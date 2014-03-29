Υψηλότερη θερμοκρασία για καλύτερα αποτελέσματα.

Η θερμική ενέργεια είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία καθαρισμού. Η θερμότητα επιταχύνει τις χημικές διεργασίες: για κάθε 10°C αύξηση της θερμοκρασίας, διπλασιάζεται η ταχύτητα της αντίδρασης. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία κατά 20°C τετραπλασιάζεται η ταχύτητα αντίδρασης. Λάδι, λίπη και κάπνα απομακρύνονται και αφαιρούνται πιο γρήγορα. Η γαλακτωματοποίηση του λαδιού και του λίπους στο νερό επιταχύνεται. Μια επιφάνεια που έχει θερμανθεί επίσης στεγνώνει πιο γρήγορα. Στην πράξη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες νερού μπορούν να μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο καθαρισμού έως και 35% – με αισθητά καλύτερα αποτελέσματα. Μειώνοντας τον όγκο νερού, μπορεί να επιτευχθεί θερμοκρασία ατμού έως και 155°C. Ο συνδυασμός του χωρίς άλατα ατμού και της πίεσης μπορούν να διαλύσουν ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά. Αυτό διασφαλίζει υψηλή απόδοση καθαρισμού, ακόμη και χωρίς τη χρήση χημικών προσθέτων. Το επίπεδο ατμού είναι τέλειο για την απομάκρυνση επιστρώσεων πίσσας, μπογιάς, κάπνας, λειχήνων και φυκιών.