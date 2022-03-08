Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τα άτομα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς επιπέδου υγιεινής στις εγκαταστάσεις σας. Οι συστάσεις διεθνών και τοπικών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής: Τώρα το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων σε δημόσια κτίρια.

Ο καθημερινός καθαρισμός όλων των επιφανειών για λόγους υγιεινής είναι βασικός για την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος. Η σωστή επιλογή του εξοπλισμού και των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό για την εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου καθαρισμού, μπορούν να εξασφαλίσουν το επιθυμητό επίπεδο υγιεινής. Η λεπτομερής τεκμηρίωση αυτού του έργου, καθώς και η υποστήριξη και τα εκπαιδευτικά βίντεο, εξασφαλίζουν διαρκή εστίαση. Λόγω των υψηλών επιπέδων επισκεψιμότητας σε σχολεία, πανεπιστήμια και εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, τα μέτρα υγιεινής πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη «νέα καθημερινότητα» κατά τη φάση της επαναλειτουργίας. Σημεία επαφής, όπως πόμολα, κουπαστές, τραπέζια και καρέκλες, καθώς και υγειονομικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να καθαρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τον πραγματικό κίνδυνο μόλυνσης. Η απολύμανση του δαπέδου είναι απαραίτητη μόνο σε αθλητικές αίθουσες ή αίθουσες αναψυχής, όπου είναι δυνατή η φυσική επαφή του δέρματος με το δάπεδο. Εξωτερικοί χώροι, όπως παιδικές χαρές ή καθίσματα, που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, πρέπει να αποστειρώνονται μόνο εάν έχει εκδηλωθεί επιβεβαιωμένη επιδημία μολυσματικής νόσου στην εγκατάσταση.

Πρέπει να τηρούνται οι κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις που ορίζονται από τις δημόσιες αρχές αναφορικά με τα μέτρα υγιεινής σε δημόσιους χώρους.