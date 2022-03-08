Πιστοποιημενη θερμικη απολυμανση
Εξουδετέρωση των μικροβίων μέσω της θερμότητας: η θερμική απολύμανση είναι μια εξαιρετικά αποδοτική μέθοδος καθαρισμού που μειώνει αποτελεσματικά των αριθμό των μικροβίων σε σκληρές, ανθεκτικές στη θερμοκρασία και εξωτερικές επιφάνειες. Τα αντικείμενα και οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν θερμαίνονται με τη χρήση ζεστού νερού και υδρατμών. Τα μικρόβια που προκαλούν ασθένειες στους ανθρώπους δεν μπορούν να επιβιώσουν σε θερμοκρασίες άνω των 70 °C. Σχεδόν όλα τα επιβλαβή και επικίνδυνα μικρόβια, οι ιοί και τα βακτήρια είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να εξουδετερωθούν και να απομακρυνθούν αξιόπιστα.
Ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση
Με τη χρήση των αντίστοιχων εξαρτημάτων, η απολυμαντική δράση των ατμοκαθαριστών και των ατμοκαθαριστών με αναρρόφηση της Kärcher έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16615. Έχουν βακτηριοκτόνο δράση και ιδιότητες «περιορισμένη ιοκτόνος δράση PLUS»: αυτό σημαίνει ότι συμβάλλουν στον περιορισμό των επιδημιών που οφείλονται στις πιο συχνές βακτηριακές και ιικές λοιμώξεις. Αυτό τα καθιστά κατάλληλα εδικά για τον υγειονομικό καθαρισμό των πάγκων εργασίας και δαπέδων σε κουζίνες, τουαλέτες, αποδυτήρια και κοινόχρηστους χώρους στους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας και τις δημόσιες εγκαταστάσεις.
Μηχανήματα καθαρισμού ζεστού νερού υψηλής πίεσης
Με απόδοση θερμότητας μεγαλύτερη από 65 °C και χρόνο επαφής ενός λεπτού, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher εξασφαλίζουν απολυμαντικό αποτέλεσμα που έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητο εργαστήριο και τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και μεγάλες επιφάνειες.
Θερμική απολύμανση με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση!
Οι ατμοκαθαριστές και οι ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση της Kärcher, καθώς και τα αντίστοιχα εξαρτήματα, υποβάλλονται σε δοκιμές από ανεξάρτητο εργαστήριο όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους ως προς την απολύμανση επιφανειών και έχει αποδειχτεί ότι απομακρύνουν αποτελεσματικά τα βακτήρια* και τους ιούς**. Συνεπώς, είναι ιδανικά για απολύμανση ρουτίνας, όπως η απολύμανση δαπέδων αλλά και πάγκων και επιφανειών εργασίας σε κουζίνες, κυλικεία ή τουαλέτες.
Πώς λειτουργεί η απολύμανση με ατμό;
Η αποτελεσματικότητα της θερμικής απολύμανσης με ατμό βασίζεται σε μια απλή αρχή. Παρότι οι ιοί, τα βακτήρια, οι ζυμομύκητες και οι άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν χωρίς δυσκολία για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω σε επιφάνειες από μέταλλο, πέτρα, ξύλο, κεραμικό, πλαστικό ή χαρτί και μπορούν να παραμείνουν μολυσματικά, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες.
Οι ατμοκαθαριστές και οι ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση της Kärcher παράγουν ατμό, ο οποίος εξέρχεται από το ακροφύσιο σε θερμοκρασία 100 °C και μεγαλύτερη υπό υψηλή πίεση. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και οι εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι επαφής αρκούν για να εξουδετερώσουν αποτελεσματικά ή να αδρανοποιήσουν τα βακτήρια και τους ιούς. Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο κατάφερε να αποδείξει ότι, με αργή ταχύτητα διέλευσης 30 cm ανά δευτερόλεπτο, τα βακτήρια και οι ιοί απολυμαίνονται, και συγκεκριμένα, τα βακτήρια κατά 99,999%* ενώ οι ιοί κατά 99,99%**.
Συνεπώς, η θερμική απολύμανση με ατμό αποδεικνύεται μια αξιόπιστη και εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδος αδρανοποίησης ή εξουδετέρωσης των μικροοργανισμών χωρίς τη βοήθεια χημικών απολυμαντικών. Επίσης, ο ζεστός ατμός μπορεί να διεισδύσει εύκολα σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως οι εσοχές ή οι αρμοί, και να τα καθαρίσει σχολαστικά. Μόνο οι στερεοί ρύποι θα πρέπει να απομακρύνονται προηγουμένως, καθώς τα μικρόβια μπορεί να κρύβονται κάτω από αυτούς.
Πλεονεκτήματα της απολύμανσης με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση
- Εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον καθώς δεν χρησιμοποιούνται καθόλου χημικά πρόσθετα
- Κανένα υπόλειμμα (προϊόντος) στις επιφάνειες που απολυμάνθηκαν
- Χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα
- Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα, αν χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή με αναρρόφηση
- Αποτρέπει την ανάπτυξη ανοχής από τους παθογόνους οργανισμούς
- Αποτελεσματική ενάντια στα βακτήρια*, τους εγκαψιδιωμένους ιούς και τους αδενοϊούς, τους ροτοϊούς και τους νοροϊούς (περιορισμένη ιοκτόνος δράση PLUS σύμφωνα με το RKI)** στις σκληρές επιφάνειες, πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615:2015-06
Πεδία εφαρμογής της απολύμανσης με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση
Η θερμική απολύμανση με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση δεν είναι μόνο εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά και θα σας εντυπωσιάσει με την πανεύκολη εφαρμογή της. Καθώς για την απολύμανση με ατμό απαιτείται μόνο νερό και όχι χημικά πρόσθετα, αυτό το είδος απολύμανσης ρουτίνας ενδείκνυται για οποιονδήποτε χώρο εστιάζει στα τρόφιμα, όπως
- στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων και τη βιομηχανία τροφίμων
- στον κλάδο των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, σε κυλικεία και βιομηχανικές κουζίνες
- σε σούπερ μάρκετ για τους καταψύκτες, τους πάγκους ή τα ράφια των καταστημάτων ντελικατέσεν
Η απολύμανση χωρίς χημικά ενδείκνυται επίσης για μικρότερες έως μεσαίου μεγέθους επιφάνειες σε κουζίνες, εγκαταστάσεις υγιεινής και αποδυτήρια, όπως
- σε νοσοκομεία, γηροκομεία και οίκους ευγηρίας, ιατρεία, σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς
- σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στον τομέα της ευεξίας
Είναι επίσης δυνατή η απολύμανση των πλαστικών μερών για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων.
Ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση για επαγγελματική χρήση
Η Kärcher προσφέρει μια ευρεία γκάμα ατμοκαθαριστήρων και ατμοκαθαριστών με αναρρόφηση για επαγγελματική χρήση σε μια τεράστια ποικιλία κατηγοριών απόδοσης και εκδόσεων. Χάρη στην ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων μας, οι συσκευές μας χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλα τα σκληρά δάπεδα και τις επιφάνειες με γυαλί και πλακάκια
* Σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615, επιφάνεια PVC, συσκευή δοκιμής SG 4/4, SGV 6/5 και SGV 8/5, μικρόβιο δοκιμής: Enterococcus hirae ATCC 10541.
** Σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615, επιφάνεια PVC, συσκευή δοκιμής SG 4/4 και SGV 6/5 (SGV 8/5 συμπερασματικά κατ’ αναλογία), μικρόβιο δοκιμής: MVA, νοροϊός από ποντικούς, αδενοϊός (εκτός από την ηπατίτιδα Β), υπό χαμηλό οργανικό φορτίο.
Θερμική απολύμανση με ζεστό νερό με υψηλή πίεση
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher επιτυγχάνουν εύκολα θερμοκρασίες νερού τουλάχιστον 65 °C που απαιτούνται για τη μείωση, την αδρανοποίηση και την πλήρη απομάκρυνση των ιών, των βακτηρίων και των μικροβίων. Ακόμη και με χρόνους επαφής μικρότερους από ένα λεπτό με ζεστό νερό, οι μολυσμένες επιφάνειες απολυμαίνονται αποδεδειγμένα – χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα. Συνεπώς, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού ενδείκνυνται για απολύμανση σε εξωτερικούς χώρους και σε μεγάλες επιφάνειες.
Πώς λειτουργεί η θερμική απολύμανση με ζεστό νερό με υψηλή πίεση;
Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο* επιβεβαιώνει: ακόμη και στους 65 °C και με χρόνο επαφής μικρότερο του ενός λεπτού, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher απομακρύνουν αποτελεσματικά τους εγκαψιδιωμένους ιούς, όπως τον κορονοϊό από τις μολυσμένες επιφάνειες, από τους 75 °C, και οι μη εγκαψιδιωμένοι ιοί μειώνονται και αδρανοποιούνται αποτελεσματικά.
Ειδικότερα, οι κάνες ψεκασμού της Kärcher, οι οποίες αναπτύχθηκαν αρχικά για τον έλεγχο των ζιζανίων, όπως οι κάνες ψεκασμού WR 10, WR 20, WR 50 και WR 100, είναι κατάλληλες για τη διανομή του ζεστού νερού. Καθώς οι κάνες αυτές επιτρέπουν εφαρμογές χωρίς πίεση, είναι δυνατή η εύκολη απολύμανση χωρίς πιτσίλισμα σε μεγάλες επιφάνειες και εξωτερικούς χώρους.
Για αυτόν τον σκοπό, αρκεί να συνδέσετε την κάνη και το κατάλληλο ακροφύσιο στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή ώστε το νερό να εξέρχεται από την έξοδο του λέβητα σε θερμοκρασία περίπου 90–98 °C.
Τέλος, θα πρέπει να απολυμάνετε την επιφάνεια που επιθυμείτε με αργές κινήσεις.
*Αποτελεσματική ενάντια στους εγκαψιδιωμένους ιούς, τους αδενοϊούς, τους ροτοϊούς και τους νοροϊούς (περιορισμένη ιοκτόνος δράση PLUS σύμφωνα με το RKI).
Πλεονεκτήματα της θερμικής απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
- Επιταχύνει τον καθαρισμό έως και κατά 40% σε σύγκριση με τη χρήση κρύου νερού με επιπλέον μειωτική δράση κατά των μικροβίων
- Χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα και συνεπώς, ιδανική για την απολύμανση των εξωτερικών χώρων
- Χωρίς κατάλοιπα των απολυμαντικών στις επιφάνειες που καθαρίστηκαν
- Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα
- Αποτρέπει την ανάπτυξη ανοχής από τους παθογόνους οργανισμούς
- Σύντομοι χρόνοι στεγνώματος
- Ιδιαίτερα αποτελεσματική ακόμη και στους λευκωματώδεις ρύπους
Πεδία εφαρμογής της θερμικής απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
Στις περιπτώσεις όπου η χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού και απολυμαντικών δεν είναι επιθυμητή ή απαγορεύεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα μέτρα απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher αποτελούν μια αξιόπιστη εναλλακτική. Πιθανά πεδία εφαρμογής σε μεγάλες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι, για παράδειγμα, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και οι στάσεις, οι παιδικές χαρές και τα παγκάκια στα πάρκα, τα στάδια και οι πισίνες, ή στον κλάδο του εμπορίου και των ξενοδοχείων, σε κάμπινγκ και σε κρουαζιερόπλοια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού για επαγγελματική χρήση
Η Kärcher προσφέρει μια ευρεία γκάμα μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού για επαγγελματική χρήση σε μια τεράστια ποικιλία κατηγοριών απόδοσης και εκδόσεων.
Τα μεμονωμένα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher μπορούν να θερμάνουν το νερό στους 155 °C, όταν η θερμοκρασία των 80 °C επαρκεί για απολύμανση με ζεστό νερό. Τα παρακάτω μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού έχουν λάβει την ασημένια σφραγίδα για «Ελεγμένη ποιότητα υγιεινής»:
- Οι συσκευές της κατηγορίας HDS compact, της κατηγορίας HDS middle, της κατηγορίας HDS super, τα HDS trailer και τα μοντέλα
- HDS 1000 DE/BE και HDS 8/20 De