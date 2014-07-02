Πιστόλια με σκανδάλη

Kärcher Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή

Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Πιστόλι σκανδάλης σερβομηχανισμού με μαλακή λαβή

Πιστόλι σκανδάλης σερβομηχανισμού με μαλακή λαβή

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Λειτουργία Servo control

Λειτουργία Servo control

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ