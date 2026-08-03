Filter bags

Kärcher Σακούλες τύπου fleece

Σακούλες τύπου fleece

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Kärcher Χάρτινες σακούλες φίλτρου

Χάρτινες σακούλες φίλτρου

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