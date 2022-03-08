ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
Ανακαλύψτε τις δικές μας λύσεις για την εγκατάστασή σας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε την υγιεινή μέσω των ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υλικών μας.
Καίριες προκλήσεις στη «νέα καθημερινότητα»
Η πανδημία διατάραξε τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και χώρων και, συνεπώς, μετέβαλε τις προτεραιότητες εντός της αγοράς υπηρεσιών εγκαταστάσεων.
Οι συστάσεις διεθνών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής: Το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων!
Πέρα από τα προϊόντα μας, οι γνώσεις και οι λύσεις μας αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε.
Τα πέντε Ε καθορίζουν τα βασικά στοιχεία των νέων εννοιών και προτύπων καθαρισμού:
Εκτίμηση, Ενίσχυση, Ενεργοποίηση, Εξασφάλιση και Εγγραφή
Λύσεις υγιεινής από την Kärcher – τεχνογνωσία πέρα από τα προϊόντα
Σε γραφεία, σχολεία, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κυλικεία, λιανικό εμπόριο, βιομηχανίες ή δημόσιες υπηρεσίες, η υγιεινή είναι καίριας σημασίας για ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ενοίκους και τους επισκέπτες.
Η Kärcher παρέχει τις κατάλληλες λύσεις για κάθε εξατομικευμένη πρόκληση.
Υγιεινή σε κτίρια γραφείων
Οι έννοιες της υγιεινής από τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης μεταφέρονται σε όλα τα είδη εγκαταστάσεων. Οι συστάσεις διεθνών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής: Τώρα, το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων στις υπηρεσίες εγκαταστάσεων. Η καθημερινότητα στον εργασιακό χώρο θα έχει αλλάξει μέχρι να επιστρέψουν όλοι στον χώρο εργασίας τους μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.
Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους ενοίκους και τους επισκέπτες στα κτίρια των γραφείων
Η υγιεινή και η ασφάλεια θα αποτελέσουν πρωταρχικές ανησυχίες καθώς οι εργαζόμενοι θα επιστρέφουν στους χώρους εργασίας τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να ελαττώσουν περαιτέρω τον αριθμό των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα άτομα και να διασφαλίσουν ότι το εργασιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει τις επιμολύνσεις. Είναι σημαντική η προστασία των χώρων όπου τα άτομα συγκεντρώνονται και διαμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την εξάπλωση μικροβίων και ιών. Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για την παροχή ασφάλειας στους ενοίκους και τους επισκέπτες στα κτίρια των γραφείων.
Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε κτίρια γραφείων
Συνθήκες υγιεινής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Η υγιεινή και η ασφάλεια θα αποτελέσουν πρωταρχικές ανησυχίες για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και γονείς, όταν τα σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα επαναλειτουργήσουν. Η σωστή έννοια της υγιεινής είναι ουσιώδης για τον αποτελεσματικό καθαρισμό δημόσιων ιδρυμάτων, όπως σχολεία, πανεπιστήμια και εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο αποτελεσματικός αερισμός των χώρων ή η μείωση του μεγέθους των ομάδων που είναι παρούσες, καθώς και η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι κανόνες για τη χρήση μάσκας. Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών ροών εργασίας καθαρισμού: η καθαριότητα μπορεί να αποτρέψει ασθένειες, εάν εφαρμόζονται και τηρούνται πρωτόκολλα καθαρισμού και υγιεινής.
Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τα άτομα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς επιπέδου υγιεινής στις εγκαταστάσεις σας. Οι συστάσεις διεθνών και τοπικών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής: Τώρα το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων σε δημόσια κτίρια.
Ο καθημερινός καθαρισμός όλων των επιφανειών για λόγους υγιεινής είναι βασικός για την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος. Η σωστή επιλογή του εξοπλισμού και των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό για την εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου καθαρισμού, μπορούν να εξασφαλίσουν το επιθυμητό επίπεδο υγιεινής. Η λεπτομερής τεκμηρίωση αυτού του έργου, καθώς και η υποστήριξη και τα εκπαιδευτικά βίντεο, εξασφαλίζουν διαρκή εστίαση. Λόγω των υψηλών επιπέδων επισκεψιμότητας σε σχολεία, πανεπιστήμια και εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, τα μέτρα υγιεινής πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη «νέα καθημερινότητα» κατά τη φάση της επαναλειτουργίας. Σημεία επαφής, όπως πόμολα, κουπαστές, τραπέζια και καρέκλες, καθώς και υγειονομικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να καθαρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τον πραγματικό κίνδυνο μόλυνσης. Η απολύμανση του δαπέδου είναι απαραίτητη μόνο σε αθλητικές αίθουσες ή αίθουσες αναψυχής, όπου είναι δυνατή η φυσική επαφή του δέρματος με το δάπεδο. Εξωτερικοί χώροι, όπως παιδικές χαρές ή καθίσματα, που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, πρέπει να αποστειρώνονται μόνο εάν έχει εκδηλωθεί επιβεβαιωμένη επιδημία μολυσματικής νόσου στην εγκατάσταση.
Πρέπει να τηρούνται οι κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις που ορίζονται από τις δημόσιες αρχές αναφορικά με τα μέτρα υγιεινής σε δημόσιους χώρους.
Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Υγιεινή σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μαγαζιά και σούπερ μάρκετ
Οι πελάτες και οι υπάλληλοι θα αναμένουν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα μαγαζιά και τα σουπερμάρκετ να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα καθαρισμού κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Η ενημέρωσή τους για τα μέτρα που λαμβάνονται για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους θα εμπνεύσει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με την αύξηση της προβολής των εργασιών καθαρισμού και αποστείρωσης μπροστά στους πελάτες. Τα εμπορικά σήματα λιανικής πώλησης είναι υπεύθυνα για την ενίσχυση της προστασίας των πελατών στα καταστήματά τους, ενώ το κοινό έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από ποτέ άλλοτε. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσετε τις προδιαγραφές καθαρισμού/υγιεινής του καταστήματός σας για να διασφαλίσετε ότι τα διαρκή μέτρα σας έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία και να εγγυηθείτε την ασφάλεια του πιο πολύτιμου αγαθού σας: των υπαλλήλων και των καθημερινών πελατών σας.
Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους πελάτες και το προσωπικό σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
Είναι σημαντική η προστασία των χώρων, όπου συγκεντρώνεται κόσμος για να ψωνίσει και να κοινωνικοποιηθεί, καθώς και των περιορισμένων χώρων όπου διασταυρώνεται ο κόσμος, από την εξάπλωση μικροβίων κάθε είδους. Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των υπαλλήλων και των πελατών σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μαγαζιά και σουπερμάρκετ.
Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μαγαζιά και σούπερ μάρκετ
Υγιεινή σε εστιατόρια και εγκαταστάσεις υπηρεσιών τροφοδοσίας
Οι συστάσεις των διεθνών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής, ιδίως σε χώρους όπου συγκεντρώνεται κόσμος για να φάει, να πιει και να κοινωνικοποιηθεί: Περισσότερο από ποτέ, το παν είναι η υγιεινή και η πρόληψη των μολύνσεων σε επιχειρήσεις εστίασης και τροφοδοσίας. Η καθημερινότητα στον εργασιακό χώρο και οι προσδοκίες των πελατών θα έχουν αλλάξει μέχρι να επιστρέψουν όλοι στον χώρο εργασίας τους μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.
Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους υπαλλήλους και τους πελάτες σε διάφορες εγκαταστάσεις εστίασης
Είναι σημαντική η προστασία των χώρων όπου συναντιούνται, τρώνε και διαμένουν οι άνθρωποι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την εξάπλωση κάθε είδους μικροβίων, ιών, βακτηρίων και παρόμοιων οργανισμών.
Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των υπαλλήλων και των πελατών σε διάφορες εγκαταστάσεις εστίασης.
Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε εστιατόρια και εγκαταστάσεις υπηρεσιών τροφοδοσίας
Υγιεινή στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πλήρης ασφάλεια για υγιεινή δεν είναι πλήρως εφικτή. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα αναμένουν ενισχυμένα μέτρα υγιεινής, καθώς οι πόλεις γίνονται ολοένα και πιο πυκνοκατοικημένες και η κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων απαγορεύεται όλο και πιο συχνά στο κέντρο της πόλης.
Μια έννοια αποτελεσματικού καθαρισμού και υγιεινής με λεπτομερή, εμφανή τεκμηρίωση μπορεί να συμβάλει στην παροχή της απαιτούμενης ενημέρωσης για τους κινδύνους και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους επιβάτες και το προσωπικό στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Η υγιεινή και η ασφάλεια αποτελούν πρωταρχικές ανησυχίες των ταξιδιωτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ένα καθαρό περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη της απαιτούμενης εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η λεπτομερής τεκμηρίωση των βασικών σημείων επαφής και η συχνότητα του καθαρισμού τους, που είναι ορατός στους ταξιδιώτες, θα βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των μέτρων υγιεινής που λαμβάνονται.
Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού.
Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Υγιεινή σε διάφορες εγκαταστάσεις φιλοξενίας
Οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχείρησής σας. Επομένως, η ασφάλεια και η άνεση τους αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, παράλληλα με την επίδειξη της ίδιας φροντίδας για τους συνεργάτες και τα μέλη του προσωπικού κάθε είδους. Κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία, η ορατή και αξιόπιστη υγιεινή και η πρόληψη των μολύνσεων είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία. Οι πελάτες αναμένουν νέες συνήθειες όσον αφορά την καθαριότητα και την υγιεινή, καθώς και ορατές αποδείξεις των ενισχυμένων μέτρων που έχουν ληφθεί.
Παρέχουμε λύσεις γι’ αυτό το έργο, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων και οικονομικών μηχανημάτων για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε με ευκολία το ξενοδοχείο σας ή άλλες εγκαταστάσεις φιλοξενίας από πάνω μέχρι κάτω. Τα μηχανήματα είναι τόσο αθόρυβα όσο ένας ψίθυρος και, συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέρα ή νύχτα, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ευεξία κάθε πελάτη και υπαλλήλου και διασφαλίζουν ότι το ξενοδοχείο σας διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.
Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους επισκέπτες σε ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις φιλοξενίας
Είναι σημαντική η προστασία των χώρων όπου διαμένουν, συναναστρέφονται, εργάζονται, τρώνε, χαλαρώνουν και κοιμούνται οι άνθρωποι από την εξάπλωση μικροβίων και ιών. Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, όπως κοινωνική αποστασιοποίηση, χρήση προστατευτικών μασκών και εφαρμογή ενισχυμένων συνηθειών για το πλύσιμο των χεριών, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την υγιεινή των υπαλλήλων, των πελατών και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις σας.
Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε διάφορες εγκαταστάσεις φιλοξενίας
Εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου για την ιδιοκτησία σας
Αξιολογήστε τους κινδύνους υγιεινής στην ιδιοκτησία σας
Η αξιολόγηση των κινδύνων αποτελεί τη βάση για τη σωστή λύση στη διασφάλιση της πρόληψης των μολύνσεων στον χώρο. Η έκταση των απαιτούμενων μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης προσδιορίζεται και καθορίζεται με βάση τις ανάγκες.