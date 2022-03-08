Πώς λειτουργεί ένα φίλτρο αέρα;

Η αρχή λειτουργίας ενός φίλτρου αέρα είναι απλή: το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher διατηρεί σε κίνηση τον αέρα σε έναν χώρο, τον απορροφά, αφαιρεί τα σωματίδια, τα αερολύματα και τους παθογόνους οργανισμούς μέσω του πολύπλοκου συστήματος φίλτρων και απελευθερώνει τον καθαρό αέρα ξανά στον χώρο. Αυτή η διαδικασία μειώνει τη συγκέντρωση δυνητικά μολυσματικών αερολυμάτων, ιών, βακτηρίων, σπόρων, ζυμομυκήτων και άλλων παθογόνων οργανισμών στους εσωτερικούς χώρους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα παγιδεύει τα αέρια σωματίδια, ενώ τα φίλτρα HEPA υψηλής απόδοσης συλλέγουν τα στερεά σωματίδια όπως τα αερολύματα.

Το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με εξαιρετικά αποτελεσματικά φίλτρα H-13 ή HEPA-14 (η έκδοση HEPA έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822) και να καθαρίσει έως 550 m³ αέρα την ώρα. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για χώρους εμβαδού έως 35 m².*

Εξασφαλίζοντας ποσοστό διαχωρισμού της τάξης του 99,995% για σωματίδια διαμέτρου τουλάχιστον 0,1 µm, το φίλτρο HEPA-14-Solution προσφέρει αποτελεσματική προστασία ενάντια σε όλους τους τύπους παθογόνων οργανισμών, όπως ιούς δεσμευμένους σε σωματίδια, βακτήρια, σπόρους ή ζυμομύκητες, συμβάλλοντας συνεπώς στην αποτροπή των λοιμώξεων.

* Με βάση ύψος οροφής 2,5 m και αλλαγή αέρα έξι φορές την ώρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα μηχανήματα ανάλογα με τις ανάγκες για το συνολικό μέγεθος του δωματίου.