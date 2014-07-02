Καθαριστικά δαπέδου και σκληρών επιφανειών

Kärcher Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Classic

Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Classic

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Kärcher Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV 30

Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV 30

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Kärcher Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR 30

Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR 30

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Kärcher Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Μe 30

Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Μe 30

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Kärcher Εξάρτημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 50

Εξάρτημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 50

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Kärcher Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR

Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR

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Kärcher Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FRV

Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FRV

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Kärcher Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR Classic

Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR Classic

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Kärcher Προσαρμογέας για πλυστικά μηχανήματα Home & Garden

Προσαρμογέας για πλυστικά μηχανήματα Home & Garden

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Kärcher Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV Μe 30

Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV Μe 30

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Kärcher Πέλμα δαπέδου FR 50 Me

Πέλμα δαπέδου FR 50 Me

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