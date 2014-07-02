Καθαρισμός με ξηρό πάγο

Kärcher Compact class

Compact class

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Kärcher Middle class

Middle class

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Kärcher Super class

Super class

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Kärcher Αξεσουάρ ακροφυσίων

Αξεσουάρ ακροφυσίων

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Kärcher Σωλήνας ψιγματοβολής και πεπιεσμένου άερα

Σωλήνας ψιγματοβολής και πεπιεσμένου άερα

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Kärcher Προστατευτικός εξοπλισμός

Προστατευτικός εξοπλισμός

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Kärcher Κιτ ενσωμάτωσης και διάφορα αξεσουάρ

Κιτ ενσωμάτωσης και διάφορα αξεσουάρ

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