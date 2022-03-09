ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Αποστείρωση με χημικά: η χημική απολύμανση είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος εξόντωσης των επιβλαβών μικροβίων και των παθογόνων μικροοργανισμών, των μυκήτων ή των σπόρων με ειδικά σχεδιασμένα χημικά προϊόντα καθαρισμού. Αυτή η μέθοδος καθαρισμού είναι ιδανική για την αποτελεσματική και αξιόπιστη απολύμανση επιφανειών που είναι εκτεθειμένες σε υψηλό επίπεδο βακτηρίων.
Χειρωνακτική απολύμανση
Τα απολυμαντικά καθαριστικά και τα απολυμαντικά της Kärcher είναι ιδανικά για απολύμανση με σκούπισμα, και το ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητάς τους έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με διάφορα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού προτύπου EN 14476. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γκάμα πανετών μίας ή πολλαπλών χρήσεων για επιφάνειες και δάπεδα και συστήματα σφουγγαρίσματος. Είναι επίσης κατάλληλα για καθαρισμό με προεμβαπτισμένες πανέτες.
Συστήματα ψεκασμού
Τα συστήματα ψεκασμού της Kärcher χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απολύμανση με σκούπισμα, όπως σε δυσπρόσιτα σημεία (εσοχές) ή μεγάλους χώρους.
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης
Για μεγάλες επιφάνειες περίπου 500 m² ή μεγαλύτερες, συνιστούμε η χειρωνακτική απολύμανση με σκούπισμα να συμπληρώνεται με τη χρήση ενός ισχυρού μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης. Το Spray Sanitation Kit και η ενσωματωμένη κάνη ψεκασμού καθιστούν δυνατή την απολύμανση των αντικειμένων που καθαρίζουν δύσκολα, όπως οι κάδοι απορριμμάτων, οι πίνακες ανακοινώσεων, οι περιστρεφόμενες πόρτες, τα ρολά και άλλα.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher είναι το ιδανικό εργαλείο για την εφαρμογή του Απολυμαντικού Καθαριστικού RM 732 και του Απολυμαντικού RM 735 σε χώρους όπως τουαλέτες και πισίνες, καθώς και επαγγελματικές κουζίνες, ψυκτικές αποθήκες και σφαγεία. Αυτή η μέθοδος εγγυάται γρήγορη και αξιόπιστη απολύμανση.
Χειρωνακτική απολύμανση
Τα εξαιρετικά αποτελεσματικά απολυμαντικά καθαριστικά και απολυμαντικά της Kärcher, τα οποία έχουν επαληθευτεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14476 μεταξύ άλλων και έχουν ένα ευρύ φάσμα απολυμαντικής δράσης, είναι ιδανικά για απολύμανση με σκούπισμα. Όταν συνδυαστούν με την ευρεία Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γκάμα πανετών μίας ή πολλαπλών χρήσεων για επιφάνειες και δάπεδα και συστήματα σφουγγαρίσματος. Είναι επίσης κατάλληλα για καθαρισμό με προεμβαπτισμένες πανέτες.
Πώς λειτουργεί η χειρωνακτική χημική απολύμανση;
Καθαρισμός, καθαρισμός με ειδικά απολυμαντικά, απολύμανση: μπορεί να ακούγονται παρόμοια, αλλά στην πράξη περιγράφουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Ενώ ο χειρωνακτικός καθαρισμός με χημικά προϊόντα καθαρισμού εστιάζει στην αντικειμενική καθαριότητα, ο καθαρισμός με απολυμαντικά και η απολύμανση ρουτίνας προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Εφαρμόζονται ως προληπτικό μέτρο, μειώνοντας τα μικρόβια και τους μικροοργανισμούς σε επιφάνειες που έρχονται σε τακτική επαφή με το δέρμα με πολλούς ανθρώπους. Τέτοιες επιφάνειες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα πόμολα, τους χειρολισθήρες, τα λειτουργικά στοιχεία, όπως συσκευές ανάγνωσης καρτών, οθόνες αφής κ.λπ. Μέσω τακτικών, επίσημα εξουσιοδοτημένων, στοχευμένων μέτρων απολύμανσης, οι ιοί, τα βακτήρια, οι σπόροι και οι ζυμομύκητες μπορούν να καταστραφούν ή να αδρανοποιηθούν σχεδόν πλήρως, και να διασφαλιστεί ότι οι επιφάνειες δεν είναι πλέον μολυσματικές. Η στοχευμένη απολύμανση με τη χρήση απολυμαντικών συνιστάται σε τομείς με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, όπως, για παράδειγμα, σε δωμάτια και θαλάμους νοσοκομείων, καθώς και κάθε φορά που εμφανίζονται μεταδοτικές ασθένειες, κατόπιν εντολής των κυβερνητικών φορέων, στις πισίνες και στη βιομηχανία τροφίμων.
Η αξιόπιστη απολύμανση απαιτεί ακριβή δοσολογία του απολυμαντικού σε κρύο νερό και επαρκή διαβροχή της προηγουμένως στεγνής επιφάνειας με πανί καθαρισμού. Επίσης, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί ο καθορισμένος χρόνος επαφής και η κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 20 °C. Όσο στεγνώνει η προς απολύμανση επιφάνεια, δεν πρέπει να την αγγίξετε ή να τη σκουπίσετε προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος επαναμόλυνσης. Μόνο στους κλάδους επεξεργασίας τροφίμων, όπως οι κουζίνες εστιατορίων και κυλικείων, πρέπει η επιφάνεια να ξεπλυθεί στη συνέχεια με πόσιμο νερό.
Οφέλη της χειρωνακτικής χημικής απολύμανσης
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες, τις ανάγλυφες επιφάνειες, τις εγκοπές και τις εσοχές
- Πολύ αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Γρήγορη και εύκολη απολύμανση επιφανειών ζωτικής σημασίας
- Απλή εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Τα απολυμαντικά καθαριστικά εξοικονομούν χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν σε ένα μόνο βήμα
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher έχουν ευρεία απολυμαντική δράση κατά των βακτηρίων (π.χ. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Listeria), των ζυμομυκήτων (π.χ. Candida albicans) και των εγκαψιδιωμένων ιών (π.χ. κορονοϊός, ηπατίτιδα B, HIV, H5N1, H1N1, Έμπολα)
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher υποβάλλονται σε δοκιμή και πιστοποιούνται σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής της χειρωνακτικής χημικής απολύμανσης
Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher έχουν εγκριθεί για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Αυτοί περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κυλικεία, καταστήματα, σχολεία, δημόσιες αρχές, γραφεία και γυμναστήρια και, το πιο σημαντικό, ολόκληρο τον ιατρικό τομέα. Η χειρωνακτική χημική απολύμανση είναι μια ιδανική μέθοδος για όλους τους τύπους επιφανειών σε τουαλέτες, για ράφια προϊόντων και πάγκους ντελικατέσεν στα σούπερ μάρκετ και για ψυκτικές αποθήκες. Αυτή η γρήγορη και απλή μέθοδος ενδείκνυται για την απολύμανση αντικειμένων και επιφανειών που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, χειρολισθήρες και εξοπλισμό γυμναστικής. Χρησιμοποιείται επίσης για τη στοχευμένη απολύμανση επιφανειών και δαπέδων σε χώρους νοσοκομείων που χρησιμοποιούνται από ασθενείς.
Επαγγελματικά απολυμαντικά, χημικά απολύμανσης και εξοπλισμός χειροκίνητου καθαρισμού
Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher είναι ένας αξιόπιστος και απλός τρόπος για να καθαρίσετε τις επιφάνειες από βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες εξοικονομώντας χρόνο. Σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γκάμα εξοπλισμού καθαρισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων υγειονομικού καθαρισμού. Επιπλέον, προσφέρουμε σε όλους τους χρήστες εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.
Χημική απολύμανση με μονάδες ψεκασμού
Οι χειροκίνητες ή μηχανικές μονάδες ψεκασμού της Kärcher χρησιμοποιούνται για την απολύμανση σε οποιαδήποτε περίπτωση η απολύμανση με σκούπισμα είναι δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη, όπως δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. εσοχές), καθώς και μεγάλες επιφάνειες. Οι μηχανικές μονάδες ψεκασμού μας λειτουργούν με μπαταρία, είναι ασύρματες, ευέλικτες και εξαιρετικά αθόρυβες κατά τη λειτουργία τους.
Πώς λειτουργεί η απολύμανση με ψεκασμό;
Η απολύμανση με ηλεκτρική μονάδα ψεκασμού ή χειροκίνητο ψεκαστήρα με ηλεκτροστατική λειτουργία περιλαμβάνει τον ψεκασμό μιας ολόκληρης επιφάνειας, η οποία έχει προηγουμένως καθαριστεί με απολυμαντικό προϊόν. Οι ηλεκτρικές μονάδες ψεκασμού διασφαλίζουν ότι το απολυμαντικό προϊόν εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Στα ηλεκτροστατικά συστήματα ψεκασμού, το απολυμαντικό προϊόν φορτίζεται επίσης ηλεκτροστατικά διασφαλίζοντας ότι θα φτάσει στα σημεία όπου τα συνηθισμένα συστήματα ψεκασμού μπορεί να μην φτάσουν, όπως το πίσω μέρος των λαβών, των επίπλων και των εξαρτημάτων. Το απολυμαντικό στεγνώνει εντός του καθορισμένου χρόνου επαφής. Προκειμένου να αποφευχθεί η επαναμόλυνση, δεν πρέπει να αγγίζετε ή να πατάτε την επιφάνεια όσο στεγνώνει.
Οφέλη της απολύμανσης με μονάδα ψεκασμού
- Ξεκούραστη εφαρμογή, χωρίς επαφή, των απολυμαντικών σε επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό και δυσπρόσιτα σημεία
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες, τις ανάγλυφες δομές, τις εγκοπές και τις εσοχές
- Πολύ αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Γρήγορη και εκτεταμένη απολύμανση επιφανειών ζωτικής σημασίας
- Απλή εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher έχουν ευρύ φάσμα απολυμαντικής δράσης ενάντια σε πολλά βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής της απολύμανσης με ψεκασμό
Οι χειροκίνητες ή μηχανικές μονάδες ψεκασμού της Kärcher για απολύμανση είναι κατάλληλες για χρήση σε οποιαδήποτε περίπτωση οι συμβατικές μέθοδοι απολύμανσης δεν επαρκούν. Με τη χρήση μονάδων ψεκασμού, το απολυμαντικό προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί ξεκούραστα σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως εσοχές και αρμούς, καθώς και ανάγλυφες επιφάνειες γενικά. Επίσης καθίσταται δυνατή η απολύμανση μεγάλων επιφανειών με ελάχιστη προσπάθεια. Συνεπώς, οι μονάδες ψεκασμού προσφέρουν σημαντικά οφέλη όταν χρησιμοποιούνται σε χώρους υψηλού κινδύνου σε νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία και χειρουργεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια και κυλικεία, καθώς και τουαλέτες και αποδυτήρια σε κτίρια γραφείων, σχολεία, καταστήματα, γυμναστήρια (συμπεριλαμβανομένου του αθλητικού εξοπλισμού) ή σε εγκαταστάσεις μεταφορών
Απολυμαντικά και μονάδες ψεκασμού για επαγγελματική χρήση
Οι απολυμαντικές μονάδες ψεκασμού της Kärcher είναι εργονομικά σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίζουν άνετο χειρισμό και αποτελεσματική λειτουργία. Σε συνδυασμό με το απολυμαντικό μας RM 735, παρέχουν ένα εύχρηστο, εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα για την εξουδετέρωση των ιών, των βακτηρίων, των ζυμομυκήτων και των σπόρων.
Απολύμανση με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης
Για μεγάλες επιφάνειες περίπου 500 m² ή μεγαλύτερες, συνιστούμε η χειρωνακτική απολύμανση με σκούπισμα να συμπληρώνεται με τη χρήση ενός ισχυρού μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης. Το Spray Sanitation Kit και η ενσωματωμένη κάνη ψεκασμού καθιστούν δυνατή την απολύμανση των αντικειμένων που καθαρίζουν δύσκολα, όπως οι κάδοι απορριμμάτων, οι πίνακες ανακοινώσεων, οι περιστρεφόμενες πόρτες, τα ρολά και άλλα.
Πώς λειτουργεί η απολύμανση με τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης και το Spray Sanitation Kit;
Σε τομείς με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής ή όπου απαιτείται κάποια μέθοδος στοχευμένης απολύμανσης παράλληλα με την απολύμανση ρουτίνας, η απολύμανση των δαπέδων είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος για τον περιορισμό της εξάπλωσης των μικροβίων. Η απολύμανση των δαπέδων με μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις συμβατικές μεθόδους απολύμανσης με σκούπισμα ή σφουγγάρισμα.
Κατά την απολύμανση του δαπέδου με μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης, η Kärcher συνιστά ανεπιφύλακτα η εν λόγω επιφάνεια να καθαρίζεται και να αφήνεται να στεγνώσει εντελώς πριν απολυμανθεί. Η δεξαμενή καθαρού νερού του μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης πρέπει επίσης να ξεπλυθεί πριν γεμίσει με έτοιμο προς χρήση και με ακρίβεια δοσολογημένο απολυμαντικό προϊόν. Όταν περνάτε το μηχάνημα πάνω από το δάπεδο, πρέπει να προσέχετε ώστε να εξασφαλίζετε ότι η λειτουργία αναρρόφησης του μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης είναι απενεργοποιημένη, ότι όλο το πάτωμα έχει βραχεί με απολυμαντικό προϊόν και ότι κανείς δεν θα πατήσει πάνω του μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
Το Spray Sanitation Kit με ενσωματωμένη κάνη ψεκασμού προσφέρει την επιλογή της στοχευμένης απολύμανσης αδιάβροχων τοίχων, επίπλων και σημείων επαφής ζωτικής σημασίας. Η ράβδος ψεκασμού διευκολύνει την εφαρμογή του απολυμαντικού προϊόντος και διασφαλίζει ότι το δάπεδο καλύπτεται πλήρως σε ολόκληρο το εμβαδό του. Το Spray Sanitation Kit διατίθεται για τις εποχούμενες μηχανές περιποίησης δαπέδου όρθιου χειριστή B 150 R και B 200 R της Kärcher. Αρκεί μία κίνηση με το ένα χέρι για εναλλαγή μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος μέσω της ράβδου ψεκασμού ή του ακροφυσίου χειρός.
Οφέλη της απολύμανσης με μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης και το Spray Sanitation Kit
- Γρήγορη και εκτεταμένη απολύμανση επιφανειών ζωτικής σημασίας και δαπέδων (έως 16.700 m² ανάλογα με το επίπεδο πλήρωσης της δεξαμενής)
- Εφαρμογή χωρίς επαφή σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως εσοχές, αρμοί ή ρωγμές
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες και τις ανάγλυφες επιφάνειες, τις εγκοπές και τις εσοχές
- Πολύ αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Απλή και ξεκούραστη εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher είναι αποτελεσματικά ενάντια σε πολλά βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με Spray Sanitation Kit
Τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με το Spray Sanitation Kit της Kärcher έχουν σχεδιαστεί για τη στοχευμένη απολύμανση μεγάλων επιφανειών, όπως χώροι εισόδου και αθλητικές αίθουσες, εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις παραγωγής, κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, σταθμοί τρένων, νοσοκομεία ή σχολεία.
Προϊόντα κατάλληλα για επαγγελματική χρήση
Απολύμανση με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher μπορούν να εφαρμόσουν τα απολυμαντικά με τη μορφή αφρού για στοχευμένη και αξιόπιστη απολύμανση όλων των επιφανειών, ακόμη και των κατακόρυφων, σε τουαλέτες, πισίνες, επαγγελματικές κουζίνες, ψυκτικές αποθήκες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Πώς λειτουργεί η χημική απολύμανση με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης;
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εξαρτήματα, όπως μια κάνη με φιάλη αφρού, παρέχουν απολυμαντικά και απολυμαντικά καθαριστικά με τη μορφή αφρού. Ο αφρός εγγυάται μεγάλους χρόνους επαφής λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων προσκόλλησης που έχει, με αποτέλεσμα να αποτελεί την ιδανική μέθοδο εφαρμογής απολυμαντικού σε κατακόρυφες επιφάνειες και μεμονωμένα αντικείμενα. Επιπλέον, ο αφρός επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει τον βαθμό της διαβροχής της επιφάνειας που απολυμαίνεται απλώς με οπτικό έλεγχο. Το με ακρίβεια δοσολογημένο απολυμαντικό προϊόν (που έχει αναμειχθεί με κρύο νερό) εφαρμόζεται πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή πίεση.
Καθώς ο απολυμαντικός αφρός εφαρμόζεται εκτεταμένα από μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης, συνιστάται η επιφάνεια να ξεπλένεται μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος επαφής. Σε σημεία που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, απαιτείται ξέπλυμα με πόσιμο νερό σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η συμβουλή μας: το ξέπλυμα με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher εξασφαλίζει ταχύτερο χρόνο στεγνώματος.
Για την απολύμανση ρουτίνας σε λιγότερο ζωτικής σημασίας ή ελαφρώς λερωμένες περιοχές, συνιστάται η χρήση του απολυμαντικού καθαριστικού της Kärcher RM 732. Με αυτόν τον τρόπο, η επιφάνεια δεν χρειάζεται να καθαριστεί προηγουμένως και εξοικονομείται χρόνος χάρη στον καθαρισμό και την απολύμανση σε ένα μόνο βήμα. Ωστόσο, για στοχευμένη απολύμανση με καθαριστικό απολυμαντικό, όπως το RM 735 της Kärcher, είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν προηγουμένως όλοι οι ορατοί ρύποι. Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής και το πόσο λερωμένη είναι, αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ουδέτερων, όξινων ή αλκαλικών καθαριστικών της Kärcher, τα οποία εφαρμόζονται με το σετ αφρού Inno ή την κάνη με φιάλη αφρού. Στη συνέχεια, η επιφάνεια πρέπει να ξεπλυθεί σχολαστικά και να στεγνώσει εντελώς πριν απολυμανθεί.
Οφέλη της χημικής απολύμανσης με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Γρήγορη και αξιόπιστη απολύμανση σε όλους τους χώρους με δυνατότητα αποστράγγισης του νερού
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες
- Εξαιρετικά αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Εκτεταμένη εφαρμογή σε ελάχιστο χρόνο
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher είναι αποτελεσματικά ενάντια σε πολλά βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής της χημικής απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Η χημική απολύμανση με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ενδείκνυται για μεγάλες επιφάνειες με δυνατότητα αποστράγγισης του νερού. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τουαλέτες και χώρους ευεξίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια ή ξενοδοχεία, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, όπως κρεοπωλεία ή σφαγεία, τις ψυκτικές τους αποθήκες, ράφια, δοχεία μεταφοράς, ιμάντες μεταφοράς, καθώς και σε αγροτικές εγκαταστάσεις με στόχο τον περιορισμό νόσων όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων ή η γρίπη των πτηνών.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης για επαγγελματική χρήση
Η Kärcher προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού, τα οποία διατίθενται σε διάφορες κατηγορίες απόδοσης και σχέδια. Σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εξαρτήματα, όπως το σετ αφρού Inno ή την κάνη με φιάλη αφρού και το Απολυμαντικό RM 735 και το Απολυμαντικό Καθαριστικό RM 732, προσφέρουμε πολυμορφικά συστήματα για αξιόπιστη απολύμανση.