαφές συμπέρασμα: Σύγκριση κόστους HD και HDS.
Το κόστος αγοράς και συντήρησης ενός μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού είναι αρχικά κάπως υψηλότερο εξαιτίας του επιπρόσθετου καυστήρα και της σχετικής κατανάλωσης ενέργειας. Η χρήση ζεστού νερού προσφέρει μείωση χρόνου έως και 35% και ταυτόχρονα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, ένα μηχάνημα HDS συνήθως μειώνει τα έξοδα για καθαριστικά προϊόντα.
Υψηλότερη θερμοκρασία για καλύτερα αποτελέσματα.
Η θερμική ενέργεια είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία καθαρισμού. Η θερμότητα επιταχύνει τις χημικές διεργασίες: για κάθε 10°C αύξηση της θερμοκρασίας, διπλασιάζεται η ταχύτητα της αντίδρασης. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία κατά 20°C τετραπλασιάζεται η ταχύτητα αντίδρασης. Λάδι, λίπη και κάπνα απομακρύνονται και αφαιρούνται πιο γρήγορα. Η γαλακτωματοποίηση του λαδιού και του λίπους στο νερό επιταχύνεται. Μια επιφάνεια που έχει θερμανθεί επίσης στεγνώνει πιο γρήγορα. Στην πράξη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες νερού μπορούν να μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο καθαρισμού έως και 35% – με αισθητά καλύτερα αποτελέσματα. Μειώνοντας τον όγκο νερού, μπορεί να επιτευχθεί θερμοκρασία ατμού έως και 155°C. Ο συνδυασμός του χωρίς άλατα ατμού και της πίεσης μπορούν να διαλύσουν ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά. Αυτό διασφαλίζει υψηλή απόδοση καθαρισμού, ακόμη και χωρίς τη χρήση χημικών προσθέτων. Το επίπεδο ατμού είναι τέλειο για την απομάκρυνση επιστρώσεων πίσσας, μπογιάς, κάπνας, λειχήνων και φυκιών.
Η απόδοση δεν είναι θέμα κατηγορίας.
Η αποδοτικότητα είναι το αποτέλεσμα του ιδανικού συνδυασμού ισχύος και εργασίας προς εκτέλεση. Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher διατίθενται σε ποικίλες κατηγορίες απόδοσης και μοντέλα, προσφέροντας το κατάλληλο μηχάνημα για σχεδόν κάθε χρήστη και σκοπό.
Κατηγορία όρθιων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS-U της Kärcher
Μηχανήματα υψηλής απόδοσης και στιβαρής κατασκευής με μέγιστη δυνατότητα κινητικότητας για περιστασιακή χρήση σε διάφορους χώρους: εύκολος χειρισμός και μεταφορά.
Ιδανικά για τους εξής κλάδους:
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS-C της Kärcher, κατηγορία compact
Κινητά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης για συχνή αλλαγή χώρου χρήσης: εύκολα στη μεταφορά παρά την υψηλή ισχύ.
Ιδανικά για τους εξής κλάδους:
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS-Μ της Kärcher, κατηγορία middle
Για τον καθημερινό καθαρισμό μηχανών ή επιφανειών. Η αρχή του δρομέα δείχνει ότι και σε αυτή την κατηγορία η καλή κινητικότητα είναι δυνατή.
Ιδανικά για τους εξής κλάδους:
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS-S της Kärcher, κατηγορία super
Η σωστή λύση για την αντιμετώπιση της επανεμφανιζόμενης και μεγάλης έκτασης βρωμιάς ή επίμονης βρωμιάς, για παράδειγμα διαρκής απαιτούμενη χρήση σε οικοδομές, στη γεωργία, δημόσιες υπηρεσίες ή βιομηχανία.
Ιδανικά για τους εξής κλάδους:
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS-Ε της Kärcher, κατηγορία special
Αυτό το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού χωρίς καυσαέριο έχει ηλεκτρικό καυστήρα και είναι ιδανικό για χώρους όπου αποφεύγεται ή απαγορεύεται το καυσαέριο, π.χ. σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, νοσοκομεία, μεγάλες κουζίνες ή βιομηχανικές μονάδες.
Ιδανικά για τους εξής κλάδους: