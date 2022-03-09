Πώς λειτουργεί η χειρωνακτική χημική απολύμανση;



Καθαρισμός, καθαρισμός με ειδικά απολυμαντικά, απολύμανση: μπορεί να ακούγονται παρόμοια, αλλά στην πράξη περιγράφουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Ενώ ο χειρωνακτικός καθαρισμός με χημικά προϊόντα καθαρισμού εστιάζει στην αντικειμενική καθαριότητα, ο καθαρισμός με απολυμαντικά και η απολύμανση ρουτίνας προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Εφαρμόζονται ως προληπτικό μέτρο, μειώνοντας τα μικρόβια και τους μικροοργανισμούς σε επιφάνειες που έρχονται σε τακτική επαφή με το δέρμα με πολλούς ανθρώπους. Τέτοιες επιφάνειες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα πόμολα, τους χειρολισθήρες, τα λειτουργικά στοιχεία, όπως συσκευές ανάγνωσης καρτών, οθόνες αφής κ.λπ. Μέσω τακτικών, επίσημα εξουσιοδοτημένων, στοχευμένων μέτρων απολύμανσης, οι ιοί, τα βακτήρια, οι σπόροι και οι ζυμομύκητες μπορούν να καταστραφούν ή να αδρανοποιηθούν σχεδόν πλήρως, και να διασφαλιστεί ότι οι επιφάνειες δεν είναι πλέον μολυσματικές. Η στοχευμένη απολύμανση με τη χρήση απολυμαντικών συνιστάται σε τομείς με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, όπως, για παράδειγμα, σε δωμάτια και θαλάμους νοσοκομείων, καθώς και κάθε φορά που εμφανίζονται μεταδοτικές ασθένειες, κατόπιν εντολής των κυβερνητικών φορέων, στις πισίνες και στη βιομηχανία τροφίμων.

Η αξιόπιστη απολύμανση απαιτεί ακριβή δοσολογία του απολυμαντικού σε κρύο νερό και επαρκή διαβροχή της προηγουμένως στεγνής επιφάνειας με πανί καθαρισμού. Επίσης, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί ο καθορισμένος χρόνος επαφής και η κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 20 °C. Όσο στεγνώνει η προς απολύμανση επιφάνεια, δεν πρέπει να την αγγίξετε ή να τη σκουπίσετε προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος επαναμόλυνσης. Μόνο στους κλάδους επεξεργασίας τροφίμων, όπως οι κουζίνες εστιατορίων και κυλικείων, πρέπει η επιφάνεια να ξεπλυθεί στη συνέχεια με πόσιμο νερό.