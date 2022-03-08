Λύσεις υγιεινής από την Kärcher – η σωστή επιλογή

Η σωστή προσέγγιση καθαρισμού για κάθε πρόκληση – αλλά πώς επιλέγετε τα κατάλληλα μέτρα; Το χαρτοφυλάκιο υγιεινής της Kärcher παρέχει πολλές λύσεις καθαρισμού για την καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και σπορίων. Δημιουργήστε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον – παντού!

Συνήθης καθαρισμός είναι η απομάκρυνση ή μείωση ανεπιθύμητων ουσιών ή ξένων υλών όπως ρύπων ή χώματος από μια επιφάνεια, αντικείμενο ή περιβάλλον. Κατά τον καθαρισμό κτιρίων, ο στόχος είναι συνήθως η ύπαρξη οπτικά καθαρών και καλά συντηρημένων δαπέδων και επιφανειών.

Ο καθαρισμός δεν σκοτώνει τους μικροοργανισμούς ούτε τους καθιστά ανενεργούς, γεγονός που εξάλλου δεν αποτελεί στόχο αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, απομακρύνοντάς τους, ο καθαρισμός μειώνει τον αριθμό τους και τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Συνεπώς, αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για την επίλυση προκλήσεων καθαρισμού υγιεινής μετά την πανδημία.

Η αποστείρωση αποτελεί τη σωστή προσέγγιση για χώρους όπου η υγιεινή είναι ζωτικής σημασίας (π.χ. τουαλέτες, επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά, χώροι όπου συγκεντρώνεται κόσμος κ.λπ.). Στη διάρκεια μιας επιδημίας μολυσματικής ασθένειας, μπορεί να σας ζητηθεί να διασφαλίσετε ένα αυξημένο επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας για τους ενοίκους και τους επισκέπτες ενός κτιρίου. Συχνά η αποστείρωση του αέρα και όλων των σημείων επαφής, τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, κατά τις ώρες λειτουργίας μιας δημόσιας εγκατάστασης μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.

Η στοχευμένη απολύμανση ή απορρύπανση είναι απαραίτητη μετά από μια γνωστή επιδημία μολυσματικής ασθένειας σε μια εγκατάσταση ή για την διασφάλιση ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η παραγωγή τροφίμων*. Επισημαίνεται ότι, χωρίς προηγούμενο καθαρισμό, η απολύμανση δεν είναι αποτελεσματική.

*Σημείωση: Η συνεχής χρήση χημικών ουσιών απολύμανσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο μετά από διαβούλευση με έναν ειδικό σε θέματα πρόληψης μολύνσεων.

Επιλέξτε μια κατάλληλη, αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λύση που ταιριάζει με τις συνθήκες του χώρου σας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας για μια εξατομικευμένη πρόταση.