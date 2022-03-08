ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΣΩ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ο αέρας περιέχει κάθε είδους αόρατα αερολύματα, δυσάρεστα αιωρούμενα υλικά, παθογόνους οργανισμούς, σκόνη και γύρη. Τα φίλτρα HEPA της Kärcher, τα οποία είναι ενσωματωμένα στις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης, και τα φίλτρα αέρα της Kärcher, καθαρίζουν αποτελεσματικά τον αέρα απομακρύνοντας αυτά τα ανεπιθύμητα σωματίδια. Τα διαχωρισμένα σωματίδια παγιδεύονται στο φίλτρο, όπου μετά από λίγο καταστρέφονται, ακόμα και όταν ο αέρας είναι πιο υγρός. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η συγκέντρωση παθογόνων οργανισμών στους εσωτερικούς χώρους και ο επακόλουθος κίνδυνος μόλυνσης.
Συστήματα καθαρισμού αέρα
Το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher μπορεί να εξοπλιστεί με φίλτρο HEPA-14 (έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822). Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει την αλλαγή αέρα έξι φορές την ώρα σε δωμάτια εμβαδού έως 35 m², φιλτράροντας τουλάχιστον το 99,995%* των αερολυμάτων που ενδέχεται να μεταφέρουν ιούς από τον αέρα.
Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης
Οι ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher, όπως η T 11/1 HEPA 14 ή η T 10/1 Adv HEPA, διαθέτουν αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα το 99,995% των ιών που έχουν δεσμευτεί στα σωματίδια (έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1822/2019 και DIN EN 60335-2-69). Είναι επίσης αθόρυβες και κατά συνέπεια κατάλληλες για χώρους όπου ο θόρυβος πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, όπως σε νοσοκομεία ή ξενοδοχεία.
Αποτροπή λοιμώξεων και μείωση των μικροβίων με συστήματα καθαρισμού αέρα
Στοχευμένη εξάλειψη των μικροβίων από τον αέρα σε εσωτερικούς χώρους: το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 με τα σετ φίλτρων High-Protect-13-Solution ή HEPA-14-Solution μειώνει τον όγκο των αέριων και στερεών σωματιδίων, όπως τα αερολύματα στον αέρα ενός δωματίου, μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων σε εσωτερικούς χώρους.
Πώς λειτουργεί ένα φίλτρο αέρα;
Η αρχή λειτουργίας ενός φίλτρου αέρα είναι απλή: το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher διατηρεί σε κίνηση τον αέρα σε έναν χώρο, τον απορροφά, αφαιρεί τα σωματίδια, τα αερολύματα και τους παθογόνους οργανισμούς μέσω του πολύπλοκου συστήματος φίλτρων και απελευθερώνει τον καθαρό αέρα ξανά στον χώρο. Αυτή η διαδικασία μειώνει τη συγκέντρωση δυνητικά μολυσματικών αερολυμάτων, ιών, βακτηρίων, σπόρων, ζυμομυκήτων και άλλων παθογόνων οργανισμών στους εσωτερικούς χώρους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα παγιδεύει τα αέρια σωματίδια, ενώ τα φίλτρα HEPA υψηλής απόδοσης συλλέγουν τα στερεά σωματίδια όπως τα αερολύματα.
Το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με εξαιρετικά αποτελεσματικά φίλτρα H-13 ή HEPA-14 (η έκδοση HEPA έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822) και να καθαρίσει έως 550 m³ αέρα την ώρα. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για χώρους εμβαδού έως 35 m².*
Εξασφαλίζοντας ποσοστό διαχωρισμού της τάξης του 99,995% για σωματίδια διαμέτρου τουλάχιστον 0,1 µm, το φίλτρο HEPA-14-Solution προσφέρει αποτελεσματική προστασία ενάντια σε όλους τους τύπους παθογόνων οργανισμών, όπως ιούς δεσμευμένους σε σωματίδια, βακτήρια, σπόρους ή ζυμομύκητες, συμβάλλοντας συνεπώς στην αποτροπή των λοιμώξεων.
* Με βάση ύψος οροφής 2,5 m και αλλαγή αέρα έξι φορές την ώρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα μηχανήματα ανάλογα με τις ανάγκες για το συνολικό μέγεθος του δωματίου.
Οφέλη του καθαρισμού με σύστημα καθαρισμού αέρα
- Το πυκνό πλέγμα ινών του φίλτρου HEPA-14 παγιδεύει αποτελεσματικά ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια
- Φιλτράρει συνεχώς τον μολυσμένο αέρα στον χώρο
- Εξαλείφει τα βακτήρια, τα αλλεργιογόνα, τις οσμές
- Φιλτράρει όλους τους παθογόνους οργανισμούς, όπως ιούς, βακτήρια, σπόρους μούχλας, αναπνεύσιμα σωματίδια και είδη σκόνης
- Μειώνει τον κίνδυνο λοίμωξης από μικρόβια και αερολύματα
- Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα
Πεδία εφαρμογής των συστημάτων καθαρισμού αέρα
Τόσο στις σχολικές τάξεις, τα εστιατόρια, τα χειρουργεία, τις αίθουσες αναμονής, τα γραφεία, τα διοικητικά κτίρια ή τα καταστήματα όσο και τους κλειστούς χώρους όπου ο αερισμός δεν είναι επαρκής, για παράδειγμα, λόγω κατασκευαστικών περιορισμών ή εξωτερικών χαμηλών θερμοκρασιών, η χρήση ενός συστήματος καθαρισμού αέρα της Kärcher μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Όπου είναι δυνατόν, όπως στην περίπτωση των αιθουσών αναμονής στα ιατρεία, τα συστήματα καθαρισμού αέρα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στους ανθρώπους που περιμένουν, έτσι ώστε ο εκπνεόμενος αέρας να στοχεύεται, να παγιδεύεται και να φιλτράρεται.
Σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 για επαγγελματική χρήση
Πρόληψη των λοιμώξεων με τη χρήση ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης με φίλτρα HEPA-14
Οι σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher, όπως η T 11/1 HEPA 14 ή η T 10/1 Adv HEPA, διαθέτουν ένα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα το 99,995% των ιών που έχουν δεσμευτεί στα σωματίδια (έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1822/2019 και DIN EN 60335-2-69) παγιδεύοντας τα παθογόνα από τον εξαγόμενο αέρα. Είναι επίσης αθόρυβες και, κατά συνέπεια, κατάλληλες για χώρους όπου ο θόρυβος πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, όπως νοσοκομεία, δημόσιες εγκαταστάσεις ή ξενοδοχεία.
Πώς λειτουργεί ο καθαρισμός αέρα με ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης;
Η αρχή λειτουργίας μιας ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης HEPA της Kärcher βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες: πρώτον, την ασυναγώνιστη ισχύ αναρρόφησης και δεύτερον, το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14 που είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης. Το πυκνό πλέγμα ινών του παγιδεύει ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια, όπως τα σωματίδια του ιού SARS-CoV-2.
Για παράδειγμα, όταν ένας ιός εκπέμπεται κατά το βήξιμο, κινείται στην ατμόσφαιρα στον χώρο με τη μορφή μεγάλων σταγονιδίων (τα αερολύματα αποτελούνται από 50.000–500.000 μεμονωμένα σταγονίδια), στη συνέχεια, κολλάει στα σωματίδια της σκόνης που αιωρούνται και πέφτει στο δάπεδο. Κατά το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης που διαθέτει υψηλής απόδοσης φίλτρο HEPA-14, όπως η T 11/1 HEPA 14 της Kärcher, τα περισσότερα από αυτά τα σωματίδια που είναι μολυσμένα με μικροοργανισμούς (π.χ. ιούς) μπορούν να συλλεχθούν και να παγιδευτούν αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης της Kärcher με ενσωματωμένα φίλτρα HEPA-14 συμβάλλουν τα μέγιστα στην αποτροπή των λοιμώξεων.
Η αλλαγή του φίλτρου HEPA-14 δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή, καθώς δεν χρειάζονται εργαλεία. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, η σακούλα του φίλτρου θα πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά. Όταν γίνεται βαριά χρήση, συνιστάται η σακούλα του φίλτρου να αντικαθίσταται κάθε δύο εβδομάδες και το φίλτρο HEPA-14 κάθε τέσσερις εβδομάδες. Κατά την αντικατάσταση των σακουλών φίλτρου ή των φίλτρων HEPA-14 που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με παθογόνους οργανισμούς, όπως φίλτρα, βακτήρια, ζυμομύκητες ή σπόρους, είναι απαραίτητη η χρήση του κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας και η τήρηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών υγιεινής και/ή απολύμανσης.
Οφέλη των ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης με φίλτρο HEPA-14
- Φιλτράρει το 99,995% των δεσμευμένων σε σωματίδια ιών, των βακτηρίων, των σπόρων μούχλας, των αναπνεύσιμων σωματιδίων και της σκόνης (έχει επαληθευτεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1822/2019 και DIN EN 60335-2-69)
- Μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τα μικρόβια που κυκλοφορούν
Πεδία εφαρμογής για ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρα HEPA-14
Ιδανικές για χώρους όπου η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας, όπως τα νοσοκομεία, οι οίκοι ευγηρίας ή τα γηροκομεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Αξίζει να προστεθούν στα συμβατικά μέτρα υγιεινής στα γραφεία, τα κυλικεία ή τα καταστήματα.
Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης με φίλτρο HEPA-14 για επαγγελματική χρήση
Οι παρακάτω ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης της Kärcher για επαγγελματική χρήση διαθέτουν ενσωματωμένο φίλτρο HEPA-14 ή μπορούν να εξοπλιστούν με αυτό:
- Ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T11/1 HEPA 14
- Ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv HEPA
Φίλτρο HEPA 14: η απόλυτη λύση υγιεινής για καθαρό αέρα εσωτερικών χώρων
Φίλτρο HEPA 14: η απόλυτη λύση υγιεινής για καθαρό αέρα εσωτερικών χώρων
Ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα με ιούς, βακτήρια, λεπτή σκόνη και αλλεργιογόνα που κυκλοφορούν στον αέρα εσωτερικών χώρων σε γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, χειρουργεία, σχολεία και, φυσικά, στα σπίτια και στα διαμερίσματά μας. Μακροπρόθεσμα, η πιο συχνή συνέπεια είναι οι αναπνευστικές παθήσεις.
Το φίλτρο Kärcher HEPA- 14 παρέχει διαρκή βοήθεια για το φιλτράρισμα αερολυμάτων από τον αέρα σε κλειστούς χώρους και την απομάκρυνση των επιβλαβών σωματιδίων. Είναι ενσωματωμένα σε συσκευές φιλτραρίσματος αέρα Kärcher και ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης, και καθαρίζουν αποτελεσματικά και αξιόπιστα τον αέρα εσωτερικών χώρων.